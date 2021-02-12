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"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками

На вчерашнем заседании Совбеза ООН Россия снова попыталась обвинить Украину в "полном безразличии" к жителям Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по Донбассу: Москва созвала его и снова использовала как площадку для озвучивания фейков о войне России против Украины. Представитель РФ традиционно сказал, что "доказательств этой самой российской агрессии на Донбассе никто так и не представил".

Киев с союзниками обвинил Россию в блокировании мирного процесса, на что представитель оккупантов заявил: "Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории". Этот нарратив не меняется с 2014 года.

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Представитель ФРГ Кристоф Хойсген напомнил о том, как Кремль лжет о трагедии рейса МН17, как продолжался захват Дебальцево уже после заключения соглашений, как РФ не отвела тяжелое вооружение, как 94% всех инцидентов доступа ОБСЕ на востоке связаны с блокированием со стороны оккупантов, как Москва выдает паспорта РФ на Донбассе, как она нарушила Будапештский меморандум.

"Вместо того, чтобы пытаться придать легитимность марионеткам, вам следует сосредоточиться на выполнении своей работы. Лучше бы, наконец, открыть КПВВ "Золотое" и "Счастье", а не рассказывать здесь фантастические истории", – обратился посол ФРГ к постпреду РФ в ООН Василию Небензе.

Россиянин в ответ на это заявил, что "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", а также назвал ФРГ и Францию "соучастниками творимых Киевом преступлений против населения Донбасса".

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В заявлении представителя США Родни Хантера сказано, что "Россия за последний год активизировала свои усилия по дестабилизации Украины и подрыву суверенитета Украины", и что "санкции в ответ на ее агрессию останутся в силе до тех пор, пока она не изменит курс".

Глава делегации США Род Такер призвал Россию вывести войска из Украины, прекратить поддержку боевиков и выполнить обязательства по соглашениям.

В совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Бельгии, Германии, Норвегии и Британии речь идет о том, что страны "обеспокоены увеличением числа нарушений режима прекращения огня с ноября". Они призвали РФ "немедленно прекратить разжигание конфликта и оказывать финансово-военную поддержку" боевикам.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что "если переговоры зайдут в тупик, существует реальный риск ухудшения ситуации".

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Топ комментарии
+43
Козломордих треба вбивати. КРАПКА.
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12.02.2021 09:18
+20
Шо просили, те і мають.
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 8802
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12.02.2021 09:22
+17
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7025
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12.02.2021 09:29
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Козломордих треба вбивати. КРАПКА.
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12.02.2021 09:18 Ответить
+++++++++++++++!
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12.02.2021 09:25 Ответить
И куда такое..? Даже смереку загадить такой жабой западло.
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12.02.2021 09:36 Ответить
Это иллюстрация к песне "Эх недаром славится русская красавица"
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12.02.2021 09:56 Ответить
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 6781
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12.02.2021 10:57 Ответить
Все такие мнительные, некому даже этого бота в спам отправить
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12.02.2021 09:50 Ответить
у нас стабильное перемирие (200-е каждый день) и штраф за ответный огонь.
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12.02.2021 09:26 Ответить
Бесполезные импотентные организации получили сеанс уринотерапии.
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12.02.2021 09:22 Ответить
Шо просили, те і мають.
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 8802
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12.02.2021 09:22 Ответить
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7025
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12.02.2021 09:29 Ответить
Потомки таежных оккупантов,завезенных на донбасс после Голодомора приветствуют своих соплеменников.
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12.02.2021 11:03 Ответить
"да нет навєрноє" (висл.ру.яз) виключна характеристика москаля - навіть немає що коментувати
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12.02.2021 09:22 Ответить
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 6609
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12.02.2021 09:23 Ответить
Всё рассказали? Про мальчиков в трусиках? Про рыдающую руЗЬкоговорящую корову и про пьяных негров, танцующих на БТРах?
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12.02.2021 09:23 Ответить
также назвал ФРГ и Францию "соучастниками творимых Киевом преступлений против населения Донбасса - правильтно обтирайте ноги об немецких терпил и дальше и стройте дальше северный поток 2,так и дальше Мордор правит в ПАСЕ и подлизывайте,пускай Макарон ещё поедет на поклон к )(уйлу,Бореля опустили им мало
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12.02.2021 09:23 Ответить
Это какой то непостижимый нонсенс! Рашенфашисти каждый день убивают украинцев, а с ними ведут переговоры! Только жесткий огонь градами поможет решить вопрос! Неужели этой зелени и зебилам не понять, что москаль понимает только сапогом в рыло до кровавых соплей.
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12.02.2021 09:47 Ответить
Чёт я не врубаюсь, эт чё, не Порошенко виноват в войне? "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7188 "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 9971
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12.02.2021 09:48 Ответить
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 5228 "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 6253
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12.02.2021 09:53 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.02.2021 10:12 Ответить
Зелена навлоч не краще!
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12.02.2021 14:23 Ответить
А делегація від України, що каже?
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12.02.2021 11:07 Ответить
Інші пост.члени СБ ООН виявилися більшіми українцями,ніж укрделегація.
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12.02.2021 14:25 Ответить
Діалог можна вести з тими хто хоче вести діалог, а кремлядям це нах не потрібно. У них валить постійно монолог з мантрами від пропагандонів , вони нікого не чують крім себе, втім якби і чули це нічого б не змінило
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12.02.2021 11:11 Ответить
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 9990
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12.02.2021 12:38 Ответить
Прикольный такой "Совбез ООН". Поплевали друг другу в лица и ... ничего. Все как было так и осталось. Конечно "стоит" тратить сотни млн.$ на содержание такого органа.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Говорильня для "вічно-стурбованих"
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13.02.2021 09:57 Ответить
 
 