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Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Александр Глушко был военнослужащим инженерно-саперного взвода.

Об этом сообщает Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 февраля, выполняя боевую задачу, верный воинской присяге, от пули снайпера погиб полтавчанин - солдат Глушко Александр Викторович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

О дате и времени прощания станет известно позже.

Напомним, о гибели защитника Украины в районе ООС ранее сообщила Трехсторонняя контактная группа.

Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко 01

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Топ комментарии
+60
Вечная Память Герою!
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11.02.2021 18:20
+58
Царство Небесне захиснику.
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11.02.2021 18:24
+45
Вечная память. Спи спокойно, герой. Спасибо тебе.
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11.02.2021 18:24
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11.02.2021 18:19 Ответить
Вечная Память Герою!
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11.02.2021 18:20 Ответить
Царство Небесне захиснику.
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11.02.2021 18:24 Ответить
Вечная память. Спи спокойно, герой. Спасибо тебе.
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11.02.2021 18:24 Ответить
Сколько ещё ? В раше дебилов в сотни раз больше , чем наших героев . Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко - Цензор.НЕТ 6979
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11.02.2021 18:28 Ответить
Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко - Цензор.НЕТ 259
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11.02.2021 18:25 Ответить
Спасибо тебе за нашу мирную жизнь. Соболезнования родным
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11.02.2021 18:28 Ответить
"Під час робочої поїздки в Донецьку область у четвер президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, Зеленський "ознайомився з оперативною ситуацією за кілька метрів від лінії зіткнення"
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11.02.2021 18:34 Ответить
Це анекдот?
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11.02.2021 19:29 Ответить
Отомстите за него парни!!!
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11.02.2021 18:35 Ответить
Вічна пам`ять!
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11.02.2021 18:36 Ответить
Сьогодні на передовій неподалік Горлівки снайпер убив українського солдата.

Тим часом Україна продовжує закуповувати російську електроенергію в Росії, фінансуючи російський бюджет війни.

Ці два факти неможливо співставити і вкласти у державну логіку !!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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11.02.2021 18:38 Ответить
И ни одна зеленосракая тварь не кричит про ,,торговлюнакрови,,
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11.02.2021 18:42 Ответить
сепари ********
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11.02.2021 18:41 Ответить
Царство Небесне...
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11.02.2021 18:45 Ответить
Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко - Цензор.НЕТ 6523
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11.02.2021 18:49 Ответить
Героям Слава !
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11.02.2021 18:56 Ответить
Який мужній чоловік на фото! Родина за таким була, як за камінною стіною і товариші, напевно, без коливань могли довірити йому спину, а значить, своє життя.Тяжка втрата. Найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам! Спи спокійно, ВОЇНЕ, ти зробив все, що було в твоїх силах і був вірний присязі! Слава ГЕРОЮ!!!
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11.02.2021 19:30 Ответить
Глаза влажные, когда видишь какие Мужики от клешней рашистко-фашистской падали оставляют своих детей сиротами.

R.I.P., Герой
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11.02.2021 19:37 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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11.02.2021 19:38 Ответить
Простите нас.
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11.02.2021 19:44 Ответить
Трудно подобрать слова... Помните таких как он, люди!
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11.02.2021 19:57 Ответить
господь берет к себе лучших а худших оставляет на земле чтоб не возиться с ними на том свете.Слова моего покойного мужа
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11.02.2021 20:50 Ответить
Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко - Цензор.НЕТ 2033
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11.02.2021 21:05 Ответить
Прощавай дружеє... Ми обов'язково помстимося за тебе і сепарам і керівникам нашої країни...
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11.02.2021 21:46 Ответить
 
 