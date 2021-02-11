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Росія за останній рік активізувала зусилля з дестабілізації України, - США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія за останній рік активізувала зусилля з дестабілізації України, - США

Нова адміністрація Сполучених Штатів вперше зробила розгорнуту заяву про агресію Росії стосовно України.

Позицію адміністрації Байдена висловив під час засідання РБ ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги", - підкреслив представник США.

Він наголосив, що Москва "впродовж останнього року лише активізувала зусилля" щодо дестабілізації в Україні", а також підриву українського суверенітету.

"Росія продовжує заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем",- наголосив Гантер.

Представник США також звернув увагу на те, що російська сторона продовжує нехтувати домовленостями, досягнутими під час переговорів.

"Президент Путін під час Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх ставлеників", - наголосив представник США.

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Топ коментарі
+14
Дай Бог, чтоб кацапам он таки был последний...
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11.02.2021 23:01
+13
Понад 360 років Московія наполеглево та послідовно нищит Україну та українство ,асиміляція не припиняється не на мить !!!)))
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11.02.2021 23:02
+8
парашия посадила у крісло преза України тупоголове опудало. Він для знищення України вже зробив так багато, що рашистську дестабілізацію можна винести за дужки.
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11.02.2021 23:03
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Дай Бог, чтоб кацапам он таки был последний...
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11.02.2021 23:01 Відповісти
Понад 360 років Московія наполеглево та послідовно нищит Україну та українство ,асиміляція не припиняється не на мить !!!)))
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11.02.2021 23:02 Відповісти
Не Росія а Московія
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11.02.2021 23:03 Відповісти
Якцапія - найкраще.
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11.02.2021 23:57 Відповісти
парашия посадила у крісло преза України тупоголове опудало. Він для знищення України вже зробив так багато, що рашистську дестабілізацію можна винести за дужки.
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11.02.2021 23:03 Відповісти
Віслючок,це лялька кремлівського лялькового балагана !!!)))
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11.02.2021 23:05 Відповісти
взагалі-то туди його посадило 73 відсотки дебілів, які з задоволенням чавкають від московського пропагандиського лайна
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11.02.2021 23:21 Відповісти
100%!
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12.02.2021 06:01 Відповісти
Що вже казати про кацапів, коли український суд перейменував проспект Бандери у Києві знову на московський проспект. І це в той час, коли майже кожного дня гинуть на фронті наші захисники. Цей суд чи не філіал фсб ?
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11.02.2021 23:05 Відповісти
Це правда? І всім все пох@й??? 😳😳🤬....
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11.02.2021 23:18 Відповісти
І я очам своїм не повірила.

Рішення окружного суду
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11.02.2021 23:23 Відповісти
Скажите «спасибо» ************* *********** ! При Порошенко этого никогда бы не случилось !
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11.02.2021 23:25 Відповісти
В першу чергу треба міняти судову систему, тоді закони будуть виконуватись при будь-яких президентах.
Росія за останній рік активізувала зусилля з дестабілізації України, - США - Цензор.НЕТ 9412
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12.02.2021 00:10 Відповісти
Судді - це оху...йевша каста
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12.02.2021 00:14 Відповісти
блин!.. я это с 2003 года замечаю!..
задайте себе вопрос, когда в Украину "вдруг" приехал и спокойно легализовался Игорь Безлер?.. Да!..ДА!.. тот самый!.. и почему, то что произошло в 2014 году, не произошло в 2008-2009 годах?.. Начните копать, и вас ждут не приятные открытия..
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11.02.2021 23:10 Відповісти
А я це спостерігаю з часу проживання в Україні !!!))))
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11.02.2021 23:17 Відповісти
Так они с помощью местных недоумков привели к власти своих агентов. Грех не воспользоваться.
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11.02.2021 23:11 Відповісти
Благодаря недоразвитым любителям 95 шапито , «Сватов» и «говнобородька « ,зеленский порношут- писюанист , получил возможность расправиться с независимостью Украины под руководством ермака., Портнова …
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11.02.2021 23:12 Відповісти
І кремлівське гасло "Лишьби не Порошенко!" зпрацювало на відмінно і продовжує діяти !!!)))
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11.02.2021 23:14 Відповісти
Суеверие и сатанизм Путина уже невозможно изменить. Он погряз в них окончательно

