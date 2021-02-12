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Дробович про рішення щодо проспекту Бандери: "Активність Окружного адмінсуду Києва дивує"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві.
Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Дробович зазначив, що УІНП ще вивчає рішення Окружного адмінсуду Києва, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.
"Дивує кількість рішень, які ухвалює останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - зазначив Дробович.
При цьому він підкреслив, що Інститут нацпам'яті не оскаржуватиме це рішення суду, бо це прерогатива Київради.
Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.
Топ коментарі
+26 Томас Андерсон 15842d2c
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+19 Ksenia VB
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+17 Voc Vox
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активність російської агентури вже дістала.
Наша зелена недовлада зробила для цього ватяного шабашу все можливе.
Аж гидко !
Не не слышали.
Класика живопису поганому не навчить!
Хотите закон и порядок, тогда начинать строить необходимо с самого главного - с судебной системы. Если она будет работать, тогда можно наводить порядок и в силовых структурах. А потом уже и с коррупцией в самых верхах.
червону площу в Площу Бандери ! А Твєрьскую в Шухевича !