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КГГА (1035) переименования (325) Окружной админсуд Киева (355) Хонда Марина (8)

КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры

Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Отмечается, что решением ОАСК №826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 5 ноября 2016 года общественной союза "Общественный контроль и порядок" без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета №559/559 от 7 июля 2016 года о переименовании ул.Баумана в ул.Януша Корчака, ул.Кутузова в ул.Генерала Алмазова, ул.Суворова в ул.Омеляновича-Павленко, пер.Кутузова в пер.Евгения Гуцало и просп.Московского в просп.Степана Бандеры.

По словам Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Напомним, сегодня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Читайте: Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"

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Топ комментарии
+7
сложно представить,чтобы в Париже французский суд переименовал проспект Де Голля в Берлинский..
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11.02.2021 13:15
+6
Агенти ФСБ "Казбек" і "Козир" керують, а Зелька в них на побігеньках.
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11.02.2021 13:17
+6
КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры - Цензор.НЕТ 2570
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11.02.2021 13:26
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сложно представить,чтобы в Париже французский суд переименовал проспект Де Голля в Берлинский..
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11.02.2021 13:15 Ответить
До деоккупаци Парижа, или после?
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11.02.2021 13:40 Ответить
смотря,что считать оккупацией КМДА готує апеляцію на рішення ОАСК про скасування перейменування проспекту Бандери - Цензор.НЕТ 7698
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11.02.2021 13:58 Ответить
Это не нужно считать. Это слово имеет вполне конкретное определение.
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11.02.2021 14:05 Ответить
таки да
слово одно - а реальность разная
https://bigpicture.ru/franciya-vremen-nemeckoj-okkupacii/
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11.02.2021 14:18 Ответить
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:19 Ответить
Хвалена французька рать разом з британським експедиційним корпусом були розгромлена літом 40-го менш, як за 4 тижні(!). Більше мільйона солдатів о офіценрів потрапили до полону, вся техніка, озброєння, **********, ПММ, транспорт - все потрапило до рук Вермахту і використовувалося потім проти своїх противників (у т.ч. проти наших військ в СРСР). Вся французька економіка, с_господарство, транспорт, інфраструктура, заводи, порти, аеродроми, залізниці...- все дісталося переможцям і використовувалося ними до кінця війни. Скільки наших людей загинуло, потрапило в полон, скільки дітей не народилося, скільки міст і сіл зруйновано , скільки сліз і горя ми перенесли через боягузство, бездарність і ганебну нездалість французів і британців в1940-му році!!! (включно з ДеГолем...)
PS Коли Фельдмаршал Кейтель підписував Акт про Капітуляцію Німеччини в 1945 р., він, побачивши навпроти себе серед інших і офіцера у французькій формі, іронічно спитав - "що, і французи нас теж перемогли?..."
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11.02.2021 15:41 Ответить
Яких це "наших військ в СРСР"? Щось тут тхне узським духом.
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12.02.2021 01:39 Ответить
Підрозділи Вермахту в 1940 р. увійшли в Париж парадним строєм, навіть не розвертаючись у бойові порядки. Жалюгідні рештки розгромленої і розігнаної французької раті разом з Де Голем у самій спідній білизні драпали через Ла Манш у Британію. Французи дуже ******* обзиватися "великими", але дуже не ******* згадувати червень 40-го, такі назви, як Дюнкерк, Мерс-ель-Кебір, весь період з40-го по 45рр, коли вся Франція пахала на Рейх...
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11.02.2021 14:01 Ответить
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:04 Ответить
Так вони (разом з тим Кейтелем) цьому добряче посприяли. Цей "Ярема" - комуняка
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12.02.2021 01:44 Ответить
Та й "деокупацію" Парижу здійснюали далеко не французи з Де Голем. Союзницькі війська в Нормандії складалися в-основному з американських, британськох і канадських частин. Французькі підрозділи з Де Голем (як, доречі і купки поляків) виконували допоміжні функції. Зате після війни вони стали в одну шеренгу з "пабєдітєлямі". ДеГоль влаштував у Франції марші, паради, з Марсельєзою і триколорами, розправами з колаборантами, навіть з жінками, що обслуговували борделі для німців. "Пабєдітєлі", ****...
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11.02.2021 14:13 Ответить
Это отменяет факт оккупации?
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11.02.2021 14:13 Ответить
Опарышы недобитые террористической гебняво-рашистской группировки, при порношуте зеленском издеваются над Украиной и здравым смыслом
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11.02.2021 14:47 Ответить
Сообщение о переименовании проспекта Бiндеры в Киеве вызвало огромную радость
не только среди бiндеровцев, но и у православных расеян!
После этого решения на Московии подешевеют макароны и подсолнечное масло,
а дворец путина (Брежнева) в Крыму передадут под санаторий для детей больных опорно-двигательным аппаратом.
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11.02.2021 15:15 Ответить
Агенти ФСБ "Казбек" і "Козир" керують, а Зелька в них на побігеньках.
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11.02.2021 13:17 Ответить
Отмените этот "суд", да и дело с концом.
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11.02.2021 13:19 Ответить
КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры - Цензор.НЕТ 2570
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11.02.2021 13:26 Ответить
Прекрасный стимул для наших пацанов на передке,перед лицом враг за спиной предатели.Вот и воюй.
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11.02.2021 13:51 Ответить
Просто решения нужно принимать юридически обосновано, чтобы потом не отменяли через суд. Названия "Московский", "Кутузовский", "Суворова" действительно не попадают под закон о декоммунизации, и их нужно было переименовывать по другой процедуре: вносить предложение, проводить общественные слушания и так далее. Цензор дает громкий заголовок, но не вникает в суть вопроса. Даже не пишет полностью, по каким улицам отмена, а только Московский - Бандера. Это понятно, стиль издания такой. Но самим то зачем удивляться? Никто не мешает КГГА снова провести процедуру переименования, только сделать все юридически грамотно.
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11.02.2021 13:54 Ответить
PS Обратите внимание, что этот суд находится на переименованной улице, но они же не отменили это переименование, не вернули улице имя красного командира вместо деятеля УНР Болбочана. Так это зрада или нет?
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11.02.2021 14:03 Ответить
так накінець, ту стаю вовків хтось пересадить по клітках, разом з куратором портновим???
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11.02.2021 15:17 Ответить
Где решение РНБО по ОАСК, как изменников ???
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11.02.2021 15:20 Ответить
ВР нужно срочно принять закон о уголовной ответственности
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11.02.2021 17:09 Ответить
Адмінсуд витрачає час і кошти на розгляд бознай чого, а потім українському суспільству будуть розказувати про перезавантаженість вітчизняних судів. За логікою, суд є інституцією, призначеною захищати права громадян від фізичних, економічних та моральних збитків, завданих ним не в правовий спосіб, а не розглядати якісь абстактні справи про світоустрій. Тоді хотілося б від адмінсуду почути, а яким чином цей цілком конкретний позивач постраждав від низки зазначених перейменувань (навіть не через одне, а через комплекс перейменувань), що суд вирішив захистити його права. До речі, щойно з подібною аргументацією (що позов подан в інтересах третіх осіб, а отже юридично неналежною особою) ВСУ відмовився розглядати 2 позови щодо заборони медведчуківських каналів. Та й я особисто мав подібний досвід: суд відмовив мені в позові, щодо скорочення працівників на моєму підприємстві (я в суді виступав від імені трудового колективу) на тій підставі, що особисто я не був звільнений (а отже не є постраждалою особою).
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11.02.2021 18:36 Ответить
 
 