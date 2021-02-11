КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери

Влада Києва готує апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду про скасування перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Зазначається, що рішенням ОАСК № 826/17079/16 від 28 січня 2021 року, за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київської міської ради було скасовано рішення Київради № 559/559 від 7 липня 2016 року про перейменування вул. Баумана на вул. Януша Корчака, вул. Кутузова на вул. Генерала Алмазова, вул. Суворова на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, пров. Кутузова на пров. Євгена Гуцала, просп. Московського на просп. Степана Бандери.

За словами Хонди, рішення суду ухвалено через чотири роки після подачі позову і є абсолютно необґрунтованим.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

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