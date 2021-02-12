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Новости Политика Украины
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Миссия ОБСЕ не сообщает о снайперском огне оккупантов на Донбассе, - Цимбалюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Миссия ОБСЕ не сообщает о снайперском огне оккупантов на Донбассе, - Цимбалюк

В последние отчеты СММ ОБСЕ о ситуации на Донбассе не вошли такие грубые нарушения перемирия как ведение снайперского огня вооруженными формированиями РФ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Пивденного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ", - сказал он.

Представитель Украины сообщил, что только за неделю с 1 по 7 февраля на Донбассе погибли три украинских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

"По всей линии соприкосновения имеют место регулярные всплески насилия. И хотя их интенсивность остается значительно ниже, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать. Сегодня мы получили сообщение о еще одном погибшем украинского военнослужащего и раненого бойца", - отметил Цимбалюк.

Также читайте: Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк

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Топ комментарии
+19
То есть вы уроды зебильные пишете жалобы слепоглухонемым в ответ на обстрелы, а в итоге обсе даже эти жалобы игнорирует, и это все на что вы способны? Это просто за гранью добра и зла, пархатый уродец зельцман просто отдает на убой наших воинов вообще просто так, может рассчитывая что кацапам просто надоест убивать украинцев?
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12.02.2021 03:52
+7
ето уже была бы не обсе, а какая приличная организаниция - тут важно не путать...
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12.02.2021 04:04
+4
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"
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12.02.2021 06:18
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ето уже была бы не обсе, а какая приличная организаниция - тут важно не путать...
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12.02.2021 04:04 Ответить
блин, капслак и ещe и болд - не читается, а тока глаза режет - в спам не читая...
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12.02.2021 06:18 Ответить
То есть вы уроды зебильные пишете жалобы слепоглухонемым в ответ на обстрелы, а в итоге обсе даже эти жалобы игнорирует, и это все на что вы способны? Это просто за гранью добра и зла, пархатый уродец зельцман просто отдает на убой наших воинов вообще просто так, может рассчитывая что кацапам просто надоест убивать украинцев?
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12.02.2021 03:52 Ответить
Они и так уже почти "посылают в Спортлото" с теми жалобами нашу беззубую дипломатию, хорошо ещё что не так как Лавров Борреля.
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12.02.2021 06:09 Ответить
лучше бы обсня безногих присылала чем слепо-глухо-немых - не их миссия...
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12.02.2021 03:59 Ответить
Ну правильно, пока снайпер не ******** кого-то из этой миссии, она не сообщит о снайперском огне.
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12.02.2021 05:35 Ответить
слепотня на украинской кормежке, а нe пора ли их всех к бубиной матери в кривой бивень отправить на кухню с ужасными обоями?
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12.02.2021 06:01 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"
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12.02.2021 06:18 Ответить
а чому обосце буде саабсчать про це коли в лугандоні на шару по кабаках бухає замість своєї роботи
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12.02.2021 06:37 Ответить
Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4557 №77
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12.02.2021 08:02 Ответить
а че, есть еще такая про-падловская организация? это ж как надо умудриться агентов про-кацапских на тер.Украины запустить официально???
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12.02.2021 07:40 Ответить
Обсе всегда були кацапскими марионетками.
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12.02.2021 07:54 Ответить
Хороша, миссия, нечего сказать. Убитые снайперами есть, а снайперов нет! Хотя как ты увидишь тех снайперов, если занят только тем, что вылизываешь кацапам жопу.
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12.02.2021 08:04 Ответить
вот почему я и говорю - разогнать сраную украинскую разведку надо - ни предсказать, ни ликвидировать никого не могут...правда, показали какого-то бахнутого мэра даунбасского, якобы собиравшего стратегическую информацию и путях снабжения оккупантов... весь мир уже давно знает кто, как, где, почему, а украинская разведка только проснулась от литаргического сна...
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12.02.2021 08:47 Ответить
І кому ви,жалієтесь!?Це результат всіх повідомлень із фронту-"тишу"порушили,"тиша","тиші".ДоТишкались?Відповідайте симетрично,тим більше,що це не входить до звітів СММ .(читати свій же текст).Азербайджан не дуже переймався гуманітарним виском проармянених ЗМІ при звільненні своєї території.Та і Ізраїль щоденно товче хоробрих арабів.Замiст знищення бойовикiв вони скаржаться ОБСЕ
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12.02.2021 08:52 Ответить
Що означає "к сожалєнію нє вошлі в отчєт"? Войдітє єго туда!!!
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12.02.2021 09:01 Ответить
Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 814
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12.02.2021 10:43 Ответить
А вообще был ли хоть один случай когда слепо-глухо-немые ОБСЕ не обосрались?
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12.02.2021 12:34 Ответить
 
 