Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі відзначає посилення національних політик у світі і відхід від ідей глобалізму.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на VI Загальнобілоруських народних зборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Можна чесно і відкрито сказати: світ очманів. Важким був минулий рік для всього людства. Але зате ми побачили, як в одну мить від ідеї глобального розвитку великі і малі держави перейшли до стратегії національного виживання", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що не так давно Білорусі та інших країн великі держави, типу США, держави Євросоюзу, нав'язували ідеї глобалізму.

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"Щойно з'явився цей жупел у вигляді пандемії, всі скоцюрбилися, всі замкнулися. І плювати на друзів і на сусідів. Усі закрили свої кордони. Так де ж цей глобалізм?" - запитав Лукашенко. - Тому не вірте тому, що говорять: демократія, глобалізм та інше. Це - щоб мізки дурити людям у світі. Це роблять кілька держав для того, щоб панувати у світі. І як тільки ситуація хоч трохи зміниться, вони миттєво змінять свою політику. Так і сталося".