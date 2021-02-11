КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Отмечается, что решением ОАСК №826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 5 ноября 2016 года общественной союза "Общественный контроль и порядок" без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета №559/559 от 7 июля 2016 года о переименовании ул.Баумана в ул.Януша Корчака, ул.Кутузова в ул.Генерала Алмазова, ул.Суворова в ул.Омеляновича-Павленко, пер.Кутузова в пер.Евгения Гуцало и просп.Московского в просп.Степана Бандеры.
По словам Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.
Напомним, сегодня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.
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слово одно - а реальность разная
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PS Коли Фельдмаршал Кейтель підписував Акт про Капітуляцію Німеччини в 1945 р., він, побачивши навпроти себе серед інших і офіцера у французькій формі, іронічно спитав - "що, і французи нас теж перемогли?..."
не только среди бiндеровцев, но и у православных расеян!
После этого решения на Московии подешевеют макароны и подсолнечное масло,
а дворец путина (Брежнева) в Крыму передадут под санаторий для детей больных опорно-двигательным аппаратом.