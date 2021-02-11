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Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня

Ольга Горинь пішла з життя у Львові у віці 90 років після тривалої хвороби.

Про її смерть повідомила в Фейсбуці журналістка Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік у жовтні їй виповнилося 90 років, і останніми роками вона дуже хворіла. Це була страшна хвороба, до того ж пані Оля ще й потрапила в аварію. За що всі ці випробування випали на долю цієї тендітної, але на диво сильної духом жінки? Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На вісім років пережила свого чоловіка", - написала Остапа.

Журналістка додала, що в радянські часи Ольга Горинь активно брала участь у підпільній боротьбі ОУН-УПА.

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"З групою однодумців-студентів і педагогів писала листи, статті, замітки і вірші, які викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на території Галичини. Тиражувала і розповсюджувала підпільну літературу самвидаву", - цитує Остапа енциклопедію.

Ольгу Горинь заарештували в 1952 році і засудили до 25 років таборів суворого режиму і п'яти років позбавлення прав. Вона відбувала покарання в Комі АРСР, потім у Казахстані, і була звільнена в 1956 році.

"Пані Оля закінчила Львівський університет (1961). Працювала в бібліотеці, викладала. Чекала із заслання свого чоловіка і виховувала двох дітей, Оксану і Тараса. І була дуже талановитою художницею", - додала Остапа.

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Топ коментарі
+39
Царствие небесное той,кто сжигает кацапские пердаки даже после собственной смерти.
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11.02.2021 20:24
+36
Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:26
+32
Земля пухом .. УКРАЇНЦІ !
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11.02.2021 20:25
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Царствие небесное той,кто сжигает кацапские пердаки даже после собственной смерти.
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11.02.2021 20:24 Відповісти
Еее,ні. Ця тема переслідує Україну вже років з п'ятьсот. Так що..чи ми кацапів,чи кацапи нас.
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11.02.2021 20:34 Відповісти
Земля пухом .. УКРАЇНЦІ !
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11.02.2021 20:25 Відповісти
Скончалась Ольга Горынь - участница ОУН-УПА, политзаключенная, жена выдающегося диссидента-шестидесятника Михаила Горыня - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:26 Відповісти
Уходят легенды,сейчас таких уже не выпускают, одно сплошное папье-маше.
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11.02.2021 20:28 Відповісти
До 2014 года я тоже так думала
Герой України Сергій Табала - «Сєвєр»: «Я готовий загинути за мою Україну і жалкую про те, що можу зробити це тільки один раз». Майданівець, відважний воїн, помер Героєм, наймолодший захисник Донецького аеропорту, легендарний "кіборг"

Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 5877
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11.02.2021 23:46 Відповісти
Царство Небесне...
Це була Велика Українка.
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11.02.2021 20:32 Відповісти
RIP
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11.02.2021 20:32 Відповісти
Приходят 73 % и уничтожают твои труды, твои достижения, твои идеалы, твои мечты... И только Бог зачтет или не зачтет твой труд жизни!
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11.02.2021 20:35 Відповісти
Царство небесне, вічна пам'ять, вірна дочка своєї батьківщини під назвою Україна...
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11.02.2021 20:44 Відповісти
Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 2700

...
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11.02.2021 20:52 Відповісти
Хай в Бога спочиває...
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11.02.2021 21:08 Відповісти
Пусть покоится с миром..........
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11.02.2021 21:16 Відповісти
царство небесне... кожному своє... і доля, і вчинки, і життя, і смерть - пов'язані... все потім буде.
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11.02.2021 21:16 Відповісти
Довічна пам'ять, земля пухом.
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11.02.2021 21:35 Відповісти
Герої не вмирають
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11.02.2021 22:40 Відповісти
Царство Небесне незламній борчині за волю України! Вона була взірцем-еталоном для всіх державників, борців за Українську Державу. Рівно як її чоловік Михайло Горинь. Спи сестро, Тихо спи, Про долю й волю тихо сни, Про долю й волю Вітчини, Чи є ще кращі в Світі сни.
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11.02.2021 23:21 Відповісти
Ольга Горынь ушла из жизни во Львове в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Источник: https://censor.net/ru/n3247458

Земля пухом героям України.
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11.02.2021 23:56 Відповісти
Царство небесне....
Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня - Цензор.НЕТ 9580
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12.02.2021 00:03 Відповісти
Мiй покiйний батько теж отримав 25 рокiв таборiв за визвольну боротьбу на Волинi та вiдбував строк в Комi АССР,де я й народився,тому менi цi люди близькi i я цю трагедiю сприймаю як свою.Царство небесне ВАМ, сильна та щира жiнка!!!
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12.02.2021 06:47 Відповісти
 
 