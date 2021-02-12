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Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет"

Глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение Окружного админсуда Киева, но удивлен активностью этого суда в таких вопросах.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда, так как это прерогатива Киевсовета.

Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.

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Топ комментарии
+26
Переименовать судью Марулина в подсудимую Марулина
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12.02.2021 09:03
+19
Якого суда ???
активність російської агентури вже дістала.
Наша зелена недовлада зробила для цього ватяного шабашу все можливе.
Аж гидко !
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12.02.2021 09:05
+17
во время войны с московией какая то гнида отменяет решение о названии проспекта в честь национального героя и и возвращает название в честь врага ведущего боевые действия против украины
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12.02.2021 09:06
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Дробович о решении по проспекту Бандеры: "Активность Окружного админсуда Киева удивляет" - Цензор.НЕТ 6649
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12.02.2021 09:00 Ответить
и что дальше так все и останется?
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12.02.2021 09:01 Ответить
Подати точно такий же позов на відміну назви «майко всій, допоки Київрада перейменує проспект ще раз.
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12.02.2021 09:05 Ответить
Мацковскій
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12.02.2021 09:06 Ответить
во время войны с московией какая то гнида отменяет решение о названии проспекта в честь национального героя и и возвращает название в честь врага ведущего боевые действия против украины
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12.02.2021 09:06 Ответить
Переименовать судью Марулина в подсудимую Марулина
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12.02.2021 09:03 Ответить
а ще краще в покойная марулина
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12.02.2021 10:15 Ответить
От же гидотна сволота. Не хочеться її лайкати.
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12.02.2021 09:05 Ответить
треба цю сучку на ростов спровадити.
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12.02.2021 09:06 Ответить
облейте зеленкой
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12.02.2021 09:40 Ответить
Якого суда ???
активність російської агентури вже дістала.
Наша зелена недовлада зробила для цього ватяного шабашу все можливе.
Аж гидко !
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12.02.2021 09:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
Я б ще саню турчинова приплюсував, нє? Нагадаю що уся сволота всу в 2014 сиділа в кабінетах на валізках.
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12.02.2021 09:17 Ответить
це ви збройні сили України назвали сволотою ?
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12.02.2021 09:26 Ответить
Портнов, управляющий судами при ЗЕ?

Не не слышали.
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12.02.2021 09:05 Ответить
а в Украіні є суд? Всі знають, що то не суд, а годівниця для судей та наближених
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12.02.2021 09:07 Ответить
Дивне судочинство!!! Зібралася влада, яка представляє інтереси і бажання населення і вирішує, як назвати вулицю. Вирішили. Таблички поміняли. Но тут знаходиться хтось. Один із ста, якому це не до вподоби. Він звертається до (БЕЗ СУМНІВУ ) Окружного админсуда Киева, який приймає рішення проти 99 громадян із ста. ЩО ЦЕ ЗА СУД, ЯКИЙ ВИСТУПАЄ ПРОТИ НАРОДУ?
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12.02.2021 09:11 Ответить
Давид Герард, "Суд Камбіса"

Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує" - Цензор.НЕТ 4145
Класика живопису поганому не навчить! Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує" - Цензор.НЕТ 3282
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12.02.2021 09:13 Ответить
U Sternenka,na sudi bula futbolka na taku temu.
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12.02.2021 13:30 Ответить
пора вже дякувати цьому лайну і усій системі адмінсудів
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12.02.2021 09:14 Ответить
Всі українські суди в одній картинці.
Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує" - Цензор.НЕТ 2449
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12.02.2021 09:15 Ответить
Це таке правосуддя, крота в ОПУ чомусь не ловлять, а борються на кошти недобитих ригів і хабаду з укр.мовою і назвами вулиць. Ім до вподоби назви - Якіра, який командував КВО в часи голодомору і не допускав селян до залізниць щоб бодай ті зерно не їли яке злітало з вагонів що йшли в Європу на експорт , чи м'ясника Жукова, який разом зі Сталіним і Гітлером два рази спалили Україну.
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12.02.2021 09:20 Ответить
Суды у нас, по большей части, остаются оккупационными путлеровскими, и поражает вера этой падали в свою безнаказанность и вседозволенность. Надеюсь, когда в Украине законодательная и исполнительная власть сподобятся по воле украинцев создать некоррумпированную судебную систему, постсоветские судебные ***** не будут получать такие пенсии, какие они получают сейчас.
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12.02.2021 09:23 Ответить
Життя розставляє всі крапки над "і". Самі суди показують те, що суд повинен бути один, а не ділитися на адміністративні, господарські ... Весь надлишок треба розігнати без права поновлення у загальні суди. А взагалі то, особливо найбільше дивує бездіяльність правоохоронних структур з державної безпеки, де їхня реакція на такі дії проти держави !
Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує" - Цензор.НЕТ 1976
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12.02.2021 09:25 Ответить
Дивує кількість "вовків" в судах, їх популяція становить небезпеку, СБУ не варто чекати народного самозахисту.
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12.02.2021 09:39 Ответить
а где эти нац. корпус и т. д.
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12.02.2021 09:39 Ответить
Нормально так,голосовать за Зелупу,а потом в каждой новости о реванше ватнорылых,звать на помощь Нацкорпус.
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12.02.2021 12:31 Ответить
Отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве это все равно, что смачно плюнуть в лицо всему украинскому народу, плюнуть на память о национальном герое Украины Бендеры. Поражает цинизм, безграмотность судьи, которая вынесла подобное решение. Предлагаю гнать эту судью с судебной системы.
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12.02.2021 09:39 Ответить
Окружний адмінсуд Києва твердо і впевнено вкотре нагадав українцям, кому належить влада в Україні. А чи хоча б в когось виникає питання, ЧОМУ в УКРАЇНІ не українська влада, чи коли небудь Україна стане справді українською, чи це комусь потрібно, а якщо так, то що для цього треба робити.
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12.02.2021 09:40 Ответить
так и есть
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12.02.2021 09:44 Ответить
Почему мы не можем удивлять судей, оперативно и адекватно реагируя на подобные решения? Почему в Украине нет такой возможности и органа, не отрезая головы, как в Харькове, а культурно, на следующий же день, два, лишить звания судьи, и дать под зад с волчьим билетом, если просто дурак, а если со злым умыслом - судить!
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12.02.2021 09:43 Ответить
честно говоря назрело ВЕЧЕ на Майдане.а почему бы и нет.
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12.02.2021 09:46 Ответить
внести предложения о чистке судов. мусоров авакяна,генералитета ВСУ и поставить сроки до 1 недели а дальше по результатам
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12.02.2021 09:48 Ответить
Так все здание может рухнуть, если взяться за ремонт всего одновременно.
Хотите закон и порядок, тогда начинать строить необходимо с самого главного - с судебной системы. Если она будет работать, тогда можно наводить порядок и в силовых структурах. А потом уже и с коррупцией в самых верхах.
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12.02.2021 12:02 Ответить
по другому что то не получается
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12.02.2021 09:49 Ответить
...пусть Вова еще отдельным указом расформирует. + с 14+братчики+нац.корпус+Таню Чорновил. да мало еще кого. Дробовыч ты не переживай. Бандеры потом Ленина. потом на оборот потом еще на оборот
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12.02.2021 09:56 Ответить
когда их уже вешать начнут.....
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12.02.2021 10:01 Ответить
Вот на фуй (иного выражения не может быть!), скажите мне, такая судья Украине? То, что кого-то только "удивляет", меня тоже удивляет. "Таких судей самых судить надо" ©
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12.02.2021 10:38 Ответить
Вернули януковичей и удивляются активности. Удивление бы вызвала их инертность. Они и приехали сюда с целью активизации всего и вся. И они эту задачу выполняют(очень успешно).
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12.02.2021 10:50 Ответить
Ці судді звичайні хвойди в мантіях. ********** шльондри роблять позови, а шльондри в мантіях це освячують. Звичайно за кацапсяче бабло. А активність вони проявляють, як ото кажуть перед смертю, хапаються за любу роботу бо чують скоро прийде кирдик, тільки не від влади зебілів, а від народного гніву.
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12.02.2021 11:20 Ответить
При этом он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда/ -привычное чтобы да так нет.
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12.02.2021 18:21 Ответить
Під час війни з московією московський проспект ? Нехай спершу кацапи перейменують

червону площу в Площу Бандери ! А Твєрьскую в Шухевича !
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17.02.2021 12:49 Ответить
 
 