Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решением Совета национальной безопасности и обороны страны наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие", - заявил Зеленский на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал "НАШ ".
На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии "Европейская Солидарность", если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: "У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить".
Пожалуйста, подождите...
Російська преса два роки безкарно спотворювала свідомість українців.
В.И Ленин, весна 1918 года
Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.
Печатается по тексту, написанному
рукой И. В. Сталина, с дополнением
В. И. Ленина
Источник: В.И. Ленин, ПСС, изд. 5-е, т. 50, стр. 49-51
http://www.revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin50/ordjonikidze_14_marta1918.html
В будь-якій країні віту за це дають довічне ув'язнення.
Так що санкції, це дуже МАЛО.
А де смерть ти побачив?
А, хіба що - конає юрособа кодла слуг уродів... Ну, тада їй дорога. Фізично - трупа нема? І криміналу нема!
Источник: https://censor.net/ru/n3247464
Вперше підпишусь під кожним його словом! Дійсно, він закриває тільки чужі, для нього, канали.
Во *метода * !
Президент Украины ответил на вопрос о планах закрыть еще один украинский телеканал - «Наш», - вслед за каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста канала «Наш».
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То есть пропаганда не остановлена она просто оптимизирована.
Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского.
Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат, плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами, плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
Перше розумне рішення .
24 канал вроде бы принадлежит жене Садового , а канал наш мураеву
Остальные - заказные помойки...