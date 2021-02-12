Республиканцы планируют создать в США новую "антитрамповскую" партию, - Reuters

Из-за удара, который экс-президент США Дональд Трамп нанес по имиджу Республиканской партии, в частности поддержкой штурма Капитолия в январе, ее видные члены собираются создать новую крупную политическую силу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.

Неуказанные участники данных обсуждений уже подтвердили, что на прошлой неделе больше 120 топ-республиканцев из администраций экс-президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша и самого Трампа провели Zoom-конференцию на этот счет.

Они обсуждали создание новой правоцентристской политсилы на базе Республиканской партии и основанной на "принципиальном консерватизме", а также, в частности, приверженности Конституции и верховенству закона, которые, по словам участников, отвергались Трампом.

Главным поводом для встречи стала попытка республиканцев заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах, а также их нежелание голосовать за импичмент Трампа.

"Значительная часть Республиканской партии радикализирует американскую демократию и угрожает ей. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе нам явно понадобится что-то новое", – говорит политический директор Республиканской конференции в Палате представителей Эван Макмаллин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal

В качестве своего метода работы новая партия будет не только выдвигать своих представителей на выборах, но и также поддерживать правоцентристских кандидатов от других партий – в том числе, республиканцев, независимых или даже демократов.

Напомним, что в январе американские СМИ писали о том, что Трамп обсуждал со своими однопартийцами создание новой Патриотической партии.