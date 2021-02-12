РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18113 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5653 60
Facebook (194) штурм (134) Сенат США (188)

Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ

Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.

Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
маладец Facebook!
а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
двигать - може и вообще бы ничего не было.

рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
показать весь комментарий
12.02.2021 02:30
+7
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
показать весь комментарий
12.02.2021 05:24
+6
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
показать весь комментарий
12.02.2021 05:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маладец Facebook!
а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
двигать - може и вообще бы ничего не было.

рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
показать весь комментарий
12.02.2021 02:30 Ответить
p.s.
особо упоротые не видят до сих пор.
показать весь комментарий
12.02.2021 02:54 Ответить
проблема популизма охватила весь мир, но никто из политиков не думает даже начинать её решать. Каждый уверен, что сможет окучить достаточное кол-во лохтората, чтобы выиграть выборы. По факту страдают все.
показать весь комментарий
12.02.2021 03:06 Ответить
учитывая то, шо политики и есть те самые популисты,
то и правда не им решать - решать вам и мне на голосовании...
показать весь комментарий
12.02.2021 03:13 Ответить
Наївний ти, нічого зараз ти не вирішуєш,а голосуєш як тебе запрограмують по тв чи неті. Ще залежить як порахують, а систему підрахунку в штатах то взагалі якісь катали придумали.
показать весь комментарий
12.02.2021 03:22 Ответить
т.е. ты свою голову заранее выключил?
к чему тогда удивлялова, ненаивный, когда тебя тот за кого ты голоснул имеет ка ему удобно?
показать весь комментарий
12.02.2021 03:27 Ответить
"Політики від державників відрізняються тим, що державники думають про державу, а політики - про майбутні вибори...".
показать весь комментарий
12.02.2021 06:31 Ответить
во первых - мое огромеднейшее извинялово за срачь на "Ватре" неделю назад.
я бы на твоем месте меня забанил...
показать весь комментарий
12.02.2021 06:40 Ответить
В тому й різниця між мною і тобою - мною не емоції керують, а здоровий глузд, і я розумію різницю між "помилкою" і "навмисним пасудством", тому можу прийнять правильне рішення...
показать весь комментарий
12.02.2021 06:55 Ответить
чекав відповіді від тебе... - шо додать?
та нема шо.
за емоціі? - тут 10ть ти дав з першого пострілу...
показать весь комментарий
12.02.2021 07:03 Ответить
в нас понеділок - Presidents' Day - just in time
показать весь комментарий
12.02.2021 07:16 Ответить
Я не знаю американської ідіоматики, а в "Словнику американського сленгу", з моєї бібліотеки, цього вислову немає...
показать весь комментарий
12.02.2021 08:14 Ответить
Яр, сорри, не знаю шо ты искал, но понедельник, февраль 15 ето американский праздник - день Президента, да и у нас такой есть, день не рабочий в моей конторе - как тока его праздновать в етот долбаный понедельник после всего етого?
если тебя смутило "just in time"?
переводи ето как ето етой еще х.йни мне не хватало, и не вовремя...
показать весь комментарий
12.02.2021 08:23 Ответить
А ти усі свята, в Україні, пам"ятаєш? У мене 15 лютого - лише "післядення святкування "Дня великої червоної ЖОПИ"...
показать весь комментарий
12.02.2021 08:27 Ответить
памьятаю все - з мого серця це не виженешь.
инакше и не був бы на Цензори.....
показать весь комментарий
12.02.2021 08:36 Ответить
Але ж ти, до США, жив в Україні, а я в США - ні... Так що цей пласт культури мені не відомий...
показать весь комментарий
12.02.2021 09:21 Ответить
На каждого козыря всегда найдется джокер
показать весь комментарий
12.02.2021 02:31 Ответить
Та шо там їх шукать? Моссад вже б давно знайшов всіх.
показать весь комментарий
12.02.2021 02:34 Ответить
А СБУ?))))
показать весь комментарий
12.02.2021 06:18 Ответить
А в Рашке там режим наоборот всех обычных протестующих по камерам пытается распознать, уличным. Мацква как концлагерь в Китае для Уйгуров, вот что это напоминает. Везде мусора, блок-посты и тысячи камер.
показать весь комментарий
12.02.2021 02:39 Ответить
на сегодня имеем - раздрай и нескладуху по всем направлениям.
рыжего высер не дословно "да я выйду сейчас и любого застрелю и мне ничего не будет" таки был в точку.
он вышел - и руками рогатой Q положил человек 5...
своего же вице-пенса под виселицу рогатым шаманам определил - ну не красава ли?
а не выбрать ли нам етого "greatest" of Presidents of Amerika еще раз?
показать весь комментарий
12.02.2021 02:46 Ответить
