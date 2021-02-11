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Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі відзначає посилення національних політик у світі і відхід від ідей глобалізму.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на VI Загальнобілоруських народних зборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Можна чесно і відкрито сказати: світ очманів. Важким був минулий рік для всього людства. Але зате ми побачили, як в одну мить від ідеї глобального розвитку великі і малі держави перейшли до стратегії національного виживання", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що не так давно Білорусі та інших країн великі держави, типу США, держави Євросоюзу, нав'язували ідеї глобалізму.

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"Щойно з'явився цей жупел у вигляді пандемії, всі скоцюрбилися, всі замкнулися. І плювати на друзів і на сусідів. Усі закрили свої кордони. Так де ж цей глобалізм?" - запитав Лукашенко. - Тому не вірте тому, що говорять: демократія, глобалізм та інше. Це - щоб мізки дурити людям у світі. Це роблять кілька держав для того, щоб панувати у світі. І як тільки ситуація хоч трохи зміниться, вони миттєво змінять свою політику. Так і сталося".

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Топ коментарі
+11
Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2475
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11.02.2021 12:25
+8
Подмоскальский колхозан рассуждает о глобализме, вот умора)
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11.02.2021 12:28
+6
Клопы уверены, что Вселенная имеет форму матраца.
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11.02.2021 12:57
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Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2475
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11.02.2021 12:25 Відповісти
Великай раскукоживатель! Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 1683
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11.02.2021 12:26 Відповісти
Подмоскальский колхозан рассуждает о глобализме, вот умора)
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11.02.2021 12:28 Відповісти
Лука с путлером старие бандити.
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11.02.2021 12:28 Відповісти
Тот самый случай, когда уже всех достал в стране, где "президенствуешь" уже 26 лет, экономика в сказочном состоянии "социализма" с подсосом вечных кредитов от Рашки, но зато ежедневно кукарекаешь о глобальных мировых тенденциях и вообще о космических кораблях бороздящих просторы Большого Театра
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Не говори за весь мир, ботва картофельная.
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Бульбофюрер,ты по своей кацапской провинции не суди мир.Он от тебя очень далек.
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11.02.2021 12:32 Відповісти
Луку на карті Європи можна порівняти з чиряком на сраці.
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11.02.2021 12:34 Відповісти
Накуя він тут?! Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 2781
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11.02.2021 12:39 Відповісти
"Усебеларускi народны сход" - калi ласка таксама вазьмiце у' двукоссi.
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11.02.2021 12:44 Відповісти
младшая *********** "февральские тезисы" )
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11.02.2021 12:44 Відповісти
Лукашенко: "Я очень рано просыпаюсь".
Журналистка: "С петухами?" Мир ошалел и скукожился, - Лукашенко описал 2020 год - Цензор.НЕТ 3398
С петухами?
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11.02.2021 12:49 Відповісти
Полностью согласен. Єпидемия ковидной Шизофрении окутала всех и каждого. Корпорации захотели править Миром превратив национальные Правительства в клоунов в намордниках... Вот такой он Цифровой Век.....
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11.02.2021 12:49 Відповісти
Это не мир "скукожился", а ЛЕГИТИМНОСТЬ твоя, недофюрер колхозный.

Найдено определение "беларускому экономическому чуду от Лукашенка" :
"соси-реализм".
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11.02.2021 12:50 Відповісти
Клопы уверены, что Вселенная имеет форму матраца.
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11.02.2021 12:57 Відповісти
Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік - Цензор.НЕТ 6670
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11.02.2021 15:13 Відповісти
У одного до "домика в Геленджике" и "бункера" , у другого до "вертолета с автоматом" и "кабинета".
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11.02.2021 13:46 Відповісти
И кто же в этом виноват если не ты, обсос колхозный и не твой дружбан тот, что сын вахтёра и поломойки из Питера?
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11.02.2021 13:47 Відповісти
 
 