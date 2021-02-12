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Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила на пленарном заседании Совета ассоциации Украина - ЕС при обсуждении процесса имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в блоке "Правосудие, свобода и безопасность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, Венедиктова рассказала о процессе реформирования органов прокуратуры, начатом в 2019 году. Сейчас его основной этап, связанный с кадровой перезагрузкой, завершен.

"Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более 11 000 прокуроров, принявших в ней участие, 7157 - успешно преодолели все этапы. Актуально наполнение системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до сих пор не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет происходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институции. Кроме этого, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников вузов", - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что в прошлом году украинская прокуратура впервые в истории получила Стратегию развития, которая является дорожной картой для кадрового и институционального усовершенствования органа. Также сейчас идет работа над Концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка. В планах изменения в уголовного процессуального законодательства для обеспечения быстрого и эффективного расследования с соблюдением прав человека.

Генпрокурор также акцентировала внимание на приоритетных направлениях - антикоррупционном, противодействие военным преступлениям и преступлениям в военной сфере, защите экологии, борьбе с киберпреступностью и домашним насилием.

Продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Повысит эффективность работы также внедрение электронного уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ

"Мы стремимся создать прокуратуру европейского образца, во внутренних процедурах функционирования которой учтены лучшие международные практики, стандарты и рекомендации", - отметила генпрокурор.

Венедиктова также подчеркнула, что важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.

"Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрание Конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачным и транспарентным способом. Мы надеемся, что с новым главой САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием", - заявила генпрокурор.

Она отметила, что соответствие конкурсной процедуры высоким международным стандартам обеспечивается, в частности, назначением Советом прокуроров в конкурсную комиссию авторитетных международных и украинских специалистов: Романа Куйбиды - известного эксперта; Нони Цоцории - бывшей судьи Европейского суда по правам человека; Драго Коса - бывшего председателя GRECO и Антикоррупционной комиссии Словении; Томаса Фаерстона - американского юриста, партнера международной юридической компании Baker McKenzie, а также назначением Верховной Радой Украины других 7-ми членов комиссии. Сейчас происходит прием документов от конкурсантов, который продлится до 15 февраля.

В четверг, 11 февраля 2021, генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла участие в Седьмом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС в г. Брюссель (Королевство Бельгия). Мероприятие состоялось под председательством Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и при участии Оливера Варгеи - Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения.

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Топ комментарии
+36
Всю мразь собрала под крыло? Может вам путевки на Титаник подарить?
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12.02.2021 07:39
+31
Бенядиктова набрала Бенядиктовых Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 280
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12.02.2021 07:28
+21
Люди рассталены, потоки напарвлены, карманы растопырены, жилые площади захвачены, премии розданы. Можно жить!

А с титаником замечательно бы вышло, но увы...
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12.02.2021 07:44
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Бенядиктова набрала Бенядиктовых Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 280
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12.02.2021 07:28 Ответить
да уж, всего за полтора года, выгнать и выжить из прокураторы, тех немногих людей, которые хоть иногда действовали с оглядкой на совесть - это нужно уметь, это очередное "сделали вместе" ... Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, вернули Януковских, добавили Коломойских - Венедиктова
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12.02.2021 07:39 Ответить
так Распятие Христа у евреев также была рехформа и шо....
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12.02.2021 09:28 Ответить
Бенядиктову бенядиктово)))
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12.02.2021 07:58 Ответить
************
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12.02.2021 08:32 Ответить
Генеральна курватура !
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12.02.2021 09:08 Ответить
Справу Коломойського затягує.
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12.02.2021 09:09 Ответить
Курва.
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12.02.2021 07:31 Ответить
Прокурорів набрали пора міняти генерального. Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6141
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12.02.2021 07:35 Ответить
Такий собі конєц епохі ніщети у прокурорів.
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12.02.2021 07:36 Ответить
Сколько прокуратур разного спектра, калибра и размера нужно одной стране, к тому же самой бедной в Европе ?
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12.02.2021 07:38 Ответить
Всю мразь собрала под крыло? Может вам путевки на Титаник подарить?
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12.02.2021 07:39 Ответить
Не мразь, а трахарей.
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12.02.2021 07:43 Ответить
Люди рассталены, потоки напарвлены, карманы растопырены, жилые площади захвачены, премии розданы. Можно жить!

