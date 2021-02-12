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Новости За рубежом
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Республиканцы планируют создать в США новую "антитрамповскую" партию, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Республиканцы планируют создать в США новую "антитрамповскую" партию, - Reuters

Из-за удара, который экс-президент США Дональд Трамп нанес по имиджу Республиканской партии, в частности поддержкой штурма Капитолия в январе, ее видные члены собираются создать новую крупную политическую силу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет Reuters.

Неуказанные участники данных обсуждений уже подтвердили, что на прошлой неделе больше 120 топ-республиканцев из администраций экс-президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша и самого Трампа провели Zoom-конференцию на этот счет.

Они обсуждали создание новой правоцентристской политсилы на базе Республиканской партии и основанной на "принципиальном консерватизме", а также, в частности, приверженности Конституции и верховенству закона, которые, по словам участников, отвергались Трампом.

Главным поводом для встречи стала попытка республиканцев заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах, а также их нежелание голосовать за импичмент Трампа.

"Значительная часть Республиканской партии радикализирует американскую демократию и угрожает ей. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе нам явно понадобится что-то новое", – говорит политический директор Республиканской конференции в Палате представителей Эван Макмаллин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal

В качестве своего метода работы новая партия будет не только выдвигать своих представителей на выборах, но и также поддерживать правоцентристских кандидатов от других партий – в том числе, республиканцев, независимых или даже демократов.

Напомним, что в январе американские СМИ писали о том, что Трамп обсуждал со своими однопартийцами создание новой Патриотической партии.

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Топ комментарии
+2
Так хай візьмуть нелоха оманського. Скоро весна-пересаджає якраз.
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12.02.2021 10:33
+1
Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters - Цензор.НЕТ 190
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12.02.2021 10:14
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Партию большевиков.
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12.02.2021 09:20 Ответить
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Она уже создана, это же демократическая партия США, а новость слеплена из говна и перекрученных фактов, ну каждое слово в статье не соответствует действительности, а пипл хавает.
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12.02.2021 09:27 Ответить
Якщо за аналогією з розколом на 2 з'їзді РСДРП,швидше-меншовики.
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12.02.2021 09:37 Ответить
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Республіканці -частина вашингтонського болота. President Trump forever!
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12.02.2021 09:43 Ответить
Ерунда. Третью там создавать бессмысленно. В лучшем случае-будут маргиналами.
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12.02.2021 10:02 Ответить
Не просто бессмысленно, а очень вредно для демократии. Расколов республиканскую партию - обеспечат доминирование демократов - исчезнет политическая конкуренция, а это всегда развращает
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12.02.2021 10:46 Ответить
Пересажати стару потрібно
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12.02.2021 10:09 Ответить
Так хай візьмуть нелоха оманського. Скоро весна-пересаджає якраз.
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12.02.2021 10:33 Ответить
"СЛУГА НАРОТА" ШТОЛЕ ? Так ето уже было - плагиат , спросите у Шкарлета - он не в курсе ))))
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12.02.2021 10:11 Ответить
Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters - Цензор.НЕТ 190
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12.02.2021 10:14 Ответить
Ну що ж кремлю таки вдалося знищити республіканців як партію, ту партію яка розбила срср. Жесть.
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12.02.2021 11:10 Ответить
 
 