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/11/119632/sueverie-i-satanizm-putina-uzhe-nevozmozhno-izmenit--on-pogryaz-v-nikh-okonchatelno-.shtml
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11.02.2021 23:20 Відповісти
Русская пропаганда и дезинформация остаются серьезной проблемой для Запада

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/11/119631/russkaya-propaganda-i-dezinformatsiya-ostayutsya-sereznoj-problemoj-dlya-zapada.shtml
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11.02.2021 23:21 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Путин и его банда погрязли в пещерном сатанизме. По утверждению кремлевского инсайдер Валерия Соловья Путин крайне озабочен тем, что в последние 2 месяца против него якобы провели серию оккультных ритуалов под названием "33 несчастья" из гримуара "кубок судьбы слепого короля"
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11.02.2021 23:22 Відповісти
Возмездие рано или поздно настигнет старого шакала.
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11.02.2021 23:26 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Это рывок или прорыв? В Новосибирске вводят продуктовые карточки.

Чтобы русские рабы без гения геополитики делал бы? Не было бы ни дворцов ни продуктовых карточек. Как выживали бы?
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11.02.2021 23:22 Відповісти
Finanz.ru
@finanzru
Россия вошла в топ-3 стран Европы по смертности в пандемию https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-voshla-v-top-3-stran-evropy-po-smertnosti-v-pandemiyu-1030065353 …
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11.02.2021 23:25 Відповісти
А Вове похрен все- и ОБСЕ заявляет аналогичное ПРЯМ С ФРОНТА, и дестабилизация явная от кумира маленького нарцисса... И что оно? Верит в действенность отвода войск , наказывает за ответку врагам, умалчивает потери, фальсифицирует их причины ( ТИПА НЕ ТУДА ЗАБРЕЛИ - ИНФА ОТ ЛЮСИ) И ...Ждет и ждет взглянуть в глаза уХйлу на очередной нормандской встрече...
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11.02.2021 23:43 Відповісти
ясна річь, тарговаго партнера не стало.
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11.02.2021 23:54 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ПУСТЬ В УКРАИНЕ ВВЕДУТ ЭВТАНАЗИЮ ДЛЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ !!!
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12.02.2021 00:33 Відповісти
И ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ !)
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12.02.2021 00:36 Відповісти
Ви пане не правдивий,а скорiш,мяко кажучи,недалекий.Ядерну зброю не дають,кращi уми нацii ii здобувають тяжкою працею.А в нас як кажуть,дай дурню скляний ..уй,то вiн його обов'язково зламае...
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12.02.2021 06:21 Відповісти
своё, ублюдское мнение, засунь себе в жопу, тов ****. есть договоренности, есть армия ставить ублюдков на 2 метра в землю. ВАШЕ ******** ЗЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО думает как награбить, подлизать ***** и выйти чистыми. БУДТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ
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12.02.2021 04:30 Відповісти
Ми ось як вискочимо в море на катерах та надувних човнах,начувайся басурман...
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12.02.2021 06:14 Відповісти
Результат стратегии "давайте жить мирно", вместе смотреть квартал -95, сватов и прочую умственную жвачку. А, все потому, что "когда я был маленький, то мы вместе дружно жили большой семьей". Сорок лет - уже пора было бы в голове навести порядок.
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12.02.2021 07:17 Відповісти
наше СБУ і керівництво країною цього б і не помітили би, якби не БАЙДЕН
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12.02.2021 08:51 Відповісти
 
 