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КМДА (870) перейменування (215) Окружний адмінсуд Києва (341) Хонда Марина (7)

КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери

Влада Києва готує апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду про скасування перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Зазначається, що рішенням ОАСК № 826/17079/16 від 28 січня 2021 року, за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київської міської ради було скасовано рішення Київради № 559/559 від 7 липня 2016 року про перейменування вул. Баумана на вул. Януша Корчака, вул. Кутузова на вул. Генерала Алмазова, вул. Суворова на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, пров. Кутузова на пров. Євгена Гуцала, просп. Московського на просп. Степана Бандери.

За словами Хонди, рішення суду ухвалено через чотири роки після подачі позову і є абсолютно необґрунтованим.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Також читайте: На Одеську мерію подали в суд через спроби перейменувати проспект Небесної Сотні

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Топ коментарі
+7
сложно представить,чтобы в Париже французский суд переименовал проспект Де Голля в Берлинский..
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11.02.2021 13:15
+6
Агенти ФСБ "Казбек" і "Козир" керують, а Зелька в них на побігеньках.
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11.02.2021 13:17
+6
КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры - Цензор.НЕТ 2570
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11.02.2021 13:26
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сложно представить,чтобы в Париже французский суд переименовал проспект Де Голля в Берлинский..
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11.02.2021 13:15 Відповісти
До деоккупаци Парижа, или после?
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11.02.2021 13:40 Відповісти
смотря,что считать оккупацией КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери - Цензор.НЕТ 7698
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11.02.2021 13:58 Відповісти
Это не нужно считать. Это слово имеет вполне конкретное определение.
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11.02.2021 14:05 Відповісти
таки да
слово одно - а реальность разная
https://bigpicture.ru/franciya-vremen-nemeckoj-okkupacii/
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11.02.2021 14:18 Відповісти
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:19 Відповісти
Хвалена французька рать разом з британським експедиційним корпусом були розгромлена літом 40-го менш, як за 4 тижні(!). Більше мільйона солдатів о офіценрів потрапили до полону, вся техніка, озброєння, **********, ПММ, транспорт - все потрапило до рук Вермахту і використовувалося потім проти своїх противників (у т.ч. проти наших військ в СРСР). Вся французька економіка, с_господарство, транспорт, інфраструктура, заводи, порти, аеродроми, залізниці...- все дісталося переможцям і використовувалося ними до кінця війни. Скільки наших людей загинуло, потрапило в полон, скільки дітей не народилося, скільки міст і сіл зруйновано , скільки сліз і горя ми перенесли через боягузство, бездарність і ганебну нездалість французів і британців в1940-му році!!! (включно з ДеГолем...)
PS Коли Фельдмаршал Кейтель підписував Акт про Капітуляцію Німеччини в 1945 р., він, побачивши навпроти себе серед інших і офіцера у французькій формі, іронічно спитав - "що, і французи нас теж перемогли?..."
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11.02.2021 15:41 Відповісти
Яких це "наших військ в СРСР"? Щось тут тхне узським духом.
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12.02.2021 01:39 Відповісти
Підрозділи Вермахту в 1940 р. увійшли в Париж парадним строєм, навіть не розвертаючись у бойові порядки. Жалюгідні рештки розгромленої і розігнаної французької раті разом з Де Голем у самій спідній білизні драпали через Ла Манш у Британію. Французи дуже ******* обзиватися "великими", але дуже не ******* згадувати червень 40-го, такі назви, як Дюнкерк, Мерс-ель-Кебір, весь період з40-го по 45рр, коли вся Франція пахала на Рейх...
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11.02.2021 14:01 Відповісти
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:04 Відповісти
Так вони (разом з тим Кейтелем) цьому добряче посприяли. Цей "Ярема" - комуняка
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12.02.2021 01:44 Відповісти
Та й "деокупацію" Парижу здійснюали далеко не французи з Де Голем. Союзницькі війська в Нормандії складалися в-основному з американських, британськох і канадських частин. Французькі підрозділи з Де Голем (як, доречі і купки поляків) виконували допоміжні функції. Зате після війни вони стали в одну шеренгу з "пабєдітєлямі". ДеГоль влаштував у Франції марші, паради, з Марсельєзою і триколорами, розправами з колаборантами, навіть з жінками, що обслуговували борделі для німців. "Пабєдітєлі", ****...
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Опарышы недобитые террористической гебняво-рашистской группировки, при порношуте зеленском издеваются над Украиной и здравым смыслом
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11.02.2021 14:47 Відповісти
Сообщение о переименовании проспекта Бiндеры в Киеве вызвало огромную радость
не только среди бiндеровцев, но и у православных расеян!
После этого решения на Московии подешевеют макароны и подсолнечное масло,
а дворец путина (Брежнева) в Крыму передадут под санаторий для детей больных опорно-двигательным аппаратом.
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11.02.2021 15:15 Відповісти
Агенти ФСБ "Казбек" і "Козир" керують, а Зелька в них на побігеньках.
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11.02.2021 13:17 Відповісти
Отмените этот "суд", да и дело с концом.
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11.02.2021 13:19 Відповісти
КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры - Цензор.НЕТ 2570
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11.02.2021 13:26 Відповісти
Прекрасный стимул для наших пацанов на передке,перед лицом враг за спиной предатели.Вот и воюй.
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11.02.2021 13:51 Відповісти
Просто решения нужно принимать юридически обосновано, чтобы потом не отменяли через суд. Названия "Московский", "Кутузовский", "Суворова" действительно не попадают под закон о декоммунизации, и их нужно было переименовывать по другой процедуре: вносить предложение, проводить общественные слушания и так далее. Цензор дает громкий заголовок, но не вникает в суть вопроса. Даже не пишет полностью, по каким улицам отмена, а только Московский - Бандера. Это понятно, стиль издания такой. Но самим то зачем удивляться? Никто не мешает КГГА снова провести процедуру переименования, только сделать все юридически грамотно.
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11.02.2021 13:54 Відповісти
PS Обратите внимание, что этот суд находится на переименованной улице, но они же не отменили это переименование, не вернули улице имя красного командира вместо деятеля УНР Болбочана. Так это зрада или нет?
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11.02.2021 14:03 Відповісти
так накінець, ту стаю вовків хтось пересадить по клітках, разом з куратором портновим???
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11.02.2021 15:17 Відповісти
Где решение РНБО по ОАСК, как изменников ???
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11.02.2021 15:20 Відповісти
ВР нужно срочно принять закон о уголовной ответственности
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11.02.2021 17:09 Відповісти
Адмінсуд витрачає час і кошти на розгляд бознай чого, а потім українському суспільству будуть розказувати про перезавантаженість вітчизняних судів. За логікою, суд є інституцією, призначеною захищати права громадян від фізичних, економічних та моральних збитків, завданих ним не в правовий спосіб, а не розглядати якісь абстактні справи про світоустрій. Тоді хотілося б від адмінсуду почути, а яким чином цей цілком конкретний позивач постраждав від низки зазначених перейменувань (навіть не через одне, а через комплекс перейменувань), що суд вирішив захистити його права. До речі, щойно з подібною аргументацією (що позов подан в інтересах третіх осіб, а отже юридично неналежною особою) ВСУ відмовився розглядати 2 позови щодо заборони медведчуківських каналів. Та й я особисто мав подібний досвід: суд відмовив мені в позові, щодо скорочення працівників на моєму підприємстві (я в суді виступав від імені трудового колективу) на тій підставі, що особисто я не був звільнений (а отже не є постраждалою особою).
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11.02.2021 18:36 Відповісти
 
 