А с титаником замечательно бы вышло, но увы...
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12.02.2021 07:44 Ответить
Там у меня буквочки пропадают( , но суть от этого не меняется)
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12.02.2021 07:45 Ответить
Навіщо? Вони вже на борту. Різниця лише в тім, що на відміну від звичайних громадян, у них є "рятувальні шлюпки".
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12.02.2021 07:45 Ответить
Не уж то Венедиктова все должностя продала? Уже и продавать нечего?
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12.02.2021 07:39 Ответить
Олигархи Кучмы никуда не исчезали и при Порошенко,не для того Данилыч две каденции строил ОЛИГАРХАТ Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6498
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12.02.2021 07:43 Ответить
боюсь и представить что значит "перезагрузка завершена"...звучит как то жутковато...
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12.02.2021 07:44 Ответить
Ролевые игры в масках.
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12.02.2021 07:44 Ответить
Кучма преступник, сдал ядерное оружие Украины РАБссиянскому быдлу за 5 копеек,потому і мємо те що маємо...
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12.02.2021 07:45 Ответить
Коли Л.Лук"яненко сказав що Чучмо злочинець і його потрібно судити, то з нього зробили ворога народу. А тут верещали що це був найкращий президент.
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12.02.2021 07:52 Ответить
Пам*ятаю це...Дякую...
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12.02.2021 07:57 Ответить
ты думаешь если бы не сдали, было бы по другому?
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12.02.2021 09:16 Ответить
і всі вони готові на підлість і злочин заради посади і статусу, як і венедиктова і шмаркля з єрмачіною. ще одну паралельно скоро відкриють, по нагляду за лояльністю до влади
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12.02.2021 07:48 Ответить
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9504 Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 582г.Первомайск,Николеавская область.1994 год.Демонтаж ракет СС-19
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12.02.2021 07:49 Ответить
ох даром демонтировали
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12.02.2021 10:04 Ответить
не 1994 а 1998 год не надо ******* я служил в РВСН в г. Первомайск с моего караула вывозили
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12.02.2021 11:12 Ответить
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 397 Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2769Кучма подписывает документы о сдаче Ядерного оружия.1994 год.декабрь кажись
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12.02.2021 07:52 Ответить
Кадровая перезагрузка - любимое зеленое развлекалово....
себя по запарке не перагрузи... плокулорша
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12.02.2021 07:52 Ответить
*перезагрузи
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12.02.2021 08:00 Ответить
платити мають всі ...
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12.02.2021 09:14 Ответить
ето ты мне говоришь?
дубинскому, козломойскому, зеленскому ето рассакажи..
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12.02.2021 09:21 Ответить
тетка венедиктова, а ведь тебя все видят.
и между прочим - меняй партию.....
быть в партии бровисток с такими хероватыми бровями? как бы и стыдно...
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12.02.2021 07:58 Ответить
Умаялась, бедная, таких кабанов перезагружать, такелажница, ты наша, портновская.
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12.02.2021 08:03 Ответить
Ага! Який піп чи матушка, такий і прихід. Ваньку замінили на Маньку і навпаки.
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12.02.2021 08:06 Ответить
Теперь в прокуратуре только оки ока государевого или еще чьи-то оки есть?
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12.02.2021 08:07 Ответить
Там только одни оки-шоколадные Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5090
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12.02.2021 08:12 Ответить
🤣🤓🧐😃
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12.02.2021 09:16 Ответить
Я надеюсь, ты имел в виду просто жопы? Потому что Рошеном там ваще не пахнет! Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3944
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12.02.2021 08:14 Ответить
Всех, кто не числился в Квартале, убрали!
Теперь только клоуны и рабочие сцены (а также их любовники и любовницы).

