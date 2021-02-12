Німеччина надасть притулок 50 опозиціонерам із Білорусі
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Німеччина надасть притулок 50-ти опозиціонерам із Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.
За інформацією видання, йдеться про опозиціонерів і їхні родини, газета посилається на відповідь МВС ФРН на депутатський запит.
"Їх повинні прийняти найближчим часом", - цитує газета документ.
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Нiводныя выбары не прызнаны сусьветным супольнiцтвам нi сумленнымi, нi дэмакратычнымi (чытай-фальсiфiкаваныя)
У 2015 амаль прызналi, трохi санкцый знялi - спужалiся расейскай анэксii па прыкладу Украiны i пачалi гульню з Лукой. Спадзявалiся, што гэта чмо самастойнае i можа супрацiвiцца пуцену.
Беларусы толькi адзiны раз за яго сапрау'дна галасавалi - у 1994г.
Беларусь цiкава Кiтаю як выхад на рынак ЕС - нi болей таго.
Калi Лука апынецца пад жорсткiмi санкцыямi - гэта надзея Кiтая знiкае. Пакуль Кiтай iнвеставау' чуць болей за 2,3 мiльярда$ - не вялiкая сума, каб уплываць на палiтыку. I у' апашнi час % iнвестыцый знiжаецца.