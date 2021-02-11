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Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Олександр Глушко був військовослужбовцем інженерно-саперного взводу.

Про це повідомляє Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 лютого, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, від кулі снайпера загинув полтавець - солдат Глушко Олександр Вікторович. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Про дату і час прощання стане відомо пізніше.

Нагадаємо, про загибель захисника України в районі ООС раніше повідомила Тристороння контактна група.

Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко 01

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Топ коментарі
+60
Вечная Память Герою!
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11.02.2021 18:20
+58
Царство Небесне захиснику.
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11.02.2021 18:24
+45
Вечная память. Спи спокойно, герой. Спасибо тебе.
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11.02.2021 18:24
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11.02.2021 18:19 Відповісти
Вечная Память Герою!
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11.02.2021 18:20 Відповісти
Царство Небесне захиснику.
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11.02.2021 18:24 Відповісти
Вечная память. Спи спокойно, герой. Спасибо тебе.
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11.02.2021 18:24 Відповісти
Сколько ещё ? В раше дебилов в сотни раз больше , чем наших героев . Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко - Цензор.НЕТ 6979
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11.02.2021 18:28 Відповісти
Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко - Цензор.НЕТ 259
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11.02.2021 18:25 Відповісти
Спасибо тебе за нашу мирную жизнь. Соболезнования родным
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11.02.2021 18:28 Відповісти
"Під час робочої поїздки в Донецьку область у четвер президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, Зеленський "ознайомився з оперативною ситуацією за кілька метрів від лінії зіткнення"
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11.02.2021 18:34 Відповісти
Це анекдот?
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11.02.2021 19:29 Відповісти
Отомстите за него парни!!!
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11.02.2021 18:35 Відповісти
Вічна пам`ять!
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11.02.2021 18:36 Відповісти
Сьогодні на передовій неподалік Горлівки снайпер убив українського солдата.

Тим часом Україна продовжує закуповувати російську електроенергію в Росії, фінансуючи російський бюджет війни.

Ці два факти неможливо співставити і вкласти у державну логіку !!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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11.02.2021 18:38 Відповісти
И ни одна зеленосракая тварь не кричит про ,,торговлюнакрови,,
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11.02.2021 18:42 Відповісти
сепари ********
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11.02.2021 18:41 Відповісти
Царство Небесне...
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11.02.2021 18:45 Відповісти
Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко - Цензор.НЕТ 6523
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11.02.2021 18:49 Відповісти
Героям Слава !
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11.02.2021 18:56 Відповісти
Який мужній чоловік на фото! Родина за таким була, як за камінною стіною і товариші, напевно, без коливань могли довірити йому спину, а значить, своє життя.Тяжка втрата. Найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам! Спи спокійно, ВОЇНЕ, ти зробив все, що було в твоїх силах і був вірний присязі! Слава ГЕРОЮ!!!
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11.02.2021 19:30 Відповісти
Глаза влажные, когда видишь какие Мужики от клешней рашистко-фашистской падали оставляют своих детей сиротами.

R.I.P., Герой
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11.02.2021 19:37 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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11.02.2021 19:38 Відповісти
Простите нас.
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11.02.2021 19:44 Відповісти
Трудно подобрать слова... Помните таких как он, люди!
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11.02.2021 19:57 Відповісти
господь берет к себе лучших а худших оставляет на земле чтоб не возиться с ними на том свете.Слова моего покойного мужа
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11.02.2021 20:50 Відповісти
Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко - Цензор.НЕТ 2033
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11.02.2021 21:05 Відповісти
Прощавай дружеє... Ми обов'язково помстимося за тебе і сепарам і керівникам нашої країни...
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11.02.2021 21:46 Відповісти
 
 