Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.

Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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