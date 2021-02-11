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Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".
Топ коментарі
+18 Палєо Мустьє
показати весь коментар11.02.2021 11:19
+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.02.2021 11:24
+13 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар11.02.2021 11:27
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- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.
https://mediananny.com/novosti/2304146#
.Є гавно командуючий, тому і війна така !
Зе не звертає уваги на поранених бійців і загиблих воїнів, бо не вилазить із д.. пи хла , - все ще шукаю миру 😡
там походу у вас - сёкта, вкл. т.н. затычку в ж. - Кропа.
какие вы смешные там то....
2021 -- есть армия и уже нет главнокомандующего.
Настолько активно борется и требует, шо харя как у толстого кота на Ютубе - Эй, слышь, дай похавать, а че икра не 40 раз помытая, ану перемыть, падлы, даже покушать спокойно не дают.