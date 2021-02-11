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Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Александр Глушко был военнослужащим инженерно-саперного взвода.
Об этом сообщает Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 11 февраля, выполняя боевую задачу, верный воинской присяге, от пули снайпера погиб полтавчанин - солдат Глушко Александр Викторович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
О дате и времени прощания станет известно позже.
Напомним, о гибели защитника Украины в районе ООС ранее сообщила Трехсторонняя контактная группа.
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Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, Зеленський "ознайомився з оперативною ситуацією за кілька метрів від лінії зіткнення"
Тим часом Україна продовжує закуповувати російську електроенергію в Росії, фінансуючи російський бюджет війни.
Ці два факти неможливо співставити і вкласти у державну логіку !!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
R.I.P., Герой