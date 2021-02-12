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Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Республіканці планують створити в США нову

Через удар, який експрезидент США Дональд Трамп завдав по іміджу Республіканської партії, зокрема підтримкою штурму Капітолію в січні, її чільні члени збираються створити нову велику політичну силу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це пише Reuters.

Неназвані учасники цих обговорень вже підтвердили, що минулого тижня понад 120 топреспубліканців з адміністрацій експрезидентів Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша і самого Трампа провели Zoom-конференцію з цього приводу.

Вони обговорювали створення нової правоцентристської політсили на базі Республіканської партії та заснованої на "принциповому консерватизмі", а також, зокрема, прихильності Конституції і верховенству закону, які, за словами учасників, відкидалися Трампом.

Головним приводом для зустрічі стала спроба республіканців заблокувати підтвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах, а також їхнього небажання голосувати за імпічмент Трампа.

Читайте: Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN

"Значна частина Республіканської партії радикалізує американську демократію і загрожує їй. Партія має підтвердити свою прихильність істині, розуму і основоположним ідеалам, або нам вочевидь знадобиться щось нове", – говорить політичний директор Республіканської конференції в Палаті представників Еван Макмуллін.

Як свій метод роботи нова партія не тільки висуватиме своїх представників на виборах, а й також підтримуватиме правоцентристських кандидатів від інших партій – зокрема, республіканців, незалежних або навіть демократів.

Нагадаємо, що в січні американські ЗМІ писали про те, що Трамп обговорював зі своїми однопартійцями створення нової Патріотичної партії.

Читайте: Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Так хай візьмуть нелоха оманського. Скоро весна-пересаджає якраз.
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12.02.2021 10:33
+1
Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters - Цензор.НЕТ 190
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12.02.2021 10:14
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Партию большевиков.
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12.02.2021 09:20 Відповісти
Она уже создана, это же демократическая партия США, а новость слеплена из говна и перекрученных фактов, ну каждое слово в статье не соответствует действительности, а пипл хавает.
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12.02.2021 09:27 Відповісти
Якщо за аналогією з розколом на 2 з'їзді РСДРП,швидше-меншовики.
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12.02.2021 09:37 Відповісти
Республіканці -частина вашингтонського болота. President Trump forever!
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12.02.2021 09:43 Відповісти
Ерунда. Третью там создавать бессмысленно. В лучшем случае-будут маргиналами.
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12.02.2021 10:02 Відповісти
Не просто бессмысленно, а очень вредно для демократии. Расколов республиканскую партию - обеспечат доминирование демократов - исчезнет политическая конкуренция, а это всегда развращает
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12.02.2021 10:46 Відповісти
Пересажати стару потрібно
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12.02.2021 10:09 Відповісти
Так хай візьмуть нелоха оманського. Скоро весна-пересаджає якраз.
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12.02.2021 10:33 Відповісти
"СЛУГА НАРОТА" ШТОЛЕ ? Так ето уже было - плагиат , спросите у Шкарлета - он не в курсе ))))
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12.02.2021 10:11 Відповісти
Республіканці планують створити в США нову "антитрампівську" партію, - Reuters - Цензор.НЕТ 190
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12.02.2021 10:14 Відповісти
Ну що ж кремлю таки вдалося знищити республіканців як партію, ту партію яка розбила срср. Жесть.
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12.02.2021 11:10 Відповісти
 
 