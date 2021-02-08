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В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко спростовує інформацію про можливе звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Тимошенко сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Взагалі не знаю такої інформації. Я бачив її в деяких ЗМІ, але про те, що йдуть якісь консультації... ця інформація не відповідає дійсності. Денис Анатолійович працює на робочому місці і це питання взагалі не стоїть на часі", - сказав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" не обговорює питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також читайте: З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко

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Топ коментарі
+3
В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3480
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08.02.2021 12:04
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В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1038 Правильно. Если чувак правильно закидывает, зачем его увольнять?
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08.02.2021 11:58 Відповісти
Когда настойчиво начинают отнекиваться, то... Предыдущего тоже премировали за ударный труд перед увольнением.
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08.02.2021 12:00 Відповісти
И этот сточился?! Да шо такое с этими министрами?..
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08.02.2021 11:59 Відповісти
В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3480
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08.02.2021 12:04 Відповісти
Не жартувати, Юлія Володиміріна вже не молода людина, бо ...«Разговор на эту тему
Портит нервную систему
И поэтому не стоит огорчаться!» © к.ф.«Трембіта»
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08.02.2021 12:12 Відповісти
В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 602
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08.02.2021 12:27 Відповісти
вы все барвны должны добровольно уйти
в отстаку пока не поздно
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08.02.2021 12:36 Відповісти
А у громадян України на повістці дня вже відставка всіх ЗЕбільних виродків в комплексі з посадкою і конфіскацією...
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08.02.2021 12:42 Відповісти
Так зачем тогда эта статья??????
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08.02.2021 13:16 Відповісти
 
 