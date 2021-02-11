Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО

Александр Глушко был военнослужащим инженерно-саперного взвода.

Об этом сообщает Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 февраля, выполняя боевую задачу, верный воинской присяге, от пули снайпера погиб полтавчанин - солдат Глушко Александр Викторович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

О дате и времени прощания станет известно позже.

Напомним, о гибели защитника Украины в районе ООС ранее сообщила Трехсторонняя контактная группа.