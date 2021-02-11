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Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ

Європейський Союз працює над пропозицією ввести санкції проти Росії у зв'язку з ув’язненням критика Кремля Олексія Навального, якого 20 серпня 2020 року намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох обізнаних дипломатів.

Зокрема, посли країн-членів Євросоюзу обговорили каральні заходи стосовно РФ на зустрічі в середу, 10 лютого. Жодна з цих країн не виступила із запереченнями щодо такої пропозиції, сказав один із дипломатів, що побажав не називати себе, оскільки спілкування було приватним.

Водночас, прессекретар у закордонних справах і політиці безпеки в Європейській службі зовнішніх зв'язків Петер Стано відмовився коментувати ці обговорення, але додав, що "робота триває".

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Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 9 лютого, заявив, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції і він представить конкретні пропозиції.

У середу, 10 лютого, не менше десятка послів висловили своє розчарування з приводу того, як пройшов візит Борреля в Москву 5 лютого.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС 22 лютого можуть прийняти попереднє рішення, що стосується обмежувальних заходів. У березні лідери 27 країн-членів ЄС обговорять відносини з Росією. Будь-яке рішення щодо нових санкцій потребує одностайності в ЄС.

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Топ коментарі
+16
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 813
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11.02.2021 18:52
+7
Наругают и выразят "глубокую озабоченность"
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11.02.2021 18:53
+4
ругать, это уже слишком.. но пару обеспокоеностей всё же попробуют выдавить ...
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11.02.2021 18:59
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11.02.2021 18:50 Відповісти
Наругают и выразят "глубокую озабоченность"
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11.02.2021 18:53 Відповісти
ругать, это уже слишком.. но пару обеспокоеностей всё же попробуют выдавить ...
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11.02.2021 18:59 Відповісти
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 813
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Участь умных, образованных людей в России - Бездомний 70-річний двірник у відповідь на питання про кохання процитував The Beatles та заговорив французькою, та читає книги Алана Вотса «Шлях Дзен» про дзен-буддизм.
https://www.youtube.com/watch?v=HGyMljL875w&feature=emb_logo
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11.02.2021 19:12 Відповісти
https://www.unian.ua/curiosities/dvirnik-procituvav-the-beatles-ta-zagovoriv-francuzkoyu-video-ostanni-novini-11318396.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site

В кінці спілкування з журналісткою двірник і зовсім перейшов на французьку мову, сказав своє ім'я та продовжив працювати.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік бездомний.
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11.02.2021 19:22 Відповісти
Зато у власти в рфии -все всплывшее дерьмо общества!
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12.02.2021 06:41 Відповісти
Отравили навального - санкции макшании. Убили нашего солдата макшане - Европа ни гу-гу.
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11.02.2021 18:55 Відповісти
А шо европа зелю выбирала?
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11.02.2021 18:58 Відповісти
А що они Путина выбирали?
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11.02.2021 19:24 Відповісти
Насыпят они соли на хер какому нибудь младшему помощнику старшего дворника,вот и все санкции.
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11.02.2021 18:58 Відповісти
повезло кацапсинам: ЕС им насыпет еще санкций полезных и нужных (сам ***** так сказал)
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11.02.2021 19:02 Відповісти
Российский гигант Трансмашхолдинг купил в Норвегии завод Rolls Royce по производству двигателей. Вот это я понимаю санкции.

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 2488
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11.02.2021 19:03 Відповісти
Картинка не в тему. Завод в Норвегии производит крупные дизели, типа судовых.
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11.02.2021 19:10 Відповісти
Вставил ту что была в статье. На европейские судовые двигатели замахнулись?
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11.02.2021 19:15 Відповісти
Они обсуждают санкции за посадку Навального. Заголовок неправильный.
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11.02.2021 19:06 Відповісти
- Что характерно, не понравился нам твой пост.
Евросоюз готовит новые санкции против России из-за отравления Навального, - СМИ - Цензор.НЕТ 1107
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11.02.2021 19:08 Відповісти
Двічі.
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11.02.2021 19:10 Відповісти
Шурик, лайкаешь Во-Во...?\вопрос риторический...\
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Я так привидів викликаю- от ти і з'явився
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11.02.2021 19:35 Відповісти
богатей своими фантазиями...!
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11.02.2021 19:37 Відповісти
Св'Єтов не потребую
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11.02.2021 19:48 Відповісти
селёдки хочешь...?
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11.02.2021 19:53 Відповісти
Ні. А ти поїж, заробило.
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11.02.2021 19:58 Відповісти
слюну сглатывай...!
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11.02.2021 20:01 Відповісти
В отравление скрипалей одни дураки верят. Все умные только в ОПЗЖ
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11.02.2021 19:14 Відповісти
Таке враження , що Євросоюз перетворюється перевтілюється потихеньку в " ГДР " .
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11.02.2021 19:06 Відповісти
На Навального начхати, а санкціі рашці-це добре.
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11.02.2021 19:09 Відповісти
Это сказала не она а какое-то чмо в студии. Журавлев вроде.
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11.02.2021 19:24 Відповісти
Наші телепні розгонять хвилю, що навальний сам себе отруїв
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11.02.2021 19:19 Відповісти
Мені байдужа доля Навального. Лібералізм ординця закінчується на українському питанні.
.Хвилює лише наскільки важкі будуть санкції.
До речі, ліберал і вічний невдаха Явлінський напередодні критикував Навального. Це все що треба знати про так звану росссссійську опозицію.
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11.02.2021 19:32 Відповісти
Да ну, ничего серьезного там не будет, персоналки против чинушь и силовиков, ну или пройдутся по тому списку что ФБК им передал.
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11.02.2021 19:38 Відповісти
Евросоюз готовит новые санкции...

Неужели теперь не только лапти, но и балалайки запретят покупать? Евросоюз - они такие! Что ни санкция, то несокрушимый удар по *********. Уж столько несокрушимых ударов нанесли... вот только ********* как-то не замечает этих санкций...
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11.02.2021 20:01 Відповісти
Не буде тюльпанів в РФ. Оце буде удар.
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11.02.2021 20:48 Відповісти
Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2887
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11.02.2021 21:18 Відповісти
хорошо. правильно.
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11.02.2021 23:45 Відповісти
ИЛИ В ЕС РАЗВЕДКА ПЛОХАЯ ИЛИ ОНИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ТЕХ ПРОТИВ КОГО САНКЦИИ !) ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ !!!???
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12.02.2021 00:55 Відповісти
Та хто там злякається! Вони, як завжди, працюють над черговим висловленням стурбованості.
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12.02.2021 06:44 Відповісти
 
 