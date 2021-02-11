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Новости Политика Украины
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Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко

Во фракции "Слуга народа" пока не обсуждают вопрос об отставке правительства, но добавили, что "правительства не вечные".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Нет (отправлять правительство в отставку. - Ред.) "завтра" нет", - отметил Корниенко.

Однако, замглавы фракции отметил, что "правительства не бесконечные" и у них есть определенный срок.

Кроме того, Корниенко заявил, что во фракции сейчас вообще не обсуждают вопрос отставки правительства: "Сейчас не обсуждается такой вопрос".

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Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 445
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11.02.2021 17:05 Ответить
КоалицияСНЕС+спикерПарубий+премьерПорошенко.
И всё будет ОК! Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2181
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11.02.2021 17:06 Ответить
Не пори чушь!
Ты рейтинги и антирейтинги в дел?
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11.02.2021 17:19 Ответить
Я цитирую Турчинова. Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7610
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11.02.2021 17:20 Ответить
Вопрос отставки правительства не обсуждается/ Следует огласить весь список вопросов, которые не обсуждаются.
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11.02.2021 17:08 Ответить
Все? В 95 квартале закончились люди? Подсказочка: Там еще уборщицы остались и сантехник есть.
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11.02.2021 17:09 Ответить
Заёрзали. Скоро весна - готовятся к посадкам.. Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4850
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11.02.2021 17:10 Ответить
Учитывая рейтинги ЗаЖоповцев этого сейчас и не нужно.
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11.02.2021 17:17 Ответить
А ЖАЛЬ!!!
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11.02.2021 18:01 Ответить
 
 