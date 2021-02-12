Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Беларуси

Германия предоставит убежище 50-ти оппозиционерам из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

По информации издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях, газета ссылается на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

"Их должны принять в ближайшее время", - цитирует газета документ.

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