Рыхформа у дии!!!!!
Будэмо сажать.
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12.02.2021 08:15 Ответить
бабки собраны Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4515 за работу таваищи прокуроры пора наполнять утраченое
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12.02.2021 08:23 Ответить
Представляю! Баба врала как сивый мерин ! Неужели кто-то ей поверил ?
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12.02.2021 08:31 Ответить
Эту чушь собачью, даже читать противно, результат всеравно - зеро.
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12.02.2021 08:38 Ответить
У клоуна уже выбора нет. 100% уже мало и ничего не гарантирует, нужны все 200%, а то и 300%. Это не реформа, а таблица умножения личной преданности бубочке.
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12.02.2021 08:44 Ответить
Та ні,тепер якраз тільки й треба розпочинати.Перша в списку сама тупорила,та що не спромоглася здати екзамени.
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12.02.2021 08:45 Ответить
Хороший скетч для 95-ого квартала, - смиявсь!
Будет завершена, когда ты 100% продажная сволочь, на кичу отправишься=))
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12.02.2021 08:47 Ответить
Я смотрю, бубочка не равнодушен к узкоглазым. То Богдана к себе приблизит, то такую-же узкоглазую Бенядиктову...
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12.02.2021 08:51 Ответить
Бенедиктова монобровая, переносицу бреет
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12.02.2021 10:03 Ответить
Дж.боррель маразмат і лошара.
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12.02.2021 08:57 Ответить
Реформа прокуратури заключалася в тому щоб вся верхівка переїзала жити ближче до Зєліка.
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12.02.2021 09:03 Ответить
А на Западе запоминают на всю жизнь тех, кто им так безБожно врал.
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12.02.2021 09:08 Ответить
Ква-ква- ква ртал вже і в прокуратурі?
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12.02.2021 09:14 Ответить
Всі ,,перезагрузки,,в Україні зводяться до того що чиновники на час так званого перезавантаження їдуть відпочивати по самим дорогим країнам світу за рахунок держави а потім знову повертаються на свої насижені місця та ще й із компенсацією за ,,вимушене,,відсторонення від роботи на час ,,перезагрузки,,.І вся ця афера проводиться за бюджетні тоб-то за наші із вами кошти.
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12.02.2021 09:19 Ответить
Квартал-95 закрився. Всі прейшли на роботу в прокуратуру.
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12.02.2021 09:20 Ответить
Венедиктова осталась? Значит не завершена!
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12.02.2021 09:26 Ответить
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

