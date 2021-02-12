Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.
Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
Пожалуйста, подождите...
а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
двигать - може и вообще бы ничего не было.
рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
особо упоротые не видят до сих пор.
то и правда не им решать - решать вам и мне на голосовании...
к чему тогда удивлялова, ненаивный, когда тебя тот за кого ты голоснул имеет ка ему удобно?
я бы на твоем месте меня забанил...
та нема шо.
за емоціі? - тут 10ть ти дав з першого пострілу...
если тебя смутило "just in time"?
переводи ето как ето етой еще х.йни мне не хватало, и не вовремя...
инакше и не був бы на Цензори.....
рыжего высер не дословно "да я выйду сейчас и любого застрелю и мне ничего не будет" таки был в точку.
он вышел - и руками рогатой Q положил человек 5...
своего же вице-пенса под виселицу рогатым шаманам определил - ну не красава ли?
а не выбрать ли нам етого "greatest" of Presidents of Amerika еще раз?
"Только випи ему надо боевую к 2024" - так вообще нет...
***** подошла и рышему подойдет - с одного теста оба трое.
"Только випи ему надо боевую к 2024"... (особо радует латиница)
ето по французки
"Ему надо найти кандидата в вице-президенты женщину толковую, решительную и правильного происхождения к президентским выборам 2024 года"
то уже завидую французам - какой емкий язык!
кацапня тока умеет всей страной ловить навального, особенно когда он сам приперся с какого то буя и на срок сел - кацапня сильная и смелая в таких случаях....)))
для Украины тут никто не в проигрыше - и навальный, кацнацик закрыт.
и кацапня, его закрывшая под санции попадет...
все в поряде для Украины - не вижу причины для волноваться...
разлюбимую под закрытие кацапское - и обратно к людям...
"мальчик, водочки принеси - к людям еду".....
есть товаристч Герр группенфюрер.слушаю вас...,: ходят упорные слухи по Вермахту и Гестапо,что вы женаты на рюсской пианистке Кэт...
Ну что вы герр Мюллер,меня давно признали импотентом еще в НКВД в спецлаботратори,а товарищ Сралин лично подтвердил диагноз...