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Евросоюз (4650) Навальный (583)

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ

Европейский Союз работает над предложением ввести санкции против России в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального, которого 20 августа 2020 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.

В частности, послы стран-членов Евросоюза обсудили карательные меры в отношении РФ на встрече в среду, 10 февраля. Ни одна из этих стран не выступила с возражениями относительно такого предложения, сказал один из дипломатов, пожелавший не называть себя, поскольку общение было частным.

В то же время, пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано отказался комментировать эти обсуждения, но добавил, что "работа продолжается".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, заявил, что следующие шаги ЕС могут включать санкции и он представит конкретные предложения.

В среду, 10 февраля, не менее десятка послов выразили свое разочарование по поводу, как прошел визит Борреля в Москву 5 февраля.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС 22 февраля могут принять предварительное решение, касающееся ограничительных мер. В марте лидеры 27 стран-членов ЕС обсудят отношения с Россией. Любое решение по новым санкциям потребует единодушия в ЕС.

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Топ комментарии
+16
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 813
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11.02.2021 18:52
+7
Наругают и выразят "глубокую озабоченность"
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11.02.2021 18:53
+4
ругать, это уже слишком.. но пару обеспокоеностей всё же попробуют выдавить ...
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11.02.2021 18:59
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Кофемолки не будут поставлять ?
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11.02.2021 18:50 Ответить
Наругают и выразят "глубокую озабоченность"
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11.02.2021 18:53 Ответить
ругать, это уже слишком.. но пару обеспокоеностей всё же попробуют выдавить ...
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11.02.2021 18:59 Ответить
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 813
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11.02.2021 18:52 Ответить
Участь умных, образованных людей в России - Бездомний 70-річний двірник у відповідь на питання про кохання процитував The Beatles та заговорив французькою, та читає книги Алана Вотса «Шлях Дзен» про дзен-буддизм.
https://www.youtube.com/watch?v=HGyMljL875w&feature=emb_logo
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11.02.2021 19:12 Ответить
https://www.unian.ua/curiosities/dvirnik-procituvav-the-beatles-ta-zagovoriv-francuzkoyu-video-ostanni-novini-11318396.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site

В кінці спілкування з журналісткою двірник і зовсім перейшов на французьку мову, сказав своє ім'я та продовжив працювати.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік бездомний.
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11.02.2021 19:22 Ответить
Зато у власти в рфии -все всплывшее дерьмо общества!
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12.02.2021 06:41 Ответить
Отравили навального - санкции макшании. Убили нашего солдата макшане - Европа ни гу-гу.
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11.02.2021 18:55 Ответить
А шо европа зелю выбирала?
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11.02.2021 18:58 Ответить
А що они Путина выбирали?
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11.02.2021 19:24 Ответить
Насыпят они соли на хер какому нибудь младшему помощнику старшего дворника,вот и все санкции.
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11.02.2021 18:58 Ответить
повезло кацапсинам: ЕС им насыпет еще санкций полезных и нужных (сам ***** так сказал)
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11.02.2021 19:02 Ответить
Российский гигант Трансмашхолдинг купил в Норвегии завод Rolls Royce по производству двигателей. Вот это я понимаю санкции.

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 2488
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11.02.2021 19:03 Ответить
Картинка не в тему. Завод в Норвегии производит крупные дизели, типа судовых.
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11.02.2021 19:10 Ответить
Вставил ту что была в статье. На европейские судовые двигатели замахнулись?
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11.02.2021 19:15 Ответить
Они обсуждают санкции за посадку Навального. Заголовок неправильный.
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11.02.2021 19:06 Ответить
- Что характерно, не понравился нам твой пост.
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 1107
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11.02.2021 19:08 Ответить
Двічі.
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11.02.2021 19:10 Ответить
Шурик, лайкаешь Во-Во...?\вопрос риторический...\
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11.02.2021 19:33 Ответить
Я так привидів викликаю- от ти і з'явився
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11.02.2021 19:35 Ответить
богатей своими фантазиями...!
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11.02.2021 19:37 Ответить
Св'Єтов не потребую
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11.02.2021 19:48 Ответить
селёдки хочешь...?
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11.02.2021 19:53 Ответить
Ні. А ти поїж, заробило.
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11.02.2021 19:58 Ответить
слюну сглатывай...!
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11.02.2021 20:01 Ответить
В отравление скрипалей одни дураки верят. Все умные только в ОПЗЖ
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11.02.2021 19:14 Ответить
Таке враження , що Євросоюз перетворюється перевтілюється потихеньку в " ГДР " .
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11.02.2021 19:06 Ответить
На Навального начхати, а санкціі рашці-це добре.
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11.02.2021 19:09 Ответить
Это сказала не она а какое-то чмо в студии. Журавлев вроде.
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11.02.2021 19:24 Ответить
Наші телепні розгонять хвилю, що навальний сам себе отруїв
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11.02.2021 19:19 Ответить
Мені байдужа доля Навального. Лібералізм ординця закінчується на українському питанні.
.Хвилює лише наскільки важкі будуть санкції.
До речі, ліберал і вічний невдаха Явлінський напередодні критикував Навального. Це все що треба знати про так звану росссссійську опозицію.
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11.02.2021 19:32 Ответить
Да ну, ничего серьезного там не будет, персоналки против чинушь и силовиков, ну или пройдутся по тому списку что ФБК им передал.
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11.02.2021 19:38 Ответить
Евросоюз готовит новые санкции...

Неужели теперь не только лапти, но и балалайки запретят покупать? Евросоюз - они такие! Что ни санкция, то несокрушимый удар по *********. Уж столько несокрушимых ударов нанесли... вот только ********* как-то не замечает этих санкций...
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11.02.2021 20:01 Ответить
Не буде тюльпанів в РФ. Оце буде удар.
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11.02.2021 20:48 Ответить
Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2887
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11.02.2021 21:18 Ответить
хорошо. правильно.
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11.02.2021 23:45 Ответить
ИЛИ В ЕС РАЗВЕДКА ПЛОХАЯ ИЛИ ОНИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ТЕХ ПРОТИВ КОГО САНКЦИИ !) ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ !!!???
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12.02.2021 00:55 Ответить
Та хто там злякається! Вони, як завжди, працюють над черговим висловленням стурбованості.
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12.02.2021 06:44 Ответить
 
 