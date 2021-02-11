Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня

Ольга Горынь ушла из жизни во Львове в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

О ее смерти сообщила в Фейсбуке журналистка Светлана Остапа, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году в октябре ей исполнилось 90 лет, и последние годы они очень болела. Это была страшная болезнь, к тому же пани Оля еще и попала в аварию. За что все эти испытания выпали на долю этой хрупкой, но удивительно сильной духом женщины? Она до последнего что-то планировала, говорят родные, и была оптимисткой. На восемь лет пережила своего мужа", - написала Остапа.

Журналистка добавила, что в советские времена Ольга Горынь активно участвовала в подпольной борьбе ОУН-УПА.

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"С группой единомышленников-студентов и педагогов писала письма, статьи, заметки и стихи, которые разоблачали преступную политику Сталина и КПСС на территории Галичины. Тиражировала и распространяла подпольную литературу самиздата", - цитирует Остапа энциклопедию.

Ольгу Горынь арестовали в 1952 году и приговорили к 25 годам лагерей строгого режима и пяти годам лишения прав. Она отбывала наказание в Коми АССР, затем в Казахстане, и была освобождена в 1956 году.

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"Пани Оля окончила Львовский университет (1961). Работала в библиотеке, преподавала. Ждала из ссылки своего мужа и воспитывала двоих детей, Оксану и Тараса. И была очень талантливой художницей", - добавила Остапа.