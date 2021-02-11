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Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отмечает усиление национальных политик в мире и отход от идей глобализма.

Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Можно честно и открыто сказать: мир ошалел. Трудным был минувший год для всего человечества. Но зато мы увидели, как в один миг от идеи глобального развития большие и малые государства перешли к стратегии национального выживания", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, как не так давно Беларуси и другим странам крупные государства, типа США, государства Евросоюза, навязывали идеи глобализма.

"Как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились, все замкнулись. И плевать на друзей и на соседей. Все закрыли свои границы. Так где же этот глобализм?" - задал вопрос Лукашенко. - Поэтому не верьте тому, что говорят: демократия, глобализм и прочее. Это - чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация хоть чуть-чуть изменится, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко

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Топ комментарии
+11
Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2475
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11.02.2021 12:25
+8
Подмоскальский колхозан рассуждает о глобализме, вот умора)
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11.02.2021 12:28
+6
Клопы уверены, что Вселенная имеет форму матраца.
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11.02.2021 12:57
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Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2475
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11.02.2021 12:25 Ответить
Великай раскукоживатель! Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 1683
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11.02.2021 12:26 Ответить
Подмоскальский колхозан рассуждает о глобализме, вот умора)
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11.02.2021 12:28 Ответить
Лука с путлером старие бандити.
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11.02.2021 12:28 Ответить
Тот самый случай, когда уже всех достал в стране, где "президенствуешь" уже 26 лет, экономика в сказочном состоянии "социализма" с подсосом вечных кредитов от Рашки, но зато ежедневно кукарекаешь о глобальных мировых тенденциях и вообще о космических кораблях бороздящих просторы Большого Театра
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11.02.2021 12:30 Ответить
Не говори за весь мир, ботва картофельная.
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11.02.2021 12:30 Ответить
Бульбофюрер,ты по своей кацапской провинции не суди мир.Он от тебя очень далек.
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11.02.2021 12:32 Ответить
Луку на карті Європи можна порівняти з чиряком на сраці.
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11.02.2021 12:34 Ответить
Накуя він тут?! Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2781
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11.02.2021 12:39 Ответить
"Усебеларускi народны сход" - калi ласка таксама вазьмiце у' двукоссi.
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11.02.2021 12:44 Ответить
младшая *********** "февральские тезисы" )
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11.02.2021 12:44 Ответить
Лукашенко: "Я очень рано просыпаюсь".
Журналистка: "С петухами?" Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 3398
С петухами?
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11.02.2021 12:49 Ответить
Полностью согласен. Єпидемия ковидной Шизофрении окутала всех и каждого. Корпорации захотели править Миром превратив национальные Правительства в клоунов в намордниках... Вот такой он Цифровой Век.....
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11.02.2021 12:49 Ответить
Это не мир "скукожился", а ЛЕГИТИМНОСТЬ твоя, недофюрер колхозный.

Найдено определение "беларускому экономическому чуду от Лукашенка" :
"соси-реализм".
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11.02.2021 12:50 Ответить
Клопы уверены, что Вселенная имеет форму матраца.
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11.02.2021 12:57 Ответить
Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік - Цензор.НЕТ 6670
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11.02.2021 15:13 Ответить
У одного до "домика в Геленджике" и "бункера" , у другого до "вертолета с автоматом" и "кабинета".
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11.02.2021 13:46 Ответить
И кто же в этом виноват если не ты, обсос колхозный и не твой дружбан тот, что сын вахтёра и поломойки из Питера?
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11.02.2021 13:47 Ответить
 
 