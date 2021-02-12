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Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия предоставит убежище 50-ти оппозиционерам из Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
По информации издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях, газета ссылается на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.
"Их должны принять в ближайшее время", - цитирует газета документ.
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Нiводныя выбары не прызнаны сусьветным супольнiцтвам нi сумленнымi, нi дэмакратычнымi (чытай-фальсiфiкаваныя)
У 2015 амаль прызналi, трохi санкцый знялi - спужалiся расейскай анэксii па прыкладу Украiны i пачалi гульню з Лукой. Спадзявалiся, што гэта чмо самастойнае i можа супрацiвiцца пуцену.
Беларусы толькi адзiны раз за яго сапрау'дна галасавалi - у 1994г.
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Калi Лука апынецца пад жорсткiмi санкцыямi - гэта надзея Кiтая знiкае. Пакуль Кiтай iнвеставау' чуць болей за 2,3 мiльярда$ - не вялiкая сума, каб уплываць на палiтыку. I у' апашнi час % iнвестыцый знiжаецца.