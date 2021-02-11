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Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення влади столиці перейменувати Московський проспект на честь Бандери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Зазначається, що позов подала організація "Громадський контроль і порядок".

"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559 / 559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін

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Топ коментарі
+75
скоро этот суд и КПУ восстановит, и символику разрешит.
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11.02.2021 11:37
+71
и отменит независимость Украины от 1991-го года...
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11.02.2021 11:39
+50
Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры - Цензор.НЕТ 4264
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11.02.2021 11:38
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А не пора ли уже разнести на хрен данньIй "отрьІжной ", как бьl "суд"?
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11.02.2021 12:27 Відповісти
А що це вирішить? Можна розігнати всі суди, але доки будуть хитровимахані закони з безліччю шпарин для їх оминання- це боротьба з вітряками. Ми давно і послідовно наступаємо на граблі: боремося не з причинами а з наслідками.
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11.02.2021 12:52 Відповісти
кремлёвские шлюхи в мантиях "именем Украины" готовят несмышлённую Зелю в колпаке на медленном огне..
за что Украинцы платят зряплату этим ох.вшим от вседозволенности и безнаказаности бездельникам и тормозам Украины? - по-любому столбов в стране больше чем судей, хватит на всех
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11.02.2021 12:31 Відповісти
Вывалять судей говно и перья и провести по московскому проспекту.
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11.02.2021 12:33 Відповісти
Вывалять судей говно и перья и провести по московскому проспекту./ Тот же начальник но под другим ником: пару сот виселец на Крещатики. 03.03. 2018 16:34
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11.02.2021 13:10 Відповісти
Як виникають переляки - в ту ж мить з*являються тролляки
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11.02.2021 13:51 Відповісти
Коли вже скасують цей сраний окружний суд?!!!
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11.02.2021 12:33 Відповісти
Проще скасувать самих судий. По одному.
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11.02.2021 17:03 Відповісти
Добре хоч судову рехворму провели і зарплати підвищили то, судді у нас тепер чесні стали.
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11.02.2021 12:38 Відповісти
Зробив це РАЗОМ !!!
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11.02.2021 12:48 Відповісти
У меня после этой новости всего только один вопрос,почему этот суд и все кто там сидит до сих пор работают.Где все эти ручные аваковские патриоты-националисты по вызову из корпуса билецкого ,караси из с-14 ,почему не штурмут и не громят оаск и не сажают судей принявших это решение на палю
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11.02.2021 12:40 Відповісти
А кто может отменить "Окружной админсуд Киева"?
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11.02.2021 12:43 Відповісти
"Московский" им как то ближе...чем какой то там Бандера..
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11.02.2021 12:45 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 5361
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11.02.2021 12:47 Відповісти
Закон про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;

