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Новини Політика України
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ОБСЄ (3402) Цимбалюк Євгеній (50)

Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк

В останні звіти СММ ОБСЄ про ситуацію на Донбасі не увійшли такі грубі порушення перемир'я як ведення снайперського вогню збройними формуваннями РФ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ", - сказав він.

Представник України повідомив, що лише за тиждень з 1 до 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро дістали поранення.

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"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", - зазначив Цимбалюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
То есть вы уроды зебильные пишете жалобы слепоглухонемым в ответ на обстрелы, а в итоге обсе даже эти жалобы игнорирует, и это все на что вы способны? Это просто за гранью добра и зла, пархатый уродец зельцман просто отдает на убой наших воинов вообще просто так, может рассчитывая что кацапам просто надоест убивать украинцев?
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12.02.2021 03:52
+7
ето уже была бы не обсе, а какая приличная организаниция - тут важно не путать...
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12.02.2021 04:04
+4
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"
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12.02.2021 06:18
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ето уже была бы не обсе, а какая приличная организаниция - тут важно не путать...
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12.02.2021 04:04 Відповісти
блин, капслак и ещe и болд - не читается, а тока глаза режет - в спам не читая...
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12.02.2021 06:18 Відповісти
То есть вы уроды зебильные пишете жалобы слепоглухонемым в ответ на обстрелы, а в итоге обсе даже эти жалобы игнорирует, и это все на что вы способны? Это просто за гранью добра и зла, пархатый уродец зельцман просто отдает на убой наших воинов вообще просто так, может рассчитывая что кацапам просто надоест убивать украинцев?
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12.02.2021 03:52 Відповісти
Они и так уже почти "посылают в Спортлото" с теми жалобами нашу беззубую дипломатию, хорошо ещё что не так как Лавров Борреля.
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12.02.2021 06:09 Відповісти
лучше бы обсня безногих присылала чем слепо-глухо-немых - не их миссия...
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12.02.2021 03:59 Відповісти
Ну правильно, пока снайпер не ******** кого-то из этой миссии, она не сообщит о снайперском огне.
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12.02.2021 05:35 Відповісти
слепотня на украинской кормежке, а нe пора ли их всех к бубиной матери в кривой бивень отправить на кухню с ужасными обоями?
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12.02.2021 06:01 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"
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12.02.2021 06:18 Відповісти
а чому обосце буде саабсчать про це коли в лугандоні на шару по кабаках бухає замість своєї роботи
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12.02.2021 06:37 Відповісти
Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4557 №77
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12.02.2021 08:02 Відповісти
а че, есть еще такая про-падловская организация? это ж как надо умудриться агентов про-кацапских на тер.Украины запустить официально???
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12.02.2021 07:40 Відповісти
Обсе всегда були кацапскими марионетками.
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12.02.2021 07:54 Відповісти
Хороша, миссия, нечего сказать. Убитые снайперами есть, а снайперов нет! Хотя как ты увидишь тех снайперов, если занят только тем, что вылизываешь кацапам жопу.
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12.02.2021 08:04 Відповісти
вот почему я и говорю - разогнать сраную украинскую разведку надо - ни предсказать, ни ликвидировать никого не могут...правда, показали какого-то бахнутого мэра даунбасского, якобы собиравшего стратегическую информацию и путях снабжения оккупантов... весь мир уже давно знает кто, как, где, почему, а украинская разведка только проснулась от литаргического сна...
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12.02.2021 08:47 Відповісти
І кому ви,жалієтесь!?Це результат всіх повідомлень із фронту-"тишу"порушили,"тиша","тиші".ДоТишкались?Відповідайте симетрично,тим більше,що це не входить до звітів СММ .(читати свій же текст).Азербайджан не дуже переймався гуманітарним виском проармянених ЗМІ при звільненні своєї території.Та і Ізраїль щоденно товче хоробрих арабів.Замiст знищення бойовикiв вони скаржаться ОБСЕ
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12.02.2021 08:52 Відповісти
Що означає "к сожалєнію нє вошлі в отчєт"? Войдітє єго туда!!!
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12.02.2021 09:01 Відповісти
Місія ОБСЄ не повідомляє про снайперський вогонь окупантів на Донбасі, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 814
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12.02.2021 10:43 Відповісти
А вообще был ли хоть один случай когда слепо-глухо-немые ОБСЕ не обосрались?
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12.02.2021 12:34 Відповісти
 
 