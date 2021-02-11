Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ
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Европейский Союз работает над предложением ввести санкции против России в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального, которого 20 августа 2020 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.
В частности, послы стран-членов Евросоюза обсудили карательные меры в отношении РФ на встрече в среду, 10 февраля. Ни одна из этих стран не выступила с возражениями относительно такого предложения, сказал один из дипломатов, пожелавший не называть себя, поскольку общение было частным.
В то же время, пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано отказался комментировать эти обсуждения, но добавил, что "работа продолжается".
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, заявил, что следующие шаги ЕС могут включать санкции и он представит конкретные предложения.
В среду, 10 февраля, не менее десятка послов выразили свое разочарование по поводу, как прошел визит Борреля в Москву 5 февраля.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС 22 февраля могут принять предварительное решение, касающееся ограничительных мер. В марте лидеры 27 стран-членов ЕС обсудят отношения с Россией. Любое решение по новым санкциям потребует единодушия в ЕС.
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В кінці спілкування з журналісткою двірник і зовсім перейшов на французьку мову, сказав своє ім'я та продовжив працювати.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік бездомний.
.Хвилює лише наскільки важкі будуть санкції.
До речі, ліберал і вічний невдаха Явлінський напередодні критикував Навального. Це все що треба знати про так звану росссссійську опозицію.
Неужели теперь не только лапти, но и балалайки запретят покупать? Евросоюз - они такие! Что ни санкция, то несокрушимый удар по *********. Уж столько несокрушимых ударов нанесли... вот только ********* как-то не замечает этих санкций...