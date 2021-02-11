КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры

Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Отмечается, что решением ОАСК №826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 5 ноября 2016 года общественной союза "Общественный контроль и порядок" без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета №559/559 от 7 июля 2016 года о переименовании ул.Баумана в ул.Януша Корчака, ул.Кутузова в ул.Генерала Алмазова, ул.Суворова в ул.Омеляновича-Павленко, пер.Кутузова в пер.Евгения Гуцало и просп.Московского в просп.Степана Бандеры.

По словам Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Напомним, сегодня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

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