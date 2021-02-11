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Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Події

Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі

Загиблий був водієм-електриком. Ворожий снайпер поранив його в грудну клітку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.

Олександр Глушко - уродженець с. Рунівщина Полтавської області.

Він був водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5 БТГр 59 ОМПБр.

Ворожий снайпер поранив Олександра в грудну клітку близько 9:15-9:20 на ВОП "Хрест" поруч із населеним пунктом Зайцеве.

Після поранення Глушко був живий, але помер під час евакуації на опорний пункт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблий у зоні ООС - полтавець Олександр Глушко. ФОТО

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Топ коментарі
+33
Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
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11.02.2021 20:33
+20
Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
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11.02.2021 21:06
+19
И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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11.02.2021 20:34
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может, с брониками пора что-то решать?
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11.02.2021 20:32 Відповісти
Изобретешь новый материал? Откроешь институт спецматериалов? перепрыгнешь на 100 лет вперед и украдешь технологию будущего...с учетом поражающих элементов 22 века Стали известны подробности гибели солдата Глушко на Донбассе - Цензор.НЕТ 7796
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11.02.2021 20:36 Відповісти
Крупнокалиберный винтовочный патрон не один броник не выдержит
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11.02.2021 20:36 Відповісти
Да даже если бронежилет и не будет пробит, у этого патрона такая энергия, что он скорее всего убьёт просто силой удара по самому жилету. Не сможешь же ты сделать бронежилет массой килограмм 100?

Патрон 12.7 мм при выстреле по арбузу, стоящему на железобетонной плите, гидро ударом через арбуз - раскалывает плиту.
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11.02.2021 21:17 Відповісти
Вы не прекращаете радовать Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4756 Пуля 12.7 не пробивает арбуз Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 2600
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11.02.2021 21:59 Відповісти
Разбивает. Да так что ошмётками арбуза раскалывает плиту.
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11.02.2021 22:38 Відповісти
Не пиши чушь .от винтаря неспасет
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11.02.2021 20:37 Відповісти
а был ли броник?-неизвестно
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11.02.2021 20:54 Відповісти
Это как вариант ((( броник приманка ...
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11.02.2021 21:05 Відповісти
А может в ответ накрывать квадрат километр на километр выжженной земли???
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12.02.2021 09:51 Відповісти
накрыли бы там где надо, тогда и вопросов вообще не возникало...
а то буратины, гвоздики, тюльпаны...........................................
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12.02.2021 14:54 Відповісти
А что из брониками?Несколько дней назад вражеский снайпер попал нашему воину в голову где была пробита каска насквозь.
Возможно нужно посмотреть качество защиты наших солдат и почему они защищены ,,фанерой,, на которую ,,освоили,,деньги как на непробиваемою?Втретилось на ютубе тестирование америкосами украинской каски так они были удивлены что никакое стрелковое оружие ее не могут пробить а тут насквозь вместе из головой.
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12.02.2021 11:57 Відповісти
Украинские защитники огонь на подавление врага не открывают, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
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11.02.2021 20:33 Відповісти
каждое твоё слово про штраф - брехня.
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11.02.2021 23:38 Відповісти
не брехня- за не нарушение перемирия полагается премия 5000-18000 гр. солдату 5000гр комбату 18000 кто заробитчанин и кому выгодно?
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12.02.2021 08:12 Відповісти
а каждое слово про штраф - брехня.
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12.02.2021 14:32 Відповісти
И потерпевшего вiслюка на передовой не придушили? Он на какую передовую ваще ездил?
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11.02.2021 20:34 Відповісти
А душити хто буде? "Тєрпіли"-бюджетники? Їм наказали сидіти тихо, а то покарають фінансово, якщо будуть відстрілюватись, вони і сидять. Царство Небесне воїну. Сумно. Остаточно знищать армію, ГНИДИ.
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11.02.2021 20:52 Відповісти
В гробу карманов нет. На фронте другая "валюта"...
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11.02.2021 21:03 Відповісти
ты прав на 100%
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12.02.2021 08:13 Відповісти
;Марґарітє Сімоньян;
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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11.02.2021 20:44 Відповісти
Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
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11.02.2021 21:06 Відповісти
Жаль, что гибнут настоящие украинцы, а не, какое-нибудь, говно типа вирастюка
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11.02.2021 21:23 Відповісти
ему низзя, оно балотируется Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4505
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12.02.2021 14:56 Відповісти
а броник игрушечный..охх
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11.02.2021 21:24 Відповісти
Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 5388
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11.02.2021 21:40 Відповісти
В ответ нужно спалить Javelinами как минимум три российских танка вместе с экипажами, дабы неповадно было
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11.02.2021 22:47 Відповісти
54 ОМБр
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12.02.2021 08:26 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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12.02.2021 09:50 Відповісти
Як це кацапський снайпер не помітив приїзд Зе клоуна на позиції ... Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі - Цензор.НЕТ 4864
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12.02.2021 16:15 Відповісти
Это прокол...
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12.02.2021 20:35 Відповісти
Вічна пам"ять загиблому!
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12.02.2021 19:32 Відповісти
 
 