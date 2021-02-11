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Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решением Совета национальной безопасности и обороны страны наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие", - заявил Зеленский на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал "НАШ ".

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии "Европейская Солидарность", если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: "У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить".

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Топ комментарии
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Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9004 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9140
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11.02.2021 21:01
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Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2242 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1375
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11.02.2021 20:53
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Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8380 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6689
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11.02.2021 20:56
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Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2242 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1375
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11.02.2021 20:53 Ответить
Наверное впервые соглашусь с высказыванием Зеленского начиная с момента объявления им желания идти в политику.
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11.02.2021 20:55 Ответить
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8380 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6689
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11.02.2021 20:56 Ответить
"наш"и каналы, действительно, продолжает работу. И забирает к себе тех, кто ушел с чужих каналов. В остальном, да, некоторые каналы пока прекратили работу.
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11.02.2021 20:55 Ответить
P.S. "...любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить". Зебобики, шо сие значит???
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11.02.2021 21:00 Ответить
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9004 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9140
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11.02.2021 21:01 Ответить
То є правда.
Російська преса два роки безкарно спотворювала свідомість українців.
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11.02.2021 20:56 Ответить
Кто хотел, Тоти будет смотреть. Только вопрос не в том, кто и что сделал , а как. Это маразм вводить санкции против своих граждан. Такого нет нигде. Никто не мешал Порошенко за пять лет создать хотя бы систему правосудия. Никто не мешал делать это и Зеленскому.
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11.02.2021 21:03 Ответить
Да вас перестрелять надо,а не санкции вводить...вот с зекретином и помрете.
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11.02.2021 21:11 Ответить
Ну большевики так и делали , расстреляв миллионы украинцев.
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11.02.2021 21:16 Ответить
Якою мовою говорили ці большевики?
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11.02.2021 21:31 Ответить
В том числе и на украинском.
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11.02.2021 21:35 Ответить
В каком чіслє?
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11.02.2021 22:12 Ответить
В значительном. За Советы воевал и батько Махно. За , что получил первый орден Советов под номером 2. Учи историю.....
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12.02.2021 00:21 Ответить
«Решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад - такова теперь задача»
В.И Ленин, весна 1918 года
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11.02.2021 23:23 Ответить
Ленин много чего писал. А ещё больше ему приписывали. И сейчас трудно сказать, что он писал, что ему приписали
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12.02.2021 00:22 Ответить
Немедленная эвакуация хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в дело крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад - такова теперь задача. Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко, - он должен называться просто Овсеенко. То же самое нужно сказать о Муравьеве (если он останется на посту) и других.

Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.

Печатается по тексту, написанному
рукой И. В. Сталина, с дополнением
В. И. Ленина

Источник: В.И. Ленин, ПСС, изд. 5-е, т. 50, стр. 49-51
http://www.revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin50/ordjonikidze_14_marta1918.html
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12.02.2021 01:08 Ответить
Я когда то читал сравнительный анализ работ Ленина. Поэтому ссылки на ППС в советской редакции, это тоже примерно как Конституция США в редакции эскимосов.Больной и тяжелораненый Ленин даже физически не мог написать, то что издано под его именем.
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12.02.2021 19:55 Ответить
например, мешали олигархи. или отсутствие большинства в парламенте. Это серьезное препятствие для принятия вменяемых законов. Это так, навскидку, есть еще причины.
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11.02.2021 21:12 Ответить
Ну , во всяком случае , то что сотворил Порошенко с Конституционным Судос и Верховным Судом, ему никто не мешал.
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11.02.2021 21:13 Ответить
Це не гражданє, а зрадники.
В будь-якій країні віту за це дають довічне ув'язнення.
Так що санкції, це дуже МАЛО.
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11.02.2021 21:12 Ответить
Санкции в отношении своих граждан или юрлиц , ни одно нормальное государство не применяет.
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11.02.2021 21:15 Ответить
30 років
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11.02.2021 21:04 Ответить
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Зеленскому + 1000 !
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11.02.2021 20:56 Ответить
...в какое место, вася? Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8420
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11.02.2021 20:59 Ответить
В то место которым ты сидиш петя ! 😁
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11.02.2021 21:21 Ответить
...лучше добавь себе в то место, которым ты думаешь, вася... Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6245 Хотя, судя по твоему "комменту", ты думаешь как раз тем местом, на котором сидишь... Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9555
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11.02.2021 21:39 Ответить
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Як не дивно, десь він в цьому правий. От тілько "комплекс Пороха" зводить практично усе нанівець. Виборча компанія давно завершилася!!! Це хтось може 5-му та 6-му пояснити? Бо страждає від цього виключно Україна..
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11.02.2021 20:56 Ответить
кожна виборча компанія починається наступного дня після оголошення переможцем попередньої.
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11.02.2021 21:32 Ответить
Виборча, а не битва на смерть.
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11.02.2021 21:34 Ответить
ти за виборчу свистанув.
А де смерть ти побачив?
А, хіба що - конає юрособа кодла слуг уродів... Ну, тада їй дорога. Фізично - трупа нема? І криміналу нема!
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11.02.2021 21:47 Ответить
Ти хоч сам розумієш, що саме пишеш?
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11.02.2021 21:49 Ответить
якщо ти не врубаєшся - твої проблеми
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11.02.2021 22:06 Ответить
Якраз твої.
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11.02.2021 22:48 Ответить
А мне кажется, что если тебе предлагают побить того кто кормил тебя дерьмом, то это стоит сделать, потому как это хорошая идея. И не важно кто это тебе предлагает, если идея правильная.
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11.02.2021 20:57 Ответить
Ну так голосуй и подписывай закон, покажи что ты не такой как попередники, а решительный лидер, а зелепукин?
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11.02.2021 20:57 Ответить
Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие", - заявил Зеленский на пресс-брифинге
Источник: https://censor.net/ru/n3247464

