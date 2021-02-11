Стали відомими подробиці загибелі солдата Глушка на Донбасі
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Загиблий був водієм-електриком. Ворожий снайпер поранив його в грудну клітку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.
Олександр Глушко - уродженець с. Рунівщина Полтавської області.
Він був водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5 БТГр 59 ОМПБр.
Ворожий снайпер поранив Олександра в грудну клітку близько 9:15-9:20 на ВОП "Хрест" поруч із населеним пунктом Зайцеве.
Після поранення Глушко був живий, але помер під час евакуації на опорний пункт.
Топ коментарі
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Патрон 12.7 мм при выстреле по арбузу, стоящему на железобетонной плите, гидро ударом через арбуз - раскалывает плиту.
а то буратины, гвоздики, тюльпаны...........................................
Возможно нужно посмотреть качество защиты наших солдат и почему они защищены ,,фанерой,, на которую ,,освоили,,деньги как на непробиваемою?Втретилось на ютубе тестирование америкосами украинской каски так они были удивлены что никакое стрелковое оружие ее не могут пробить а тут насквозь вместе из головой.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
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