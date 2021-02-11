Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

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