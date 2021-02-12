Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує"

Глава Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.

Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Дробович зазначив, що УІНП ще вивчає рішення Окружного адмінсуду Києва, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.

"Дивує кількість рішень, які ухвалює останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - зазначив Дробович.

При цьому він підкреслив, що Інститут нацпам'яті не оскаржуватиме це рішення суду, бо це прерогатива Київради.

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Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.