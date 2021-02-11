Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський наголосив, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України накладено санкції на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні", – заявив Зеленський на пресбрифінгу під час робочої поїздки на Донбас у відповідь на запитання, чи закриватимуть телеканал "НАШ".
На уточнення, чи підпише президент закон про колаборантів, ініційований фракцією партії "Європейська Солідарність", якщо він буде проголосований у парламенті, Володимир Зеленський відповів: "У цієї партії була можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території і з Російської Федерації, ще у 2018 році. Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, бо будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити".
Будь ласка, зачекайте...
Російська преса два роки безкарно спотворювала свідомість українців.
В.И Ленин, весна 1918 года
Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.
Печатается по тексту, написанному
рукой И. В. Сталина, с дополнением
В. И. Ленина
Источник: В.И. Ленин, ПСС, изд. 5-е, т. 50, стр. 49-51
http://www.revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin50/ordjonikidze_14_marta1918.html
В будь-якій країні віту за це дають довічне ув'язнення.
Так що санкції, це дуже МАЛО.
А де смерть ти побачив?
А, хіба що - конає юрособа кодла слуг уродів... Ну, тада їй дорога. Фізично - трупа нема? І криміналу нема!
Источник: https://censor.net/ru/n3247464
Вперше підпишусь під кожним його словом! Дійсно, він закриває тільки чужі, для нього, канали.
Во *метода * !
Президент Украины ответил на вопрос о планах закрыть еще один украинский телеканал - «Наш», - вслед за каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста канала «Наш».
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То есть пропаганда не остановлена она просто оптимизирована.
Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского.
Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат, плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами, плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
Перше розумне рішення .
24 канал вроде бы принадлежит жене Садового , а канал наш мураеву
Остальные - заказные помойки...