"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце в рейтингах, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Партія "Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу електоральних симпатій і вийшла на перше місце. Слідом за нею йде ОПЗЖ і "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого, то найбільше голосів отримала б партія "Європейська Солідарність".

За "ЄС" віддали б свій голос 12,2% всіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором; за партію ОПЗЖ - відповідно, 11,4% і 16,8%, партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%, а партію "Батьківщина" - 8,9% і 13,2%.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) і Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Трохи нижче прохідного бар'єру мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% та 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% і 3 2%).

Порівняно з 22 січня найбільше змінилися рейтинги ОПЗЖ (-4,3% серед усіх респондентів і 3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% всіх і +4,3% серед тих, хто визначився). У разі "ЄС" рейтинг змінився на +0,6% всіх респондентів і +2,8% серед тих, хто визначився.

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