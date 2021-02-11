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Новости Общество
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Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня

Новости Цензор.НЕТ Общество

Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня

Ольга Горынь ушла из жизни во Львове в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

О ее смерти сообщила в Фейсбуке журналистка Светлана Остапа, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году в октябре ей исполнилось 90 лет, и последние годы они очень болела. Это была страшная болезнь, к тому же пани Оля еще и попала в аварию. За что все эти испытания выпали на долю этой хрупкой, но удивительно сильной духом женщины? Она до последнего что-то планировала, говорят родные, и была оптимисткой. На восемь лет пережила своего мужа", - написала Остапа.

Журналистка добавила, что в советские времена Ольга Горынь активно участвовала в подпольной борьбе ОУН-УПА.

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"С группой единомышленников-студентов и педагогов писала письма, статьи, заметки и стихи, которые разоблачали преступную политику Сталина и КПСС на территории Галичины. Тиражировала и распространяла подпольную литературу самиздата", - цитирует Остапа энциклопедию.

Ольгу Горынь арестовали в 1952 году и приговорили к 25 годам лагерей строгого режима и пяти годам лишения прав. Она отбывала наказание в Коми АССР, затем в Казахстане, и была освобождена в 1956 году.

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"Пани Оля окончила Львовский университет (1961). Работала в библиотеке, преподавала. Ждала из ссылки своего мужа и воспитывала двоих детей, Оксану и Тараса. И была очень талантливой художницей", - добавила Остапа.

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Топ комментарии
+39
Царствие небесное той,кто сжигает кацапские пердаки даже после собственной смерти.
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11.02.2021 20:24
+36
Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:26
+32
Земля пухом .. УКРАЇНЦІ !
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11.02.2021 20:25
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Царствие небесное той,кто сжигает кацапские пердаки даже после собственной смерти.
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11.02.2021 20:24 Ответить
Еее,ні. Ця тема переслідує Україну вже років з п'ятьсот. Так що..чи ми кацапів,чи кацапи нас.
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11.02.2021 20:34 Ответить
Земля пухом .. УКРАЇНЦІ !
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11.02.2021 20:25 Ответить
Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:26 Ответить
Уходят легенды,сейчас таких уже не выпускают, одно сплошное папье-маше.
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11.02.2021 20:28 Ответить
До 2014 года я тоже так думала
Герой України Сергій Табала - «Сєвєр»: «Я готовий загинути за мою Україну і жалкую про те, що можу зробити це тільки один раз». Майданівець, відважний воїн, помер Героєм, наймолодший захисник Донецького аеропорту, легендарний "кіборг"

Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 5877
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11.02.2021 23:46 Ответить
Царство Небесне...
Це була Велика Українка.
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11.02.2021 20:32 Ответить
RIP
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11.02.2021 20:32 Ответить
Приходят 73 % и уничтожают твои труды, твои достижения, твои идеалы, твои мечты... И только Бог зачтет или не зачтет твой труд жизни!
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11.02.2021 20:35 Ответить
Царство небесне, вічна пам'ять, вірна дочка своєї батьківщини під назвою Україна...
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11.02.2021 20:44 Ответить
Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 2700

...
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11.02.2021 20:52 Ответить
Хай в Бога спочиває...
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11.02.2021 21:08 Ответить
Пусть покоится с миром..........
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11.02.2021 21:16 Ответить
царство небесне... кожному своє... і доля, і вчинки, і життя, і смерть - пов'язані... все потім буде.
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11.02.2021 21:16 Ответить
Довічна пам'ять, земля пухом.
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11.02.2021 21:35 Ответить
Герої не вмирають
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11.02.2021 22:40 Ответить
Царство Небесне незламній борчині за волю України! Вона була взірцем-еталоном для всіх державників, борців за Українську Державу. Рівно як її чоловік Михайло Горинь. Спи сестро, Тихо спи, Про долю й волю тихо сни, Про долю й волю Вітчини, Чи є ще кращі в Світі сни.
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11.02.2021 23:21 Ответить
Ольга Горынь ушла из жизни во Львове в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Источник: https://censor.net/ru/n3247458

Земля пухом героям України.
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11.02.2021 23:56 Ответить
Царство небесне....
Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 9580
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12.02.2021 00:03 Ответить
Мiй покiйний батько теж отримав 25 рокiв таборiв за визвольну боротьбу на Волинi та вiдбував строк в Комi АССР,де я й народився,тому менi цi люди близькi i я цю трагедiю сприймаю як свою.Царство небесне ВАМ, сильна та щира жiнка!!!
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12.02.2021 06:47 Ответить
 
 