Питання відставки уряду не обговорюється, - "слуга народу" Корнієнко

У фракції "Слуга народу" поки не обговорюють питання про відставку уряду, але додали, що "уряди не вічні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Ні (відправляти уряд у відставку. - Ред.), "завтра" ні", - зазначив Корнієнко.

Однак, заступник голови фракції зазначив, що "уряди не вічні" й у них є певний термін.

Крім того, Корнієнко заявив, що у фракції зараз взагалі не обговорюють питання відставки уряду: "Зараз не обговорюється таке питання".

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