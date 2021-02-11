Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення влади столиці перейменувати Московський проспект на честь Бандери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Зазначається, що позов подала організація "Громадський контроль і порядок".

"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559 / 559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін