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"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На вчорашньому засіданні Радбезу ООН Росія знову спробувала звинуватити Україну в "повній байдужості" до жителів Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга, 11 лютого відбулося засідання Радбезу ООН щодо Донбасу: Москва скликала його і знову використовувала як майданчик для озвучування фейків про війну Росії проти України. Представник РФ традиційно сказав, що "доказів цієї самої російської агресії на Донбасі ніхто так і не надав".

Київ із союзниками звинуватив Росію в блокуванні мирного процесу, на що представник окупантів заявив: "Україна окупувала Україну і веде війну на своїй власній території". Цей наратив не змінюється з 2014 року.

Представник ФРН Крістоф Хойсген нагадав про те, як Кремль бреше про трагедію рейсу МН17, як тривало захоплення Дебальцевого вже після укладення угод, як РФ не відвела важке озброєння, як 94% всіх інцидентів доступу ОБСЄ на сході пов'язані з блокуванням з боку окупантів, як Москва видає паспорти РФ на Донбасі, як вона порушила Будапештський меморандум.

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"Замість того, щоб намагатися надати легітимність маріонеткам, вам слід зосередитися на виконанні своєї роботи. Краще б, нарешті, відкрити КПВВ "Золоте" і "Щастя", а не розповідати тут фантастичні історії", - звернувся посол ФРН до постпреда РФ в ООН Василя Небензі.

Росіянин у відповідь на це заявив, що "Росія не брала на себе зобов'язання примушувати частину України залишатися в її складі проти волі місцевого населення", а також назвав ФРН і Франції "співучасниками злочинів проти населення Донбасу, які вчиняє Київ".

У заяві представника США Родні Хантера сказано, що "Росія за останній рік активізувала свої зусилля з дестабілізації України і підриву суверенітету України", і що "санкції у відповідь на її агресію залишаться в силі доти, поки вона не змінить курс".

Глава делегації США Рід Такер закликав Росію вивести війська з України, припинити підтримку бойовиків і виконати зобов'язання за угодами.

У спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, Бельгії, Німеччини, Норвегії та Британії йдеться про те, що країни "стурбовані збільшенням числа порушень режиму припинення вогню з листопада". Вони закликали РФ "негайно припинити розпалювання конфлікту і надавати фінансово-військову підтримку" бойовикам.

Заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що "якщо переговори зайдуть в безвихідь, існує реальний ризик погіршення ситуації".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Козломордих треба вбивати. КРАПКА.
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12.02.2021 09:18
+20
Шо просили, те і мають.
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 8802
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12.02.2021 09:22
+17
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7025
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12.02.2021 09:29
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Козломордих треба вбивати. КРАПКА.
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12.02.2021 09:18 Відповісти
+++++++++++++++!
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12.02.2021 09:25 Відповісти
И куда такое..? Даже смереку загадить такой жабой западло.
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12.02.2021 09:36 Відповісти
Это иллюстрация к песне "Эх недаром славится русская красавица"
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12.02.2021 09:56 Відповісти
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 6781
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12.02.2021 10:57 Відповісти
Все такие мнительные, некому даже этого бота в спам отправить
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12.02.2021 09:50 Відповісти
у нас стабильное перемирие (200-е каждый день) и штраф за ответный огонь.
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12.02.2021 09:26 Відповісти
Бесполезные импотентные организации получили сеанс уринотерапии.
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12.02.2021 09:22 Відповісти
Шо просили, те і мають.
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 8802
показати весь коментар
12.02.2021 09:22 Відповісти
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7025
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12.02.2021 09:29 Відповісти
Потомки таежных оккупантов,завезенных на донбасс после Голодомора приветствуют своих соплеменников.
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12.02.2021 11:03 Відповісти
"да нет навєрноє" (висл.ру.яз) виключна характеристика москаля - навіть немає що коментувати
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12.02.2021 09:22 Відповісти
"Украина оккупировала Украину" - Россия засыпала Совбез ООН старыми фейками - Цензор.НЕТ 6609
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12.02.2021 09:23 Відповісти
Всё рассказали? Про мальчиков в трусиках? Про рыдающую руЗЬкоговорящую корову и про пьяных негров, танцующих на БТРах?
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12.02.2021 09:23 Відповісти
также назвал ФРГ и Францию "соучастниками творимых Киевом преступлений против населения Донбасса - правильтно обтирайте ноги об немецких терпил и дальше и стройте дальше северный поток 2,так и дальше Мордор правит в ПАСЕ и подлизывайте,пускай Макарон ещё поедет на поклон к )(уйлу,Бореля опустили им мало
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12.02.2021 09:23 Відповісти
Это какой то непостижимый нонсенс! Рашенфашисти каждый день убивают украинцев, а с ними ведут переговоры! Только жесткий огонь градами поможет решить вопрос! Неужели этой зелени и зебилам не понять, что москаль понимает только сапогом в рыло до кровавых соплей.
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12.02.2021 09:47 Відповісти
Чёт я не врубаюсь, эт чё, не Порошенко виноват в войне? "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 7188 "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 9971
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12.02.2021 09:48 Відповісти
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 5228 "Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 6253
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12.02.2021 09:53 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.02.2021 10:12 Відповісти
Зелена навлоч не краще!
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12.02.2021 14:23 Відповісти
А делегація від України, що каже?
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12.02.2021 11:07 Відповісти
Інші пост.члени СБ ООН виявилися більшіми українцями,ніж укрделегація.
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12.02.2021 14:25 Відповісти
Діалог можна вести з тими хто хоче вести діалог, а кремлядям це нах не потрібно. У них валить постійно монолог з мантрами від пропагандонів , вони нікого не чують крім себе, втім якби і чули це нічого б не змінило
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12.02.2021 11:11 Відповісти
"Україна окупувала Україну" - Росія засипала Радбез ООН старими фейками - Цензор.НЕТ 9990
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12.02.2021 12:38 Відповісти
Прикольный такой "Совбез ООН". Поплевали друг другу в лица и ... ничего. Все как было так и осталось. Конечно "стоит" тратить сотни млн.$ на содержание такого органа.
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Говорильня для "вічно-стурбованих"
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13.02.2021 09:57 Відповісти
 
 