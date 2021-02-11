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Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко

У фракції "Слуга народу" поки не обговорюють питання про відставку уряду, але додали, що "уряди не вічні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Ні (відправляти уряд у відставку. - Ред.), "завтра" ні", - зазначив Корнієнко.

Однак, заступник голови фракції зазначив, що "уряди не вічні" й у них є певний термін.

Крім того, Корнієнко заявив, що у фракції зараз взагалі не обговорюють питання відставки уряду: "Зараз не обговорюється таке питання".

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Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 445
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11.02.2021 17:05 Відповісти
КоалицияСНЕС+спикерПарубий+премьерПорошенко.
И всё будет ОК! Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2181
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11.02.2021 17:06 Відповісти
Не пори чушь!
Ты рейтинги и антирейтинги в дел?
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11.02.2021 17:19 Відповісти
Я цитирую Турчинова. Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7610
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11.02.2021 17:20 Відповісти
Вопрос отставки правительства не обсуждается/ Следует огласить весь список вопросов, которые не обсуждаются.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Все? В 95 квартале закончились люди? Подсказочка: Там еще уборщицы остались и сантехник есть.
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11.02.2021 17:09 Відповісти
Заёрзали. Скоро весна - готовятся к посадкам.. Вопрос отставки правительства не обсуждается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4850
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11.02.2021 17:10 Відповісти
Учитывая рейтинги ЗаЖоповцев этого сейчас и не нужно.
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11.02.2021 17:17 Відповісти
А ЖАЛЬ!!!
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11.02.2021 18:01 Відповісти
 
 