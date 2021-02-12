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Россия за последний год активизировала усилия по дестабилизации Украины, - США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия за последний год активизировала усилия по дестабилизации Украины, - США

Новая администрация Соединенных Штатов впервые сделала развернутое заявление об агрессии России по отношению к Украине.

Позицию администрации Байдена высказал на заседании заседания СБ ООН политический координатор Миссии США при ООН Родни Хантер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 2014 года действия России на востоке Украины привели к гибели более 13 тысяч человек и возникновению 1,5 миллиона перемещенных лиц среди украинцев. Кроме того, из-за ее деятельности еще 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель США.

Он отметил, что Москва "на протяжении последнего года только активизировала усилия в отношении дестабилизации в Украине", а также подрыву украинского суверенитета.

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"Россия продолжает отрицать, что это она контролирует конфликт на востоке Украины, и неправдиво называет себя посредником в этом конфликте, хотя на самом деле она является подстрекателем", - отметил Хантер.

Представитель США также обратил внимание на то, что российская сторона продолжает пренебрегать договоренностями, достигнутыми во время переговоров.

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"Президент Путин во время Нормандского саммита 2019 года согласился принять меры для улучшения гуманитарной ситуации, а также в сфере безопасности на местах. Однако впоследствии Россия пыталась помешать реализации этих самых шагов в Трехсторонней контактной группе как напрямую, так и через своих ставленников", - акцентировал представитель США.

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Топ комментарии
+14
Дай Бог, чтоб кацапам он таки был последний...
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11.02.2021 23:01
+13
Понад 360 років Московія наполеглево та послідовно нищит Україну та українство ,асиміляція не припиняється не на мить !!!)))
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11.02.2021 23:02
+8
парашия посадила у крісло преза України тупоголове опудало. Він для знищення України вже зробив так багато, що рашистську дестабілізацію можна винести за дужки.
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11.02.2021 23:03
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Дай Бог, чтоб кацапам он таки был последний...
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11.02.2021 23:01 Ответить
Понад 360 років Московія наполеглево та послідовно нищит Україну та українство ,асиміляція не припиняється не на мить !!!)))
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11.02.2021 23:02 Ответить
Не Росія а Московія
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11.02.2021 23:03 Ответить
Якцапія - найкраще.
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11.02.2021 23:57 Ответить
парашия посадила у крісло преза України тупоголове опудало. Він для знищення України вже зробив так багато, що рашистську дестабілізацію можна винести за дужки.
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11.02.2021 23:03 Ответить
Віслючок,це лялька кремлівського лялькового балагана !!!)))
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11.02.2021 23:05 Ответить
взагалі-то туди його посадило 73 відсотки дебілів, які з задоволенням чавкають від московського пропагандиського лайна
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11.02.2021 23:21 Ответить
100%!
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12.02.2021 06:01 Ответить
Що вже казати про кацапів, коли український суд перейменував проспект Бандери у Києві знову на московський проспект. І це в той час, коли майже кожного дня гинуть на фронті наші захисники. Цей суд чи не філіал фсб ?
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11.02.2021 23:05 Ответить
Це правда? І всім все пох@й??? 😳😳🤬....
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11.02.2021 23:18 Ответить
І я очам своїм не повірила.

Рішення окружного суду
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11.02.2021 23:23 Ответить
Скажите «спасибо» ************* *********** ! При Порошенко этого никогда бы не случилось !
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11.02.2021 23:25 Ответить
В першу чергу треба міняти судову систему, тоді закони будуть виконуватись при будь-яких президентах.
Росія за останній рік активізувала зусилля з дестабілізації України, - США - Цензор.НЕТ 9412
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12.02.2021 00:10 Ответить
Судді - це оху...йевша каста
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12.02.2021 00:14 Ответить
блин!.. я это с 2003 года замечаю!..
задайте себе вопрос, когда в Украину "вдруг" приехал и спокойно легализовался Игорь Безлер?.. Да!..ДА!.. тот самый!.. и почему, то что произошло в 2014 году, не произошло в 2008-2009 годах?.. Начните копать, и вас ждут не приятные открытия..
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11.02.2021 23:10 Ответить
А я це спостерігаю з часу проживання в Україні !!!))))
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11.02.2021 23:17 Ответить
Так они с помощью местных недоумков привели к власти своих агентов. Грех не воспользоваться.
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11.02.2021 23:11 Ответить
Благодаря недоразвитым любителям 95 шапито , «Сватов» и «говнобородька « ,зеленский порношут- писюанист , получил возможность расправиться с независимостью Украины под руководством ермака., Портнова …
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11.02.2021 23:12 Ответить
І кремлівське гасло "Лишьби не Порошенко!" зпрацювало на відмінно і продовжує діяти !!!)))
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11.02.2021 23:14 Ответить
Суеверие и сатанизм Путина уже невозможно изменить. Он погряз в них окончательно

