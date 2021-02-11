"Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтингах, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Партия "Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге электоральных симпатий и вышла на первое место. Следом за ней идет ОПЗЖ и "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля, то больше всего голосов получила бы партия "Европейская Солидарность".

За "ЕС" отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором; за партию ОПЗЖ - соответственно, 11,4% и 16,8%, партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%, а партию "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%).

По сравнению с 22 января больше всего изменились рейтинги ОПЗЖ (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди определившихся). В случае "ЕС" рейтинг изменился на + 0,6% всех респондентов и + 2,8% среди тех, кто определился.

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