Померла Ольга Горинь - учасниця ОУН-УПА, політв'язень, дружина видатного дисидента-шістдесятника Михайла Гориня

Ольга Горинь пішла з життя у Львові у віці 90 років після тривалої хвороби.

Про її смерть повідомила в Фейсбуці журналістка Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік у жовтні їй виповнилося 90 років, і останніми роками вона дуже хворіла. Це була страшна хвороба, до того ж пані Оля ще й потрапила в аварію. За що всі ці випробування випали на долю цієї тендітної, але на диво сильної духом жінки? Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На вісім років пережила свого чоловіка", - написала Остапа.

Журналістка додала, що в радянські часи Ольга Горинь активно брала участь у підпільній боротьбі ОУН-УПА.

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"З групою однодумців-студентів і педагогів писала листи, статті, замітки і вірші, які викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на території Галичини. Тиражувала і розповсюджувала підпільну літературу самвидаву", - цитує Остапа енциклопедію.

Ольгу Горинь заарештували в 1952 році і засудили до 25 років таборів суворого режиму і п'яти років позбавлення прав. Вона відбувала покарання в Комі АРСР, потім у Казахстані, і була звільнена в 1956 році.

"Пані Оля закінчила Львівський університет (1961). Працювала в бібліотеці, викладала. Чекала із заслання свого чоловіка і виховувала двох дітей, Оксану і Тараса. І була дуже талановитою художницею", - додала Остапа.