Вперше підпишусь під кожним його словом! Дійсно, він закриває тільки чужі, для нього, канали.
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11.02.2021 20:59 Ответить
В каталажку хозяев -этот вариант, более "посерьезней " будет ...
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11.02.2021 20:59 Ответить
Таваріщ! Праспітєсь! Ви нєсьотє чушь!
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11.02.2021 21:01 Ответить
Я , как гражданин , который хочет жить в государстве по законам, которые есть. Для закрытия есть Нацрада и суд. И в любой нормальной стране это эффективные инструменты , а не элемент бизнеса.
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11.02.2021 21:05 Ответить
лапоть. ти вали на свій урал. там і лопочи...лазять тут під ногами репоеді...правільно бійтесь суки порошенка..вот уберем клоуна і знові вам па...лей вкинемо з порошенком.
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11.02.2021 21:02 Ответить
єт точно..канал тіпа наши ти не закрив...чи це твоя помойка.
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11.02.2021 21:00 Ответить
А когда выполнишь обязательство и как обещал быть Приговором и решением СНБО заберёшь имущество Порошенка?
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11.02.2021 21:01 Ответить
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9781
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11.02.2021 21:03 Ответить
Вот оно -поцреот зеля)))))это ж надо на ровном месте насрать под себя....
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11.02.2021 21:07 Ответить
Ты из лугандона? Все повадки такие же...
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11.02.2021 23:52 Ответить
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6900 Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8439
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11.02.2021 21:07 Ответить
Ложь..закрыли конкурентов...сепары как срали так и срут
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11.02.2021 21:07 Ответить
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Маленький диктатор.

Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8441
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11.02.2021 21:08 Ответить
О курва!Трасця його так то Зеленський наш
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11.02.2021 21:09 Ответить
..Не закривав ..фіговий .!..Закрив ..теж фігово ..
Во *метода * !
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11.02.2021 21:12 Ответить
так НАШ не закроют?
Президент Украины ответил на вопрос о планах закрыть еще один украинский телеканал - «Наш», - вслед за каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста канала «Наш».
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11.02.2021 21:13 Ответить
Скоро буде так .. Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4866

..
..
.Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8294...
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11.02.2021 21:14 Ответить
Дайте кто-нибудь Зеленскому от ТВ пуль управления, чтобы он вместо нарушения законов научился переключать каналы кнопкой! Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7564
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11.02.2021 21:14 Ответить
Чужие каналы как работали так и работают - канал НАШ увеличил аудиторию в разы.

