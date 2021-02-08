В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опровергает информацию о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом Тимошенко сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вообще не знаю такой информации. Я видел ее в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации... эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает на рабочем месте и этот вопрос вообще не стоит на времени", - сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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