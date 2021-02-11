Євросоюз готує нові санкції проти Росії через отруєння Навального, - ЗМІ
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Європейський Союз працює над пропозицією ввести санкції проти Росії у зв'язку з ув’язненням критика Кремля Олексія Навального, якого 20 серпня 2020 року намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох обізнаних дипломатів.
Зокрема, посли країн-членів Євросоюзу обговорили каральні заходи стосовно РФ на зустрічі в середу, 10 лютого. Жодна з цих країн не виступила із запереченнями щодо такої пропозиції, сказав один із дипломатів, що побажав не називати себе, оскільки спілкування було приватним.
Водночас, прессекретар у закордонних справах і політиці безпеки в Європейській службі зовнішніх зв'язків Петер Стано відмовився коментувати ці обговорення, але додав, що "робота триває".
Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 9 лютого, заявив, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції і він представить конкретні пропозиції.
У середу, 10 лютого, не менше десятка послів висловили своє розчарування з приводу того, як пройшов візит Борреля в Москву 5 лютого.
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС 22 лютого можуть прийняти попереднє рішення, що стосується обмежувальних заходів. У березні лідери 27 країн-членів ЄС обговорять відносини з Росією. Будь-яке рішення щодо нових санкцій потребує одностайності в ЄС.
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В кінці спілкування з журналісткою двірник і зовсім перейшов на французьку мову, сказав своє ім'я та продовжив працювати.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік бездомний.
.Хвилює лише наскільки важкі будуть санкції.
До речі, ліберал і вічний невдаха Явлінський напередодні критикував Навального. Це все що треба знати про так звану росссссійську опозицію.
Неужели теперь не только лапти, но и балалайки запретят покупать? Евросоюз - они такие! Что ни санкция, то несокрушимый удар по *********. Уж столько несокрушимых ударов нанесли... вот только ********* как-то не замечает этих санкций...