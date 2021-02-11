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Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення влади столиці перейменувати Московський проспект на честь Бандери.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в реєстрі судових рішень.
Зазначається, що позов подала організація "Громадський контроль і порядок".
"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559 / 559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+75 des_104
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+71 Dack Cloud
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за что Украинцы платят зряплату этим ох.вшим от вседозволенности и безнаказаности бездельникам и тормозам Украины? - по-любому столбов в стране больше чем судей, хватит на всех
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;
Каким образом суд перебрал на себя полномочия горсовета Киева?
Щодо виборності суддів,- це слушне питання і мабуть такий порядок був би справедливим. Те, що нинішні суди,в більшості своїй, комерційні контори- також не слід заперечувати. Але все-таки, найбільша вада( на мій погляд) є законодавство, яке уможливлює трактування того чи іншого питання в бік побажання "клієнта-замовника"
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Окружной административный суд Киева отменил переименование Голобородько в Зеленского
и прочих сраных "националистов", имитирующих активность по команде из Москвы ?