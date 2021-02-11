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"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце в рейтингах, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце в рейтингах, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Партія "Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу електоральних симпатій і вийшла на перше місце. Слідом за нею йде ОПЗЖ і "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого, то найбільше голосів отримала б партія "Європейська Солідарність".

За "ЄС" віддали б свій голос 12,2% всіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором; за партію ОПЗЖ - відповідно, 11,4% і 16,8%, партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%, а партію "Батьківщина" - 8,9% і 13,2%.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) і Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Трохи нижче прохідного бар'єру мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% та 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% і 3 2%).

Порівняно з 22 січня найбільше змінилися рейтинги ОПЗЖ (-4,3% серед усіх респондентів і 3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% всіх і +4,3% серед тих, хто визначився). У разі "ЄС" рейтинг змінився на +0,6% всіх респондентів і +2,8% серед тих, хто визначився.

Читайте: Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Європейська Солідарність вийшла на перше місце в рейтингах, - опитування КМІС 01

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Топ коментарі
+43
Розумію Вашу печаль. "Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтингах, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4986
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11.02.2021 13:04
+42
так - процентов маловато будет ))))
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11.02.2021 13:03
+33
Я внизу думку написав,"зелекогут". Якщо на теперешньому етапі терміни "порохобот" і ""Українабот" тотожні,то чому б і ні.
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11.02.2021 13:05
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"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце в рейтингах, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3013 педровзадівці до всирачки мастурбують на вожака та самі на себе...Явище явно гідне на дісертацію у галузі псіхіатрії...
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12.02.2021 00:01 Відповісти
Вымирающая партия, до следующих выборов не доживет
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18.02.2021 08:56 Відповісти
І соціс сьогодні дає Європейській Солідарності перше місце...
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19.02.2021 15:53 Відповісти
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