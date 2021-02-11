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Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во фракции "Слуга народа" пока не обсуждают вопрос об отставке правительства, но добавили, что "правительства не вечные".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.
"Нет (отправлять правительство в отставку. - Ред.) "завтра" нет", - отметил Корниенко.
Однако, замглавы фракции отметил, что "правительства не бесконечные" и у них есть определенный срок.
Кроме того, Корниенко заявил, что во фракции сейчас вообще не обсуждают вопрос отставки правительства: "Сейчас не обсуждается такой вопрос".
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