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/11/119632/sueverie-i-satanizm-putina-uzhe-nevozmozhno-izmenit--on-pogryaz-v-nikh-okonchatelno-.shtml
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11.02.2021 23:20 Ответить
Русская пропаганда и дезинформация остаются серьезной проблемой для Запада

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/11/119631/russkaya-propaganda-i-dezinformatsiya-ostayutsya-sereznoj-problemoj-dlya-zapada.shtml
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11.02.2021 23:21 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Путин и его банда погрязли в пещерном сатанизме. По утверждению кремлевского инсайдер Валерия Соловья Путин крайне озабочен тем, что в последние 2 месяца против него якобы провели серию оккультных ритуалов под названием "33 несчастья" из гримуара "кубок судьбы слепого короля"
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11.02.2021 23:22 Ответить
Возмездие рано или поздно настигнет старого шакала.
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11.02.2021 23:26 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Это рывок или прорыв? В Новосибирске вводят продуктовые карточки.

Чтобы русские рабы без гения геополитики делал бы? Не было бы ни дворцов ни продуктовых карточек. Как выживали бы?
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11.02.2021 23:22 Ответить
Finanz.ru
@finanzru
Россия вошла в топ-3 стран Европы по смертности в пандемию https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-voshla-v-top-3-stran-evropy-po-smertnosti-v-pandemiyu-1030065353 …
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11.02.2021 23:25 Ответить
А Вове похрен все- и ОБСЕ заявляет аналогичное ПРЯМ С ФРОНТА, и дестабилизация явная от кумира маленького нарцисса... И что оно? Верит в действенность отвода войск , наказывает за ответку врагам, умалчивает потери, фальсифицирует их причины ( ТИПА НЕ ТУДА ЗАБРЕЛИ - ИНФА ОТ ЛЮСИ) И ...Ждет и ждет взглянуть в глаза уХйлу на очередной нормандской встрече...
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11.02.2021 23:43 Ответить
ясна річь, тарговаго партнера не стало.
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11.02.2021 23:54 Ответить
ТАК ДАЙТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ПУСТЬ В УКРАИНЕ ВВЕДУТ ЭВТАНАЗИЮ ДЛЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ !!!
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12.02.2021 00:33 Ответить
И ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ !)
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12.02.2021 00:36 Ответить
Ви пане не правдивий,а скорiш,мяко кажучи,недалекий.Ядерну зброю не дають,кращi уми нацii ii здобувають тяжкою працею.А в нас як кажуть,дай дурню скляний ..уй,то вiн його обов'язково зламае...
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12.02.2021 06:21 Ответить
своё, ублюдское мнение, засунь себе в жопу, тов ****. есть договоренности, есть армия ставить ублюдков на 2 метра в землю. ВАШЕ ******** ЗЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО думает как награбить, подлизать ***** и выйти чистыми. БУДТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ
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12.02.2021 04:30 Ответить
Ми ось як вискочимо в море на катерах та надувних човнах,начувайся басурман...
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12.02.2021 06:14 Ответить
Результат стратегии "давайте жить мирно", вместе смотреть квартал -95, сватов и прочую умственную жвачку. А, все потому, что "когда я был маленький, то мы вместе дружно жили большой семьей". Сорок лет - уже пора было бы в голове навести порядок.
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12.02.2021 07:17 Ответить
наше СБУ і керівництво країною цього б і не помітили би, якби не БАЙДЕН
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12.02.2021 08:51 Ответить
 
 