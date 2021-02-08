РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
57251 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1908 16
Кабмин (4182) отставка (957) Тимошенко_Кирилл (164) Шмыгаль Денис (1725)

В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Кирилл Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опровергает информацию о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом Тимошенко сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вообще не знаю такой информации. Я видел ее в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации... эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает на рабочем месте и этот вопрос вообще не стоит на времени", - сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также читайте: С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+3
В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
08.02.2021 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1038 Правильно. Если чувак правильно закидывает, зачем его увольнять?
показать весь комментарий
08.02.2021 11:58 Ответить
Когда настойчиво начинают отнекиваться, то... Предыдущего тоже премировали за ударный труд перед увольнением.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:00 Ответить
И этот сточился?! Да шо такое с этими министрами?..
показать весь комментарий
08.02.2021 11:59 Ответить
В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
08.02.2021 12:04 Ответить
Не жартувати, Юлія Володиміріна вже не молода людина, бо ...«Разговор на эту тему
Портит нервную систему
И поэтому не стоит огорчаться!» © к.ф.«Трембіта»
показать весь комментарий
08.02.2021 12:12 Ответить
В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 602
показать весь комментарий
08.02.2021 12:27 Ответить
вы все барвны должны добровольно уйти
в отстаку пока не поздно
показать весь комментарий
08.02.2021 12:36 Ответить
А у громадян України на повістці дня вже відставка всіх ЗЕбільних виродків в комплексі з посадкою і конфіскацією...
показать весь комментарий
08.02.2021 12:42 Ответить
Так зачем тогда эта статья??????
показать весь комментарий
08.02.2021 13:16 Ответить
 
 