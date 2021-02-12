Німеччина надасть притулок 50 опозиціонерам із Білорусі

Німеччина надасть притулок 50-ти опозиціонерам із Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, йдеться про опозиціонерів і їхні родини, газета посилається на відповідь МВС ФРН на депутатський запит.

"Їх повинні прийняти найближчим часом", - цитує газета документ.

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