А пуркуа бы и не па? Только випи ему надо боевую к 2024 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2414
показать весь комментарий
12.02.2021 03:02 Ответить
не уверен, шо все понял.
"Только випи ему надо боевую к 2024" - так вообще нет...
показать весь комментарий
12.02.2021 03:09 Ответить
ты промахнулся с комментом "Smith Wesson" - стреляй прицельнее, а пока смотри ниже.
показать весь комментарий
12.02.2021 03:32 Ответить
Сорри за мой френч. Говорю а почему бы и нет? Ему надо найти кандидата в вице-президенты женщину толковую, решительную и правильного происхождения к президентским выборам 2024 года
показать весь комментарий
12.02.2021 03:15 Ответить
валька пол-стакана рыжему в подружки как раз бы подошла.
***** подошла и рышему подойдет - с одного теста оба трое.
показать весь комментарий
12.02.2021 03:25 Ответить
ни хера во французком не шарю, но если мне хто скажет шо:
"Только випи ему надо боевую к 2024"... (особо радует латиница)
ето по французки
"Ему надо найти кандидата в вице-президенты женщину толковую, решительную и правильного происхождения к президентским выборам 2024 года"
то уже завидую французам - какой емкий язык!
показать весь комментарий
12.02.2021 04:20 Ответить
Навальный наверно рад что не живет в Америке. Его и его протестующих детей ловили бы всей страной, не только полиция. В принципе правильно, порядок прежде всего.
показать весь комментарий
12.02.2021 05:10 Ответить
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5928
показать весь комментарий
12.02.2021 05:15 Ответить
та ладно,...
кацапня тока умеет всей страной ловить навального, особенно когда он сам приперся с какого то буя и на срок сел - кацапня сильная и смелая в таких случаях....)))
для Украины тут никто не в проигрыше - и навальный, кацнацик закрыт.
и кацапня, его закрывшая под санции попадет...
все в поряде для Украины - не вижу причины для волноваться...
показать весь комментарий
12.02.2021 05:16 Ответить
Навальный с протестующими тоже в госдуме погром устроили?
показать весь комментарий
12.02.2021 08:01 Ответить
Льоха Насральный давно труп,кукла сидит в тюряге Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2853
показать весь комментарий
12.02.2021 05:19 Ответить
особенно нравится навальная женулька - привезла половинку свою
разлюбимую под закрытие кацапское - и обратно к людям...
"мальчик, водочки принеси - к людям еду".....
показать весь комментарий
12.02.2021 05:24 Ответить
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
показать весь комментарий
12.02.2021 05:26 Ответить
кацапия - будь она ************, будь она ******************* для Украины ничего смена одного подонка на кацапии на другого не изменится.
показать весь комментарий
12.02.2021 05:31 Ответить
но и любое шаталово кацапской вертикали, даже если ето будут киты земноводные, конечно же приветствуется...
показать весь комментарий
12.02.2021 05:43 Ответить
КГБшники такие трюкачи,похлеще Зеленского.... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 9272
показать весь комментарий
12.02.2021 05:21 Ответить
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
показать весь комментарий
12.02.2021 05:24 Ответить
той самий. він завжди був такою гнидою, що вся кремлівська мерзота за ним як за камяною стіною, х..ло підлий крадун і вбивця чужими руками. це повний бред що справжній був хороший і його підмінили
показать весь комментарий
12.02.2021 08:09 Ответить
ты фотки совместные лидеров посмотри, там у ***** разный рост, я шесть ****** насчитал Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3926
показать весь комментарий
12.02.2021 08:59 Ответить
***** (пу*ин) - это не фамилия, это должность на копростане!
показать весь комментарий
12.02.2021 10:16 Ответить
Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4775
показать весь комментарий
12.02.2021 14:24 Ответить
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 557 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2453
показать весь комментарий
12.02.2021 05:29 Ответить
Совок какой-то и антиутопия. Какой бы ни был Трамп, блокировать ему Твиттер и Фейсбук исходя из политических воззрений рыжего Цукерберга или закладывать участников протестов - это скотный двор, а не демократия.
показать весь комментарий
12.02.2021 05:49 Ответить
Какие "политические воззрения рыжего Цукерберга"? Неужели еще не понятно, что все эти "площадки" существуют под контролем спецслужб. А сотни миллионов идиотов с радостью сами размещают там не только свои персональные данные, но и самую интимную личную инфу. Куча людей ведет там свой бизнес. Заблокировали и усё, ты в ж**е мира. Можно сказать, что этот организм создатель и руководитель такого гиганта как Facebook? Еще и еврейские корни решили слегка растворить в потомстве, ну так, на всякий случай Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6365

Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6700
показать весь комментарий
12.02.2021 06:03 Ответить
тобто в аптеках можна продавати і мишяк і кокаїн з героїном без рецепта всім бажаючим ? а реклама на бігборді розчленування , а реклама порносайтів на ТБ в ефірі дитячих програм також демократія ?
показать весь комментарий
12.02.2021 08:13 Ответить
Сралин в таких случаях ставил к стенке Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5364а Трампа ждет электрический стул...демократично.. Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5995
показать весь комментарий
12.02.2021 06:02 Ответить
Для Трамплина все только начинается,даллее будет намного интересней.... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2334 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2334
показать весь комментарий
12.02.2021 06:04 Ответить
За первые полгода войны с братом Гитлером, Сралин объявил : у нас нет пленных 6 млн солдат,у нас есть предатели уРодины... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6325Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5756
показать весь комментарий
12.02.2021 06:11 Ответить
Аваков заявив, що Антоненко "Рифмайстер" також брав участь у штурмі капітолію з муляжем гранати.
показать весь комментарий
12.02.2021 06:19 Ответить
Рифмастер отравил Насрального,убил Политковскую и застрелил Немцова...фошызд Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 1513а при Штурме НОРД ОСТА применил ядовитый Новичок...
показать весь комментарий
12.02.2021 06:24 Ответить
Все обязаны помогать найти преступников и террористов! Это обычное,рутинное дело.
показать весь комментарий
12.02.2021 06:34 Ответить
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
есть товаристч Герр группенфюрер.слушаю вас...,: ходят упорные слухи по Вермахту и Гестапо,что вы женаты на рюсской пианистке Кэт...
Ну что вы герр Мюллер,меня давно признали импотентом еще в НКВД в спецлаботратори,а товарищ Сралин лично подтвердил диагноз... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 3005
показать весь комментарий
12.02.2021 06:41 Ответить
А в якому званні проходять службу службовці фейсбука?Що там з вислугою,скільки премії за один стук?
показать весь комментарий
12.02.2021 08:58 Ответить
Розвинена демократія передбачає високий рівень довіри у відносинах між людьми. Це в свою чергу тягне за собою розвиток економіки. Те, що ми побачили в Капітолії не є крах демократії. Це демонстрація її сили. Так, можна зловжити довірою, увірватися, розгромити, але тільки один раз. Потім отримати захисну реакцію, покарання і тимчасову недовіру. І потім рівень довіри плавно повернеться на попередній рівень, урок буде вивчено.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:04 Ответить
Большой брат все видит, регистрируйтесь в соцсетях, побольше фоток и данных о себе выкладывайте, мы вас всегда найдем
показать весь комментарий
12.02.2021 09:05 Ответить
Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2613 Та шо вас искать, вы же все тута, на Земле.
показать весь комментарий
12.02.2021 10:13 Ответить
 
 