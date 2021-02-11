Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко. ФОТО
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Олександр Глушко був військовослужбовцем інженерно-саперного взводу.
Про це повідомляє Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 11 лютого, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, від кулі снайпера загинув полтавець - солдат Глушко Олександр Вікторович. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
Про дату і час прощання стане відомо пізніше.
Нагадаємо, про загибель захисника України в районі ООС раніше повідомила Тристороння контактна група.
Топ коментарі
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Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, Зеленський "ознайомився з оперативною ситуацією за кілька метрів від лінії зіткнення"
Тим часом Україна продовжує закуповувати російську електроенергію в Росії, фінансуючи російський бюджет війни.
Ці два факти неможливо співставити і вкласти у державну логіку !!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
R.I.P., Герой