КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Влада Києва готує апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду про скасування перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Зазначається, що рішенням ОАСК № 826/17079/16 від 28 січня 2021 року, за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київської міської ради було скасовано рішення Київради № 559/559 від 7 липня 2016 року про перейменування вул. Баумана на вул. Януша Корчака, вул. Кутузова на вул. Генерала Алмазова, вул. Суворова на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, пров. Кутузова на пров. Євгена Гуцала, просп. Московського на просп. Степана Бандери.
За словами Хонди, рішення суду ухвалено через чотири роки після подачі позову і є абсолютно необґрунтованим.
Нагадаємо, сьогодні Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
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слово одно - а реальность разная
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PS Коли Фельдмаршал Кейтель підписував Акт про Капітуляцію Німеччини в 1945 р., він, побачивши навпроти себе серед інших і офіцера у французькій формі, іронічно спитав - "що, і французи нас теж перемогли?..."
не только среди бiндеровцев, но и у православных расеян!
После этого решения на Московии подешевеют макароны и подсолнечное масло,
а дворец путина (Брежнева) в Крыму передадут под санаторий для детей больных опорно-двигательным аппаратом.