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В Офисе Президента не обсуждают отставку Шмыгаля, - Кирилл Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опровергает информацию о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом Тимошенко сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вообще не знаю такой информации. Я видел ее в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации... эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает на рабочем месте и этот вопрос вообще не стоит на времени", - сказал Тимошенко.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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