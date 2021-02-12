Миссия ОБСЕ не сообщает о снайперском огне оккупантов на Донбассе, - Цимбалюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В последние отчеты СММ ОБСЕ о ситуации на Донбассе не вошли такие грубые нарушения перемирия как ведение снайперского огня вооруженными формированиями РФ.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Пивденного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ", - сказал он.
Представитель Украины сообщил, что только за неделю с 1 по 7 февраля на Донбассе погибли три украинских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.
"По всей линии соприкосновения имеют место регулярные всплески насилия. И хотя их интенсивность остается значительно ниже, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать. Сегодня мы получили сообщение о еще одном погибшем украинского военнослужащего и раненого бойца", - отметил Цимбалюк.
Пожалуйста, подождите...