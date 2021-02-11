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Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе

Погибший был водителем-электриком. Вражеский снайпер ранил его в грудную клетку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник.

Александр Глушко - уроженец с. Руновщина Полтавской области.

Он был водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5 БТГр 59 ОМПБр.

Вражеский снайпер ранил Александра в грудную клетку около 9:15-9:20 на на ВОП "Крест" рядом с населенным пунктом Зайцево.

После ранения Глушко был жив, но скончался во время эвакуации на опорный пункт.

Также на Цензор.НЕТ: Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО

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Топ комментарии
+33
Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
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11.02.2021 20:33
+20
Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
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11.02.2021 21:06
+19
И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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11.02.2021 20:34
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может, с брониками пора что-то решать?
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11.02.2021 20:32 Ответить
Изобретешь новый материал? Откроешь институт спецматериалов? перепрыгнешь на 100 лет вперед и украдешь технологию будущего...с учетом поражающих элементов 22 века Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе - Цензор.НЕТ 7796
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11.02.2021 20:36 Ответить
Крупнокалиберный винтовочный патрон не один броник не выдержит
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11.02.2021 20:36 Ответить
Да даже если бронежилет и не будет пробит, у этого патрона такая энергия, что он скорее всего убьёт просто силой удара по самому жилету. Не сможешь же ты сделать бронежилет массой килограмм 100?

Патрон 12.7 мм при выстреле по арбузу, стоящему на железобетонной плите, гидро ударом через арбуз - раскалывает плиту.
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11.02.2021 21:17 Ответить
Вы не прекращаете радовать Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4756 Пуля 12.7 не пробивает арбуз Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 2600
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11.02.2021 21:59 Ответить
Разбивает. Да так что ошмётками арбуза раскалывает плиту.
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11.02.2021 22:38 Ответить
Не пиши чушь .от винтаря неспасет
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11.02.2021 20:37 Ответить
а был ли броник?-неизвестно
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11.02.2021 20:54 Ответить
Это как вариант ((( броник приманка ...
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11.02.2021 21:05 Ответить
А может в ответ накрывать квадрат километр на километр выжженной земли???
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12.02.2021 09:51 Ответить
накрыли бы там где надо, тогда и вопросов вообще не возникало...
а то буратины, гвоздики, тюльпаны...........................................
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12.02.2021 14:54 Ответить
А что из брониками?Несколько дней назад вражеский снайпер попал нашему воину в голову где была пробита каска насквозь.
Возможно нужно посмотреть качество защиты наших солдат и почему они защищены ,,фанерой,, на которую ,,освоили,,деньги как на непробиваемою?Втретилось на ютубе тестирование америкосами украинской каски так они были удивлены что никакое стрелковое оружие ее не могут пробить а тут насквозь вместе из головой.
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12.02.2021 11:57 Ответить
Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
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11.02.2021 20:33 Ответить
каждое твоё слово про штраф - брехня.
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11.02.2021 23:38 Ответить
не брехня- за не нарушение перемирия полагается премия 5000-18000 гр. солдату 5000гр комбату 18000 кто заробитчанин и кому выгодно?
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12.02.2021 08:12 Ответить
а каждое слово про штраф - брехня.
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12.02.2021 14:32 Ответить
И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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11.02.2021 20:34 Ответить
А душити хто буде? "Тєрпіли"-бюджетники? Їм наказали сидіти тихо, а то покарають фінансово, якщо будуть відстрілюватись, вони і сидять. Царство Небесне воїну. Сумно. Остаточно знищать армію, ГНИДИ.
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11.02.2021 20:52 Ответить
В гробу карманов нет. На фронте другая "валюта"...
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11.02.2021 21:03 Ответить
ты прав на 100%
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12.02.2021 08:13 Ответить
;Марґарітє Сімоньян;
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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11.02.2021 20:44 Ответить
Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
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11.02.2021 21:06 Ответить
Жаль, что гибнут настоящие украинцы, а не, какое-нибудь, говно типа вирастюка
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11.02.2021 21:23 Ответить
ему низзя, оно балотируется Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4505
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12.02.2021 14:56 Ответить
а броник игрушечный..охх
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11.02.2021 21:24 Ответить
Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 5388
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11.02.2021 21:40 Ответить
В ответ нужно спалить Javelinами как минимум три российских танка вместе с экипажами, дабы неповадно было
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11.02.2021 22:47 Ответить
54 ОМБр
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12.02.2021 08:26 Ответить
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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12.02.2021 09:50 Ответить
Як це кацапський снайпер не помітив приїзд Зе клоуна на позиції ... Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4864
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12.02.2021 16:15 Ответить
Это прокол...
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12.02.2021 20:35 Ответить
Вічна пам"ять загиблому!
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12.02.2021 19:32 Ответить
 
 