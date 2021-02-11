Наши каналы мы не закрывали, мы закрыли чужие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решением Совета национальной безопасности и обороны страны наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие", - заявил Зеленский на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал "НАШ ".

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный фракцией партии "Европейская Солидарность", если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: "У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить".

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