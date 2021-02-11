Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе

Погибший был водителем-электриком. Вражеский снайпер ранил его в грудную клетку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник.

Александр Глушко - уроженец с. Руновщина Полтавской области.

Он был водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5 БТГр 59 ОМПБр.

Вражеский снайпер ранил Александра в грудную клетку около 9:15-9:20 на на ВОП "Крест" рядом с населенным пунктом Зайцево.

После ранения Глушко был жив, но скончался во время эвакуации на опорный пункт.

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