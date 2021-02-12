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Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ

Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.

Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання осіб не застосовувалося.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в безлади і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

Читайте: Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
маладец Facebook!
а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
двигать - може и вообще бы ничего не было.

рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
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12.02.2021 02:30
+7
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
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12.02.2021 05:24
+6
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
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12.02.2021 05:26
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маладец Facebook!
а если бы они еще с Tweeterom с самого начала рыжую муйню рыжему не помогали
двигать - може и вообще бы ничего не было.

рыжего было видно с момента его кандидатом в 16м - тока идиот не видел, шо такое трамп.
особенно Tweetery поклон в ноги - после пожара, шо называется, и хрен насос.
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12.02.2021 02:30 Відповісти
p.s.
особо упоротые не видят до сих пор.
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12.02.2021 02:54 Відповісти
проблема популизма охватила весь мир, но никто из политиков не думает даже начинать её решать. Каждый уверен, что сможет окучить достаточное кол-во лохтората, чтобы выиграть выборы. По факту страдают все.
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12.02.2021 03:06 Відповісти
учитывая то, шо политики и есть те самые популисты,
то и правда не им решать - решать вам и мне на голосовании...
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12.02.2021 03:13 Відповісти
Наївний ти, нічого зараз ти не вирішуєш,а голосуєш як тебе запрограмують по тв чи неті. Ще залежить як порахують, а систему підрахунку в штатах то взагалі якісь катали придумали.
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12.02.2021 03:22 Відповісти
т.е. ты свою голову заранее выключил?
к чему тогда удивлялова, ненаивный, когда тебя тот за кого ты голоснул имеет ка ему удобно?
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12.02.2021 03:27 Відповісти
"Політики від державників відрізняються тим, що державники думають про державу, а політики - про майбутні вибори...".
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12.02.2021 06:31 Відповісти
во первых - мое огромеднейшее извинялово за срачь на "Ватре" неделю назад.
я бы на твоем месте меня забанил...
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12.02.2021 06:40 Відповісти
В тому й різниця між мною і тобою - мною не емоції керують, а здоровий глузд, і я розумію різницю між "помилкою" і "навмисним пасудством", тому можу прийнять правильне рішення...
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12.02.2021 06:55 Відповісти
чекав відповіді від тебе... - шо додать?
та нема шо.
за емоціі? - тут 10ть ти дав з першого пострілу...
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12.02.2021 07:03 Відповісти
в нас понеділок - Presidents' Day - just in time
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12.02.2021 07:16 Відповісти
Я не знаю американської ідіоматики, а в "Словнику американського сленгу", з моєї бібліотеки, цього вислову немає...
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12.02.2021 08:14 Відповісти
Яр, сорри, не знаю шо ты искал, но понедельник, февраль 15 ето американский праздник - день Президента, да и у нас такой есть, день не рабочий в моей конторе - как тока его праздновать в етот долбаный понедельник после всего етого?
если тебя смутило "just in time"?
переводи ето как ето етой еще х.йни мне не хватало, и не вовремя...
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12.02.2021 08:23 Відповісти
А ти усі свята, в Україні, пам"ятаєш? У мене 15 лютого - лише "післядення святкування "Дня великої червоної ЖОПИ"...
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12.02.2021 08:27 Відповісти
памьятаю все - з мого серця це не виженешь.
инакше и не був бы на Цензори.....
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12.02.2021 08:36 Відповісти
Але ж ти, до США, жив в Україні, а я в США - ні... Так що цей пласт культури мені не відомий...
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12.02.2021 09:21 Відповісти
На каждого козыря всегда найдется джокер
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12.02.2021 02:31 Відповісти
Та шо там їх шукать? Моссад вже б давно знайшов всіх.
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12.02.2021 02:34 Відповісти
А СБУ?))))
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12.02.2021 06:18 Відповісти
А в Рашке там режим наоборот всех обычных протестующих по камерам пытается распознать, уличным. Мацква как концлагерь в Китае для Уйгуров, вот что это напоминает. Везде мусора, блок-посты и тысячи камер.
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12.02.2021 02:39 Відповісти
на сегодня имеем - раздрай и нескладуху по всем направлениям.
рыжего высер не дословно "да я выйду сейчас и любого застрелю и мне ничего не будет" таки был в точку.
он вышел - и руками рогатой Q положил человек 5...
своего же вице-пенса под виселицу рогатым шаманам определил - ну не красава ли?
а не выбрать ли нам етого "greatest" of Presidents of Amerika еще раз?
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12.02.2021 02:46 Відповісти
А пуркуа бы и не па? Только випи ему надо боевую к 2024 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2414
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12.02.2021 03:02 Відповісти
не уверен, шо все понял.
"Только випи ему надо боевую к 2024" - так вообще нет...
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12.02.2021 03:09 Відповісти
ты промахнулся с комментом "Smith Wesson" - стреляй прицельнее, а пока смотри ниже.
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12.02.2021 03:32 Відповісти
Сорри за мой френч. Говорю а почему бы и нет? Ему надо найти кандидата в вице-президенты женщину толковую, решительную и правильного происхождения к президентским выборам 2024 года
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12.02.2021 03:15 Відповісти
валька пол-стакана рыжему в подружки как раз бы подошла.
***** подошла и рышему подойдет - с одного теста оба трое.
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12.02.2021 03:25 Відповісти
ни хера во французком не шарю, но если мне хто скажет шо:
"Только випи ему надо боевую к 2024"... (особо радует латиница)
ето по французки
"Ему надо найти кандидата в вице-президенты женщину толковую, решительную и правильного происхождения к президентским выборам 2024 года"
то уже завидую французам - какой емкий язык!
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12.02.2021 04:20 Відповісти
Навальный наверно рад что не живет в Америке. Его и его протестующих детей ловили бы всей страной, не только полиция. В принципе правильно, порядок прежде всего.
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12.02.2021 05:10 Відповісти
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5928
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12.02.2021 05:15 Відповісти
та ладно,...
кацапня тока умеет всей страной ловить навального, особенно когда он сам приперся с какого то буя и на срок сел - кацапня сильная и смелая в таких случаях....)))
для Украины тут никто не в проигрыше - и навальный, кацнацик закрыт.
и кацапня, его закрывшая под санции попадет...
все в поряде для Украины - не вижу причины для волноваться...
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12.02.2021 05:16 Відповісти
Навальный с протестующими тоже в госдуме погром устроили?
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12.02.2021 08:01 Відповісти
Льоха Насральный давно труп,кукла сидит в тюряге Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2853
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12.02.2021 05:19 Відповісти
особенно нравится навальная женулька - привезла половинку свою
разлюбимую под закрытие кацапское - и обратно к людям...
"мальчик, водочки принеси - к людям еду".....
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12.02.2021 05:24 Відповісти
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 8387
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12.02.2021 05:26 Відповісти
кацапия - будь она ************, будь она ******************* для Украины ничего смена одного подонка на кацапии на другого не изменится.
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12.02.2021 05:31 Відповісти
но и любое шаталово кацапской вертикали, даже если ето будут киты земноводные, конечно же приветствуется...
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12.02.2021 05:43 Відповісти
КГБшники такие трюкачи,похлеще Зеленского.... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 9272
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12.02.2021 05:21 Відповісти
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2529 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 675если это один и тот же Путлер,тогда считай меня Маодзедуом
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12.02.2021 05:24 Відповісти
той самий. він завжди був такою гнидою, що вся кремлівська мерзота за ним як за камяною стіною, х..ло підлий крадун і вбивця чужими руками. це повний бред що справжній був хороший і його підмінили
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12.02.2021 08:09 Відповісти
ты фотки совместные лидеров посмотри, там у ***** разный рост, я шесть ****** насчитал Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3926
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12.02.2021 08:59 Відповісти
***** (пу*ин) - это не фамилия, это должность на копростане!
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12.02.2021 10:16 Відповісти
Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4775
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12.02.2021 14:24 Відповісти
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 557 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2453
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12.02.2021 05:29 Відповісти
Совок какой-то и антиутопия. Какой бы ни был Трамп, блокировать ему Твиттер и Фейсбук исходя из политических воззрений рыжего Цукерберга или закладывать участников протестов - это скотный двор, а не демократия.
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12.02.2021 05:49 Відповісти
Какие "политические воззрения рыжего Цукерберга"? Неужели еще не понятно, что все эти "площадки" существуют под контролем спецслужб. А сотни миллионов идиотов с радостью сами размещают там не только свои персональные данные, но и самую интимную личную инфу. Куча людей ведет там свой бизнес. Заблокировали и усё, ты в ж**е мира. Можно сказать, что этот организм создатель и руководитель такого гиганта как Facebook? Еще и еврейские корни решили слегка растворить в потомстве, ну так, на всякий случай Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6365

Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6700
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12.02.2021 06:03 Відповісти
тобто в аптеках можна продавати і мишяк і кокаїн з героїном без рецепта всім бажаючим ? а реклама на бігборді розчленування , а реклама порносайтів на ТБ в ефірі дитячих програм також демократія ?
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12.02.2021 08:13 Відповісти
Сралин в таких случаях ставил к стенке Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5364а Трампа ждет электрический стул...демократично.. Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5995
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12.02.2021 06:02 Відповісти
Для Трамплина все только начинается,даллее будет намного интересней.... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2334 Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2334
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12.02.2021 06:04 Відповісти
За первые полгода войны с братом Гитлером, Сралин объявил : у нас нет пленных 6 млн солдат,у нас есть предатели уРодины... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 6325Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5756
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12.02.2021 06:11 Відповісти
Аваков заявив, що Антоненко "Рифмайстер" також брав участь у штурмі капітолію з муляжем гранати.
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12.02.2021 06:19 Відповісти
Рифмастер отравил Насрального,убил Политковскую и застрелил Немцова...фошызд Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 1513а при Штурме НОРД ОСТА применил ядовитый Новичок...
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12.02.2021 06:24 Відповісти
Все обязаны помогать найти преступников и террористов! Это обычное,рутинное дело.
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12.02.2021 06:34 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
есть товаристч Герр группенфюрер.слушаю вас...,: ходят упорные слухи по Вермахту и Гестапо,что вы женаты на рюсской пианистке Кэт...
Ну что вы герр Мюллер,меня давно признали импотентом еще в НКВД в спецлаботратори,а товарищ Сралин лично подтвердил диагноз... Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - СМИ - Цензор.НЕТ 3005
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12.02.2021 06:41 Відповісти
А в якому званні проходять службу службовці фейсбука?Що там з вислугою,скільки премії за один стук?
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12.02.2021 08:58 Відповісти
Розвинена демократія передбачає високий рівень довіри у відносинах між людьми. Це в свою чергу тягне за собою розвиток економіки. Те, що ми побачили в Капітолії не є крах демократії. Це демонстрація її сили. Так, можна зловжити довірою, увірватися, розгромити, але тільки один раз. Потім отримати захисну реакцію, покарання і тимчасову недовіру. І потім рівень довіри плавно повернеться на попередній рівень, урок буде вивчено.
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12.02.2021 09:04 Відповісти
Большой брат все видит, регистрируйтесь в соцсетях, побольше фоток и данных о себе выкладывайте, мы вас всегда найдем
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12.02.2021 09:05 Відповісти
Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2613 Та шо вас искать, вы же все тута, на Земле.
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12.02.2021 10:13 Відповісти
 
 