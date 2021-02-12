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Кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступила на пленарному засіданні Ради асоціації Україна - ЄС під час обговорення процесу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в блоці "Правосуддя, свобода і безпека".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, Венедіктова розповіла про процес реформування органів прокуратури, розпочатий у 2019 році. Зараз його основний етап, пов'язаний з кадрової перезавантаженням, завершено.

"Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли у ній участь, 7 157 – успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами – переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів", - розповіла Ірина Венедіктова.

Генпрокурор наголосила, що торік українська прокуратура вперше в історії отримала Стратегію розвитку, яка є дорожньою картою для кадрового та інституційного удосконалення органу. Також зараз триває робота над Концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку. В планах зміни до кримінального процесуального законодавства для забезпечення швидкого та ефективного розслідування із дотриманням прав людини.

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Генпрокурор також акцентувала увагу на пріоритетних напрямах – антикорупційному, протидії воєнним злочинам та злочинам у військовій сфері, захисту екології, боротьбі з кіберзлочинами та домашнім насильством.

Продовжується підготовка системи оцінювання якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями та розробка стандартів їх діяльності. Підвищить ефективність роботи також впровадження електронного кримінального провадження.

"Ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, у внутрішніх процедурах функціонування якої враховано кращі міжнародні практики, стандарти та рекомендації", - наголосила Генпрокурор.
Ірина Венедіктова також підкреслила, що важливим євроінтеграційним маркером є також розвиток антикорупційних органів України.
"Одним із ключових пріоритетів і подією цього року є обрання Конкурсною комісією керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в прозорий і транспарентний спосіб. Ми сподіваємось, що з новим очільником САП буде дієвим, незалежним органом з високою суспільною довірою", - заявила Генпрокурор.

Вона зазначила, що відповідність конкурсної процедури високим міжнародним стандартам забезпечується, зокрема, призначенням Радою прокурорів до конкурсної комісії авторитетних міжнародних та українських фахівців: Романа Куйбіди – відомого експерта; Нони Цоцорії – колишньої судді Європейського суду з прав людини; Драго Коса – колишнього голови GRECO та Антикорупційної комісії Словенії; Томаса Фаєрстона – американського юриста, партнера міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie, а також призначенням Верховною Радою України інших 7-ми членів комісії. Наразі відбувається прийом документів від конкурсантів, який триватиме до 15 лютого.

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У четвер, 11 лютого 2021 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла участь у Сьомому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС в м.Брюссель (Королівство Бельгія). Захід відбувся під головуванням Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і за участю Олівера Варгеї - Комісара ЄС з питань сусідства і розширення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Всю мразь собрала под крыло? Может вам путевки на Титаник подарить?
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12.02.2021 07:39
+31
Бенядиктова набрала Бенядиктовых Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 280
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12.02.2021 07:28
+21
Люди рассталены, потоки напарвлены, карманы растопырены, жилые площади захвачены, премии розданы. Можно жить!

А с титаником замечательно бы вышло, но увы...
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12.02.2021 07:44
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Бенядиктова набрала Бенядиктовых Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 280
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12.02.2021 07:28 Відповісти
да уж, всего за полтора года, выгнать и выжить из прокураторы, тех немногих людей, которые хоть иногда действовали с оглядкой на совесть - это нужно уметь, это очередное "сделали вместе" ... Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, вернули Януковских, добавили Коломойских - Венедиктова
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12.02.2021 07:39 Відповісти
так Распятие Христа у евреев также была рехформа и шо....
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12.02.2021 09:28 Відповісти
Бенядиктову бенядиктово)))
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12.02.2021 07:58 Відповісти
************
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12.02.2021 08:32 Відповісти
Генеральна курватура !
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12.02.2021 09:08 Відповісти
Справу Коломойського затягує.
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12.02.2021 09:09 Відповісти
Курва.
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12.02.2021 07:31 Відповісти
Прокурорів набрали пора міняти генерального. Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6141
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12.02.2021 07:35 Відповісти
Такий собі конєц епохі ніщети у прокурорів.
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12.02.2021 07:36 Відповісти
Сколько прокуратур разного спектра, калибра и размера нужно одной стране, к тому же самой бедной в Европе ?
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12.02.2021 07:38 Відповісти
Всю мразь собрала под крыло? Может вам путевки на Титаник подарить?
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12.02.2021 07:39 Відповісти
Не мразь, а трахарей.
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12.02.2021 07:43 Відповісти
Люди рассталены, потоки напарвлены, карманы растопырены, жилые площади захвачены, премии розданы. Можно жить!

А с титаником замечательно бы вышло, но увы...
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12.02.2021 07:44 Відповісти
Там у меня буквочки пропадают( , но суть от этого не меняется)
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12.02.2021 07:45 Відповісти
Навіщо? Вони вже на борту. Різниця лише в тім, що на відміну від звичайних громадян, у них є "рятувальні шлюпки".
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12.02.2021 07:45 Відповісти
Не уж то Венедиктова все должностя продала? Уже и продавать нечего?
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12.02.2021 07:39 Відповісти
Олигархи Кучмы никуда не исчезали и при Порошенко,не для того Данилыч две каденции строил ОЛИГАРХАТ Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6498
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12.02.2021 07:43 Відповісти
боюсь и представить что значит "перезагрузка завершена"...звучит как то жутковато...
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12.02.2021 07:44 Відповісти
Ролевые игры в масках.
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12.02.2021 07:44 Відповісти
Кучма преступник, сдал ядерное оружие Украины РАБссиянскому быдлу за 5 копеек,потому і мємо те що маємо...
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12.02.2021 07:45 Відповісти
Коли Л.Лук"яненко сказав що Чучмо злочинець і його потрібно судити, то з нього зробили ворога народу. А тут верещали що це був найкращий президент.
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12.02.2021 07:52 Відповісти
Пам*ятаю це...Дякую...
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12.02.2021 07:57 Відповісти
ты думаешь если бы не сдали, было бы по другому?
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12.02.2021 09:16 Відповісти
і всі вони готові на підлість і злочин заради посади і статусу, як і венедиктова і шмаркля з єрмачіною. ще одну паралельно скоро відкриють, по нагляду за лояльністю до влади
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12.02.2021 07:48 Відповісти
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9504 Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 582г.Первомайск,Николеавская область.1994 год.Демонтаж ракет СС-19
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12.02.2021 07:49 Відповісти
ох даром демонтировали
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12.02.2021 10:04 Відповісти
не 1994 а 1998 год не надо ******* я служил в РВСН в г. Первомайск с моего караула вывозили
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12.02.2021 11:12 Відповісти
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 397 Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2769Кучма подписывает документы о сдаче Ядерного оружия.1994 год.декабрь кажись
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12.02.2021 07:52 Відповісти
Кадровая перезагрузка - любимое зеленое развлекалово....
себя по запарке не перагрузи... плокулорша
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12.02.2021 07:52 Відповісти
*перезагрузи
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12.02.2021 08:00 Відповісти
платити мають всі ...
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12.02.2021 09:14 Відповісти
ето ты мне говоришь?
дубинскому, козломойскому, зеленскому ето рассакажи..
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12.02.2021 09:21 Відповісти
тетка венедиктова, а ведь тебя все видят.
и между прочим - меняй партию.....
быть в партии бровисток с такими хероватыми бровями? как бы и стыдно...
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12.02.2021 07:58 Відповісти
Умаялась, бедная, таких кабанов перезагружать, такелажница, ты наша, портновская.
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12.02.2021 08:03 Відповісти
Ага! Який піп чи матушка, такий і прихід. Ваньку замінили на Маньку і навпаки.
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12.02.2021 08:06 Відповісти
Теперь в прокуратуре только оки ока государевого или еще чьи-то оки есть?
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12.02.2021 08:07 Відповісти
Там только одни оки-шоколадные Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5090
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12.02.2021 08:12 Відповісти
🤣🤓🧐😃
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12.02.2021 09:16 Відповісти
Я надеюсь, ты имел в виду просто жопы? Потому что Рошеном там ваще не пахнет! Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3944
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12.02.2021 08:14 Відповісти
Всех, кто не числился в Квартале, убрали!
Теперь только клоуны и рабочие сцены (а также их любовники и любовницы).

Рыхформа у дии!!!!!
Будэмо сажать.
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12.02.2021 08:15 Відповісти
бабки собраны Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4515 за работу таваищи прокуроры пора наполнять утраченое
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12.02.2021 08:23 Відповісти
Представляю! Баба врала как сивый мерин ! Неужели кто-то ей поверил ?
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12.02.2021 08:31 Відповісти
Эту чушь собачью, даже читать противно, результат всеравно - зеро.
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12.02.2021 08:38 Відповісти
У клоуна уже выбора нет. 100% уже мало и ничего не гарантирует, нужны все 200%, а то и 300%. Это не реформа, а таблица умножения личной преданности бубочке.
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12.02.2021 08:44 Відповісти
Та ні,тепер якраз тільки й треба розпочинати.Перша в списку сама тупорила,та що не спромоглася здати екзамени.
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12.02.2021 08:45 Відповісти
Хороший скетч для 95-ого квартала, - смиявсь!
Будет завершена, когда ты 100% продажная сволочь, на кичу отправишься=))
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12.02.2021 08:47 Відповісти
Я смотрю, бубочка не равнодушен к узкоглазым. То Богдана к себе приблизит, то такую-же узкоглазую Бенядиктову...
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12.02.2021 08:51 Відповісти
Бенедиктова монобровая, переносицу бреет
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12.02.2021 10:03 Відповісти
Дж.боррель маразмат і лошара.
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12.02.2021 08:57 Відповісти
Реформа прокуратури заключалася в тому щоб вся верхівка переїзала жити ближче до Зєліка.
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12.02.2021 09:03 Відповісти
А на Западе запоминают на всю жизнь тех, кто им так безБожно врал.
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12.02.2021 09:08 Відповісти
Ква-ква- ква ртал вже і в прокуратурі?
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12.02.2021 09:14 Відповісти
Всі ,,перезагрузки,,в Україні зводяться до того що чиновники на час так званого перезавантаження їдуть відпочивати по самим дорогим країнам світу за рахунок держави а потім знову повертаються на свої насижені місця та ще й із компенсацією за ,,вимушене,,відсторонення від роботи на час ,,перезагрузки,,.І вся ця афера проводиться за бюджетні тоб-то за наші із вами кошти.
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12.02.2021 09:19 Відповісти
Квартал-95 закрився. Всі прейшли на роботу в прокуратуру.
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12.02.2021 09:20 Відповісти
Венедиктова осталась? Значит не завершена!
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12.02.2021 09:26 Відповісти
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова

Стесняюсь спросить, а вы кровати переставили или шлюх сменили? Кадрове перезавантаження органів прокуратури завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8100
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12.02.2021 09:28 Відповісти
Та просто "загрузилися" по-новому.
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12.02.2021 09:30 Відповісти
Тупі і ще тупіші, як по справі по вбивству Шеремета. "Діамантових" куди назначили, не на підвищення?
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12.02.2021 09:29 Відповісти
Последних нормальных "ушли", везде расставили "зесрань".
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12.02.2021 09:37 Відповісти
Босс "казбек" все кандидатуры согласовал?
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12.02.2021 09:39 Відповісти
"Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - Венедиктова" - первое сообщение о коррупции в прокуратуре будет означать, что это брехня.
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12.02.2021 09:50 Відповісти
правосудия нету в Украине, пока олигархи и коллаборанты на свободе. Пока они на свободе, то до тех пор можно и определять, что все правосудие в руках олигархов и коллаборантов.
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12.02.2021 09:55 Відповісти
Патріотів звільнено, вату набрано. Фініш.
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12.02.2021 09:59 Відповісти
Перезавантаження не завершене доки керує Венедиктова
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12.02.2021 10:02 Відповісти
Перезавантаження прокуратури це коли всіх портновсько ківаловських суддів, прокурорів, які заплямували себе діями проти ДЕРЖАВИ України, КОРУПЦІЄЮ, вкраденими статками своїми і родин не підтвердженими легальним доходами ЗВІЛЬНЯТЬ БЕЗ ПРАВА ЗАЙМАТИ БУДЬ ЯКІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ.ЇХНІ НЕ ПІДТВЕРДЖЕННІ СТАТКИ КОНФІСКУЮТЬ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ, ПРОВЕДУТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО ЇХ ПРОТИПРАВНИХ КОРУПЦІЙНИХ, ПРОДИДЕРЖАВНИХ ДІЯНЯХ. КОМІСІЇ СТВОРЕННІ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ НАБЕРУТЬ НОВИХ ПРАВООХОРОНЦІВ З ЧИСЛА ЧЕСНИХ НЕЗАПЛЯМОВАНИХ ПРОТИПРАВНМИМ ДІЯМИ ЮРИСТІВ І
ВИПУСНИКІВ ВУЗІВ. ОСЬ ТАК. В НАС ПО ІНШОМУ НЕ МОЖНА. КРУГОВА ПОРУКА.
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12.02.2021 10:04 Відповісти
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена. Теперь 56 уголовных дел против Порошенко обретут новое дыхание! - Ведиктова
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12.02.2021 10:09 Відповісти
За покривання татарова та інших корупціонерів та колоборантів рано чи пізно венедіктова повинна сісти .
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12.02.2021 10:39 Відповісти
Кадровая перезагрузка органов прокуратуры завершена, - пора фиксировать прибыль
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12.02.2021 10:42 Відповісти
Беня-діктова завершила створення "Генеральної прокуратури порнова".
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12.02.2021 10:44 Відповісти
твари продажные обменялись кабинетами. вот вам и кадровая перестановка.
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12.02.2021 10:49 Відповісти
К-хе к-хе ,без коментариев ,no comments yet ,🤣🤣🤣🤣👀🤣🤔🤣
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12.02.2021 11:00 Відповісти
Я так розумію, що із завершенням перезагрузки жодного чесного прокурора вже не залишилось.Як кажуть їхні друзяки-москалі:"Каков поп , такой и приход!"
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12.02.2021 11:19 Відповісти
100000%
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12.02.2021 12:09 Відповісти
"перезагрузка завершена " А ген прокурор ?
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12.02.2021 11:52 Відповісти
Мабуть прийдеться "перезагрузити" людям з "вилками"......
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12.02.2021 12:09 Відповісти
Да , они все там чем то колятся! Прокуратура,Суды , Мусора - были есть и останутся коррумпироваными гадюшниками до тех пор , пока не поменяется хотя бы 90% личного состава! Причем , не постепенно , а сразу , иначе старые кадры успеют заразить новые вирусом разложения. Вся эта иммитация перезагрузки рассчитана на лохов и на еврочиновников , которые далеки от реалий нашей жизни, и то они получают более менее правильные данные и указывают на засилье коррупции и олигархата в Украине. Поведение нашей власти когда дело касается ее самой , точно такое же ,как и России - нас там нет!
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12.02.2021 12:17 Відповісти
Зе-100%генпрокурорша "перезагрузила" прокуроров на свой лад,то бишь- "зазеленила"всех полностью и окончательно..
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12.02.2021 12:59 Відповісти
значит,снова нужно ждать упрёки со стороны ЕС и США...Если процессом "реформы и кадровой перезагрузки" занимались люди Венедиктовой ,то реформа не только завалена.прокуратуры возглавлены теми людьми,которых гнать нужно "в три шеи".Реформу и кадровую перезагрузку нужно начинать с увольнения самой Венедитовой....
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12.02.2021 13:12 Відповісти
А-ха-ха. Класний жарт.
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12.02.2021 13:26 Відповісти
Самый не смешной анекдот что я слышал за последнее время.
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12.02.2021 13:31 Відповісти
На гиляку тварюку
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12.02.2021 13:36 Відповісти
Понятно. На гпу можно рукой махнуть.
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12.02.2021 13:59 Відповісти
 
 