Стесняюсь спросить, а вы кровати переставили или шлюх сменили? Кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8100
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12.02.2021 09:28 Ответить
Та просто "загрузилися" по-новому.
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12.02.2021 09:30 Ответить
Тупі і ще тупіші, як по справі по вбивству Шеремета. "Діамантових" куди назначили, не на підвищення?
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12.02.2021 09:29 Ответить
Последних нормальных "ушли", везде расставили "зесрань".
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12.02.2021 09:37 Ответить
Босс "казбек" все кандидатуры согласовал?
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12.02.2021 09:39 Ответить
"Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова" - первое сообщение о коррупции в прокуратуре будет означать, что это брехня.
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12.02.2021 09:50 Ответить
правосудия нету в Украине, пока олигархи и коллаборанты на свободе. Пока они на свободе, то до тех пор можно и определять, что все правосудие в руках олигархов и коллаборантов.
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12.02.2021 09:55 Ответить
Патріотів звільнено, вату набрано. Фініш.
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12.02.2021 09:59 Ответить
Перезавантаження не завершене доки керує Венедиктова
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12.02.2021 10:02 Ответить
Перезавантаження прокуратури це коли всіх портновсько ківаловських суддів, прокурорів, які заплямували себе діями проти ДЕРЖАВИ України, КОРУПЦІЄЮ, вкраденими статками своїми і родин не підтвердженими легальним доходами ЗВІЛЬНЯТЬ БЕЗ ПРАВА ЗАЙМАТИ БУДЬ ЯКІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ.ЇХНІ НЕ ПІДТВЕРДЖЕННІ СТАТКИ КОНФІСКУЮТЬ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ, ПРОВЕДУТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО ЇХ ПРОТИПРАВНИХ КОРУПЦІЙНИХ, ПРОДИДЕРЖАВНИХ ДІЯНЯХ. КОМІСІЇ СТВОРЕННІ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ НАБЕРУТЬ НОВИХ ПРАВООХОРОНЦІВ З ЧИСЛА ЧЕСНИХ НЕЗАПЛЯМОВАНИХ ПРОТИПРАВНМИМ ДІЯМИ ЮРИСТІВ І
ВИПУСНИКІВ ВУЗІВ. ОСЬ ТАК. В НАС ПО ІНШОМУ НЕ МОЖНА. КРУГОВА ПОРУКА.
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12.02.2021 10:04 Ответить
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена. Теперь 56 уголовных дел против Порошенко обретут новое дыхание! - Ведиктова
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12.02.2021 10:09 Ответить
За покривання татарова та інших корупціонерів та колоборантів рано чи пізно венедіктова повинна сісти .
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12.02.2021 10:39 Ответить
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - пора фиксировать прибыль
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12.02.2021 10:42 Ответить
Беня-діктова завершила створення "Генеральної прокуратури порнова".
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12.02.2021 10:44 Ответить
твари продажные обменялись кабинетами. вот вам и кадровая перестановка.
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12.02.2021 10:49 Ответить
К-хе к-хе ,без коментариев ,no comments yet ,🤣🤣🤣🤣👀🤣🤔🤣
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12.02.2021 11:00 Ответить
Я так розумію, що із завершенням перезагрузки жодного чесного прокурора вже не залишилось.Як кажуть їхні друзяки-москалі:"Каков поп , такой и приход!"
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12.02.2021 11:19 Ответить
100000%
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12.02.2021 12:09 Ответить
"перезагрузка завершена " А ген прокурор ?
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12.02.2021 11:52 Ответить
Мабуть прийдеться "перезагрузити" людям з "вилками"......
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12.02.2021 12:09 Ответить
Да , они все там чем то колятся! Прокуратура,Суды , Мусора - были есть и останутся коррумпироваными гадюшниками до тех пор , пока не поменяется хотя бы 90% личного состава! Причем , не постепенно , а сразу , иначе старые кадры успеют заразить новые вирусом разложения. Вся эта иммитация перезагрузки рассчитана на лохов и на еврочиновников , которые далеки от реалий нашей жизни, и то они получают более менее правильные данные и указывают на засилье коррупции и олигархата в Украине. Поведение нашей власти когда дело касается ее самой , точно такое же ,как и России - нас там нет!
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12.02.2021 12:17 Ответить
Зе-100%генпрокурорша "перезагрузила" прокуроров на свой лад,то бишь- "зазеленила"всех полностью и окончательно..
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12.02.2021 12:59 Ответить
значит,снова нужно ждать упрёки со стороны ЕС и США...Если процессом "реформы и кадровой перезагрузки" занимались люди Венедиктовой ,то реформа не только завалена.прокуратуры возглавлены теми людьми,которых гнать нужно "в три шеи".Реформу и кадровую перезагрузку нужно начинать с увольнения самой Венедитовой....
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12.02.2021 13:12 Ответить
А-ха-ха. Класний жарт.
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12.02.2021 13:26 Ответить
Самый не смешной анекдот что я слышал за последнее время.
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12.02.2021 13:31 Ответить
На гиляку тварюку
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12.02.2021 13:36 Ответить
Понятно. На гпу можно рукой махнуть.
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12.02.2021 13:59 Ответить
 
 