Каким образом суд перебрал на себя полномочия горсовета Киева?
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11.02.2021 12:47 Відповісти
Завтра ентат суд Украину отменит! Алё! Где государство? Кто-то ж налоги собирает и куда-Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 6945то они деваются!
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11.02.2021 12:50 Відповісти
Повний ідіотизм відмінювати такі рішення через П'ЯТЬ років, як вони були прийняті і вступили в силу. А може варто через якийсь суд, наприклад на Західній Україні, відмінити сам факт народження судді адмінсуду, який ухвалив це рішення (а разом з тим відповідно анулювати його паспорт громадянина України, сам факт навчання в юридичному виші та отримання юридичної освіти, всю попередню трудлву діяльність, яка дає право на пенсію, та всі майнові права, включно з власністю на житло та банківські рахунки)? І нехай потім бігає по апеляціям, відновлюючи свої права. Хочете абсурду? Так буде вам ПОВНИЙ АБСУРД!
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11.02.2021 12:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Шановний! Облиш ці провокаційні закиди на поділ судів на суди Західної України, Східної України..... В Україні діє судова влада єдина на всій території. І вона керується одним законодавством. Прийняття неправомірних, на ваш погляд , рішень це ваша субєктивна оцінка. Є претензії- будь ласка- апелюйте. Не потрібно тільки дурниць розповсюджувати. Найбільший абсурд в Україні - це ви і такі , як ви.
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11.02.2021 13:12 Відповісти
А якусь відповідальність український суддя несе за те, що йому особисто там щось примарилось при прийнятті рішення (ну хоча б, як мінімум, втрачав би посаду і юридичний диплом)? Чи вони мають лише отримувати захмарні зарплати (між іншим з податків громадян, тих же киян) і нічим не зобов'язані перед цими громадянами звітувати (хіба небожителі звітують перед бидлом)? Чи хтось збирається запроваджувати обирання судів громадами, які вони обслуговуватимуть?
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11.02.2021 13:50 Відповісти
Приведіть приклади, якщо знаєте, в якій державі суди звітують перед вулицею.
Щодо виборності суддів,- це слушне питання і мабуть такий порядок був би справедливим. Те, що нинішні суди,в більшості своїй, комерційні контори- також не слід заперечувати. Але все-таки, найбільша вада( на мій погляд) є законодавство, яке уможливлює трактування того чи іншого питання в бік побажання "клієнта-замовника"
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11.02.2021 17:27 Відповісти
не розумію, як суддям вдається так гарно розбиратись у всіх сферах діяльності держави, суспільства. Де вчать на богів.
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11.02.2021 12:53 Відповісти
А чому б Київраді не скасувати право оренди цієї будівлі адмінсудом? Нехай надалі ухвалюють свої рішення на вулиці, або на лавочках якогось парку..
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11.02.2021 12:55 Відповісти
Довго ще терпітимо свовілля ватних зебілів, чи може повернемо назад Пороха і знову Україну почнуть поважати у світі?!
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11.02.2021 12:57 Відповісти
после результатов этих выборов вряд ли уважать будут..
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11.02.2021 13:03 Відповісти
Якщо вже українізувати, то не наполовину, а цілком. Чому залишили московське "проспект" і не замінили його на українське "стогна"? Чи буде коли стогна Бандери? І чи повернуться стогни в начебто самостійну Україну?..
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11.02.2021 13:02 Відповісти
та ладно. Є ще апеляція на це рішення, а потім якщо апеляція буде програна, то ще й КАС ВС (Касаційний адміністративний суд - Верховного суду). Так шо будуть перейменовувати взад ще років 5 якщо не довше. Та і взагалі думаю КАС відмінить це рішення якщо воно пройде апеляцію. Тут більше новина з підривом срак і гри на емоціях.
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11.02.2021 13:08 Відповісти
Якщо вовка не приборкати то він і Києву змінить назву на ********. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 9304
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11.02.2021 13:13 Відповісти
А в судді є ім'я прізвище. Всі реформи в дії.
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11.02.2021 13:21 Відповісти
Суддівські ,що гвалтують суспільство,це - нонсенс Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 8802 Немає права,будь,яке збіговисько покидьків гвалтувати громади й становити себе над виборцями й громадянами. Суди немають залежати від криміналітету Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 2235
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11.02.2021 13:22 Відповісти
Когда во время Перестройки город Жданов переименовали в Мариуполь, то совковое быдло и пикнуть не смело. Проглотило молча. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 6035
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11.02.2021 13:23 Відповісти
На счет переименований, я не о конкретном случае, а вообще. Одно дело вернуть городу, улице... историческое название, совсем другое - лепить кому что нравится. Это как в Союзе, не было ни одного мухосранска, где не было бы ул. Ленина Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 1740
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11.02.2021 14:05 Відповісти
Відсутність ефективної служби безпеки дає можливість цим ватним покидькам з вовчого суду знущатися з усіх українців.
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11.02.2021 13:53 Відповісти
какие реформы запровадили, такие и суды.
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11.02.2021 14:02 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

36 мин. ·

Окружной административный суд Киева отменил переименование Голобородько в Зеленского
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11.02.2021 15:06 Відповісти
То як, лисого гаркавчика теж на місце повернуть?
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11.02.2021 15:22 Відповісти
Завтра под судом встретимся.
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11.02.2021 15:26 Відповісти
А прізвище судді відомо?
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11.02.2021 16:59 Відповісти
Ну и где же гневные демонстрации наших свободовцев, оуновцев
и прочих сраных "националистов", имитирующих активность по команде из Москвы ?
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11.02.2021 17:06 Відповісти
... якось так ...Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 3910...
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11.02.2021 18:50 Відповісти
От цікаво.Чи є якісь роз'яснення"Це рішення ми прийняли спираючись на ............"На що може спиратись український суддя приймаючи таке рішення?
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11.02.2021 21:56 Відповісти
А шо это за контора кацапський контроль і порядок
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11.02.2021 22:33 Відповісти
Судова система то-мафія цеховиків - замкнуте кримінальне збіговисько Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 8803
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11.02.2021 23:09 Відповісти
До КС хтось там подавав вже? Там у тупика з вовком якась заруба, здається) Будь-яке рішення у нас може бути визнане антиконституційним, а тут навіть придумувати нічого не треба - ОАСК перебрав на себе повноваження іншого державного органу. Перейменування вулиць не входить до повноважень суду.
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11.02.2021 23:20 Відповісти
Поки вовчий суд не змінить свій нинішній статус на "розформований", завжди знайдеться покидьок, готовий зашкодити розвитку України як нормальної держави.
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11.02.2021 23:59 Відповісти
Хлопці з Окружної працюють згідно свого статусу... Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери - Цензор.НЕТ 4003
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13.02.2021 01:07 Відповісти
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