То есть пропаганда не остановлена она просто оптимизирована.
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11.02.2021 21:14 Ответить
Девкого ..п*ять років було ..щоб скорчувати ту *ватно - малоросійськуц чуму * Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2024
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11.02.2021 21:19 Ответить
то вона тепер чума. А було ж
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4288
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11.02.2021 21:22 Ответить
...в те "п*ять років" вата с рыгоаналами ныкались в эрэфии или сидели как мышь под веником, вякнуть боялись... Или не в курсе? Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 66
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11.02.2021 21:42 Ответить
Маніпулятор хріновнячий !Медведчук скупив канали вже при тоб, Буратінка! 112 був у рамках потреб ватного електорату при законності їх підтримки в Україні . Якби Порох наважився закрити після російськго ТБ та після Алнаклаасникав перед виборами той 112 - що було б? Маленька мерзота в ролі наполеончика !
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11.02.2021 21:18 Ответить
Наташа, во тебя штырит!
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12.02.2021 09:07 Ответить
Буратішку хтось навчив просто "****** брудом" канали Медведчука, хайпонути на цій гризні й відбити частку електорату для Зелених . А потім ця медведчуківська мерзота , за домовленностями з ЗЕЛЕНИМИ ПЛІСНЯВИМИ, продовжить свій шлях до совакупленія у майбутньому парламенті . Якщо Вовка надіється на нову Нормандську зустріч, ну не після справжньої ж поразки Медведчука в Україні?
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11.02.2021 21:22 Ответить
На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии Европейская солидарность, если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: "У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами из временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги есть только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить". Зебил так зачем тебя поставили исправь раз Порох не смог прийми закон зачем искать отмазку а Мертвечук что Порошенко также не посадил упрекни еще раз так сделай докажи что ты не такой как Порох посади колаборанта Мертвечука, кто тебе сейчас не дает? твой прокурор твоя сбу скажу как ты говориш у тебя уже было больше года посадить почему не садиш чего ждеш?Порох тут уже не причем и отмазка не прокатит
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11.02.2021 21:25 Ответить
Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3965
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11.02.2021 21:26 Ответить
Народ в тревожном ожидании зрады. Бойтесь своих желаний.
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11.02.2021 21:30 Ответить
Само название "НАШ" говорит за себя, оно придумано рашистскими "нашистами", их движением "наши". Отовсюду где присутствует в названии, в утверждении слово "наш", торчат москальские уши. НАШ - ватнопомойный антиукраинский канал.
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11.02.2021 21:31 Ответить
По логике, если переименовать в "Ненаш", то тогда будет все нормально? Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3682
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11.02.2021 21:37 Ответить
хоть как переименовывай - ватнопомойные ни логике, ни пониманию не поддаются. Закрыть к буям.
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11.02.2021 21:44 Ответить
Проще прикрой себя и не тужься, твое дерьмо"наш" все-равно будет закрыт.
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11.02.2021 21:56 Ответить
Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1696
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11.02.2021 22:07 Ответить
Порошенко предрекли пост премьер-министра Украины. Это случится, если объединятся две партии.
Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского.
Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат, плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами, плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
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11.02.2021 21:53 Ответить
Зекодло на это не пойдёт.так как это впринципе конец эпохи зекодлы.
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11.02.2021 22:00 Ответить
Так сделай лидер свой закон о коллаборантах, такой закон нужен как воздух.
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11.02.2021 21:57 Ответить
Дивно , що не пробував диватися в очі виродкам з рашистських ТБ-помийок , щоб побачити там правду .
Перше розумне рішення .
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11.02.2021 22:13 Ответить
Каналы закрыли за финасирование терроризма через уголь. Помнится, при Порошенко целый министр угля Насалик в Донецке(!) преспокойно перетирал с типа днровским министром угля. У порошенковско-грицаковской СБУ к Насалику вопросов не было. Может сейчас появятся? Как внезапно появились, а как же при Порошенко Медведчуку удалось подмять под себя трубопровод? Есть еще канал Прямой, там хозяин тоже рыг, этот канал запускала та же команда, что и 112-й и НьюсВан, руководитель Семенов в политсиле Медведчука. Та же схема
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11.02.2021 22:33 Ответить
Именно на канале НАШ рыговская мразь назвала всех украинских солдат на Донбассе преступниками и на этом же канале террористу из ЛДНР в течении часа дали возможность продвигать свою украинофобскую пропаганду.По сравнению с этой помойкой три канала медведки ещё неплохо смотрятся.Зебил отрубил три головы,а четвертую самую мразотную оставил.Точно идиот. Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9835
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11.02.2021 23:00 Ответить
Ну кто бы сомневался. Каналы - Украина,24 канал,Украина 24,Наш, которые принадлежат Ахметову конечно закрывать никто не станет. А те закрытые каналы принадлежали Медведчуку. Нужно дураком быть что бы не понять в чью игру играет Зеленский.
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11.02.2021 23:23 Ответить
Вы что-то перемешали кони люди
24 канал вроде бы принадлежит жене Садового , а канал наш мураеву
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12.02.2021 06:05 Ответить
И, кстати, 24-й - это единственный объективный канал!
Остальные - заказные помойки...
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12.02.2021 09:10 Ответить
Следующий шаг, после того как "НАШ" наберет рейтинг Ахметов через Мураева за хорошие деньги сольет его Медведчуку и все будут в шоколаде.
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11.02.2021 23:30 Ответить
всё правильно заявил. ну и зрада, несомненно.
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11.02.2021 23:57 Ответить
НЕ ВСЕ !!!
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12.02.2021 00:46 Ответить
А КАК ЭТИМ ЛОХАМ РОССОФАШИСТСКИМ КАНАЛ zic ВПАРИЛИ !?) А ПОТОМ ЕГО ЗАКРЫЛИ ))) ЛОШАРЫ !!! ТАК И ДАЛЬШЕ СНИМИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ !)
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12.02.2021 00:50 Ответить
За свои Беня с Ахметкой не только голову оторвут!
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12.02.2021 11:35 Ответить
 
 