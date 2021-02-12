Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила на пленарном заседании Совета ассоциации Украина - ЕС при обсуждении процесса имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в блоке "Правосудие, свобода и безопасность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, Венедиктова рассказала о процессе реформирования органов прокуратуры, начатом в 2019 году. Сейчас его основной этап, связанный с кадровой перезагрузкой, завершен.

"Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более 11 000 прокуроров, принявших в ней участие, 7157 - успешно преодолели все этапы. Актуально наполнение системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до сих пор не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет происходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институции. Кроме этого, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников вузов", - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что в прошлом году украинская прокуратура впервые в истории получила Стратегию развития, которая является дорожной картой для кадрового и институционального усовершенствования органа. Также сейчас идет работа над Концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка. В планах изменения в уголовного процессуального законодательства для обеспечения быстрого и эффективного расследования с соблюдением прав человека.

Генпрокурор также акцентировала внимание на приоритетных направлениях - антикоррупционном, противодействие военным преступлениям и преступлениям в военной сфере, защите экологии, борьбе с киберпреступностью и домашним насилием.

Продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Повысит эффективность работы также внедрение электронного уголовного производства.

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"Мы стремимся создать прокуратуру европейского образца, во внутренних процедурах функционирования которой учтены лучшие международные практики, стандарты и рекомендации", - отметила генпрокурор.

Венедиктова также подчеркнула, что важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.

"Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрание Конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачным и транспарентным способом. Мы надеемся, что с новым главой САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием", - заявила генпрокурор.

Она отметила, что соответствие конкурсной процедуры высоким международным стандартам обеспечивается, в частности, назначением Советом прокуроров в конкурсную комиссию авторитетных международных и украинских специалистов: Романа Куйбиды - известного эксперта; Нони Цоцории - бывшей судьи Европейского суда по правам человека; Драго Коса - бывшего председателя GRECO и Антикоррупционной комиссии Словении; Томаса Фаерстона - американского юриста, партнера международной юридической компании Baker McKenzie, а также назначением Верховной Радой Украины других 7-ми членов комиссии. Сейчас происходит прием документов от конкурсантов, который продлится до 15 февраля.

В четверг, 11 февраля 2021, генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла участие в Седьмом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС в г. Брюссель (Королевство Бельгия). Мероприятие состоялось под председательством Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и при участии Оливера Варгеи - Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения.