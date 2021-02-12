Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"
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Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.
Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.
"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.
При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.
Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.
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активність російської агентури вже дістала.
Наша зелена недовлада зробила для цього ватяного шабашу все можливе.
Аж гидко !
Не не слышали.
Класика живопису поганому не навчить!
Хотите закон и порядок, тогда начинать строить необходимо с самого главного - с судебной системы. Если она будет работать, тогда можно наводить порядок и в силовых структурах. А потом уже и с коррупцией в самых верхах.
червону площу в Площу Бандери ! А Твєрьскую в Шухевича !