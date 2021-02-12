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Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Беларуси

Германия предоставит убежище 50-ти оппозиционерам из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

По информации издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях, газета ссылается на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

"Их должны принять в ближайшее время", - цитирует газета документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

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Топ комментарии
+5
Нужно сразу всем оппозиционерам предоставить убежище и пускай водят хороводы вокруг Бундестага
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12.02.2021 01:15
+4
Dennis Alexander 868bdc29 та шо вы говорите ,работать аки пчела , на социале они будут сидеть и в ус не дуть ,это немцы работают , а у беженцев, как то не принято , не беженское это дело работать , это же вам не 40- е годы 🤫🤔🙄😂😂😂
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12.02.2021 05:50
+3
Голосували х зна скільки років за голову колгоспу, а тепер розбігаються. Дивні люди.
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12.02.2021 00:41
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Кацапсина в будку
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12.02.2021 00:24 Ответить
тока шо она была отправлена маршруту, шо вы посоветовали.
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12.02.2021 00:26 Ответить
Голосували х зна скільки років за голову колгоспу, а тепер розбігаються. Дивні люди.
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12.02.2021 00:41 Ответить
То ще не розбігаються, от стане якась кухарка президентом, тоді ломануться усі- в пошуках роботи.
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12.02.2021 03:12 Ответить
Лапаць, вучы буквар!
Нiводныя выбары не прызнаны сусьветным супольнiцтвам нi сумленнымi, нi дэмакратычнымi (чытай-фальсiфiкаваныя)
У 2015 амаль прызналi, трохi санкцый знялi - спужалiся расейскай анэксii па прыкладу Украiны i пачалi гульню з Лукой. Спадзявалiся, што гэта чмо самастойнае i можа супрацiвiцца пуцену.
Беларусы толькi адзiны раз за яго сапрау'дна галасавалi - у 1994г.
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12.02.2021 08:03 Ответить
опозиционер на болотном микромордоре это средство передвижения по миру.
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12.02.2021 01:02 Ответить
50 раз спрашиваю ктота ешо верит германию )))) северный паток 2 строите после окупасие Крима и части Донбасса.если германия и советская россия не были духом близок то 2 мировая не начелса.Я не жду 3 мировую )))
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12.02.2021 01:04 Ответить
Там в Германии работать надо, как раб, что бы достичь уровня жизни, как в было у них в Белоруси. Блогеров там своих хватает.
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12.02.2021 01:08 Ответить
Отэта они теперь дадуть бацьке просраться с Германии...Вожди БНФ до сих пор с ресторанов Чикаго мочат тирана уже 20 лет...
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12.02.2021 01:10 Ответить
Лука это не Янукович, Лука гораздо хуже. Он министра МВД своего в 90х ещё! Уничтожил с помощью своих карателей. Это очередной Каддафи.
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12.02.2021 02:00 Ответить
Нужно сразу всем оппозиционерам предоставить убежище и пускай водят хороводы вокруг Бундестага
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12.02.2021 01:15 Ответить
На Беларуси Китай рулит очень всерьез и очень надолго. С этим всем соседям придется считаться! ЕС уже в ауте! Это уже очевидно экспертам, но скоро станет понятно всем! Поэтому вся словесная канитель вокруг выборов, оппозиции и пр.теперь уже ничего не значит!
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12.02.2021 04:21 Ответить
Kitaj dolzen cytatsia s ES mnenijem,im eto Belorus 0.Rulit Belorus raska
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12.02.2021 07:43 Ответить
Такiя эксперДы, як i ты "На Беларусi".
Беларусь цiкава Кiтаю як выхад на рынак ЕС - нi болей таго.
Калi Лука апынецца пад жорсткiмi санкцыямi - гэта надзея Кiтая знiкае. Пакуль Кiтай iнвеставау' чуць болей за 2,3 мiльярда$ - не вялiкая сума, каб уплываць на палiтыку. I у' апашнi час % iнвестыцый знiжаецца.
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12.02.2021 08:16 Ответить
А почему повезло только 50-ти счастливчикам ? 🤔🙄
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12.02.2021 05:44 Ответить
Dennis Alexander 868bdc29 та шо вы говорите ,работать аки пчела , на социале они будут сидеть и в ус не дуть ,это немцы работают , а у беженцев, как то не принято , не беженское это дело работать , это же вам не 40- е годы 🤫🤔🙄😂😂😂
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12.02.2021 05:50 Ответить
100%
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12.02.2021 06:47 Ответить
Jesli politiceskije ubezyce prosit togda te liudi neimejet pravo na rabotu.Germanija ix budet vyderzyvat
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12.02.2021 07:33 Ответить
Я тоже в оппозиции к Лукашенко, возьмите меня в Баден - Баден Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Беларуси - Цензор.НЕТ 7891
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12.02.2021 06:07 Ответить
Цi 50 мабуть трактористи та сантехнiки.Недай БОГ браттям бiлорусам повторити наш шлях...
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12.02.2021 06:10 Ответить
 
 