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Новости Политика Украины
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протест (2417) Геращенко Антон (796)

Проплаченные протесты нужно запретить, - замглавы МВД Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проплаченные протесты нужно запретить, - замглавы МВД Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что наказать участников проплаченных протестов невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас очень либеральное законодательство. Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за наем каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против". Я в 2015 году разработал законопроект (о незаконности платных митингов. - Ред.), но меня не поддержали коллеги. Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов по 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - отметил замминистра.

Геращенко рассказал, что за подобные поступки невозможно никого наказать.

"Пока человек не совершил крупное преступление, его фактически нельзя посадить в СИЗО. Мелкое хулиганство - суды отпускают под личное обязательство либо ночной домашний арест. Потом эти люди приходят в телестудии - как только ты начинаешь кого-то загонять, он сразу становится телезвездой", - объяснил замглавы МВД.

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Топ комментарии
+31
Так ви можете кожний протест проголосити проплаченим.
Ні, Антоша, так не піде.
Тебе взагалі потрібно від влади гнати. Жирна нікчема..
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12.02.2021 09:31
+16
Обеспечьте достойную жизнь своим гражданам, и сразу прекратятся авантюрные протесты.
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12.02.2021 09:30
+13
а как определять будут проплаченые протесты?
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12.02.2021 09:39
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Обеспечьте достойную жизнь своим гражданам, и сразу прекратятся авантюрные протесты.
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12.02.2021 09:30 Ответить
Так ви можете кожний протест проголосити проплаченим.
Ні, Антоша, так не піде.
Тебе взагалі потрібно від влади гнати. Жирна нікчема..
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12.02.2021 09:31 Ответить
Ксюша, ты отстала от жизни... Он уже давно не жирный. Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 125
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12.02.2021 10:16 Ответить
Это ограничение свободы волеизьявления - один из главных устоев демократии. Пусть идут лесом.
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12.02.2021 10:00 Ответить
Как всегда двойные стандарты
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12.02.2021 10:05 Ответить
Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Источник: https://censor.net/ru/n3247513

Поменьше бы он лазил по порнхабу. Ирония если что.
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12.02.2021 09:38 Ответить
а как определять будут проплаченые протесты?
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12.02.2021 09:39 Ответить
Делов то. Найдут пару -тройку нариков, те под камеры обьявят, шо получали по 200 грн. От неустановленного гражданина, и все, дело в шляпе!
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12.02.2021 10:22 Ответить
Им еще и освобождение от ответственности будет, за "раскаивание". Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6015 А вот за платное голосование будет что, когда заинтересованное лицо помогает партии или группе лиц, а они голосуют или не голосуют за что-то?
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12.02.2021 11:22 Ответить
Шо за дебильный вопрос? Если акция кому-то из властей не понравиться, то она сразу объявляется проплаченной и запрещается. Это же Антошка - свинорыл. Известный озвучиватель хотелок Авакяна.
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12.02.2021 13:44 Ответить
А судьи кто ?
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12.02.2021 09:40 Ответить
Проплаченные протесты нужно запретить, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4519
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12.02.2021 09:40 Ответить
антонина хочет убрать протесты конкурентов)
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12.02.2021 09:42 Ответить
Токо нацжоны, токо они непроплаченные.
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12.02.2021 10:23 Ответить
Пока человек не совершил крупное преступление, его фактически нельзя посадить в СИЗО. Вся мусорская суть. В правовых государствах свобода ограничивается в том случае когда у правоохранителей есть достаточно доказательств. А у нас доказательства собираются когда человек уже сидит в СИЗО...
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12.02.2021 09:46 Ответить
...регрессия после диеты?. как факт! нужных власти оправдать остальных в стойло
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12.02.2021 09:46 Ответить
"ідіть у сраку"(с) Вова...
Будь яка спроба обмежити, заборонити право людей на протест (бо так легше Антону) призведе лише до радикалізації. Антон вже "перепрацювався".
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12.02.2021 09:47 Ответить
Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7619 Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9258
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12.02.2021 09:51 Ответить
Ты жыробас,посмотри на УЛИЦЫ?
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12.02.2021 09:56 Ответить
Хотят сделать как в РФ - митинги тольк опо разрешению правительства и МВД. Хоть я и против некоторых митингов но - ИДИТЕ НАФИГ, ЭТОТ ПРОЕКТ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ, ЗДЕСЬ КАК В РАШКЕ МИТИНГИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ НЕ БУДУТ!
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12.02.2021 09:59 Ответить
"Проплаченные протесты нужно запретить, - замглавы МВД Геращенко" - чтобы не было проплаченных протестов, надо заблокировать счета тех кто платит.
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12.02.2021 10:00 Ответить
Пусть начнут с Медведчука, Кивы, Ахметова, Коломойского и вообще всего ОПЗЖ.
Походу боятся что майдан повторится.
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12.02.2021 10:01 Ответить
Не нравятся тварям людские протесты. Боятся за свои прикормленные места.
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12.02.2021 10:02 Ответить
От бида, нельзя запростотак в сизо отправить... Платные камеры простаивают Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4186
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12.02.2021 10:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
Проплаченную и свезенную в Киев массовку нужно жестоко бить и сажать. Хватит, намитинговались...
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12.02.2021 10:07 Ответить
Антошка **#нувся вже як Ківік... Аваков погано впливає на своїх холуїв.
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12.02.2021 10:11 Ответить
Проплачений чи не проплачений це справа кожного, коли влада в тому числі і МВС в ролі панских нагайок довели до злиднів країну, то вимагати щоб не брали кошти це просто смішно. Коли продали землю в пандемію, щось "принциповому" МВС не хватило духу сказати - хлопці у вас дупи не злипнуться, весь народ сидить в карантині, всі протести заборонені , а ви Слуги олігархії продаєте землю. Де був той же Геращенко? Тому, це справа совісті кожного, брати кошти чи не брати. На мітинг ригів , я і за мільйони не піду, оскільки їх гидую. А ботоферми від упакованих бобрів до речі теж не безкоштовні, от і виявляйте краще їх. Мабуть поліцаї вже почули, що в країні профанів вже хмари нової революції насунули тому загони колєйні і перелякані.
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12.02.2021 10:16 Ответить
Ну нарешті! І починати треба з того. що Антимайдан був проплачений, а Майдан сам-себе утримував.
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12.02.2021 10:16 Ответить
Доречі. Треба заборонити будь які платні ботоферми, і найпершу - Пєціну ботоферму!!! Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7822
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12.02.2021 10:21 Ответить
помечтай
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12.02.2021 10:31 Ответить
За несколько лет нашли только Тюлины и ОПЗжопные ботофермы. Причем, финансируются они из одного источника.

Сможешь привести факты существования пециных ботоферм?
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12.02.2021 11:14 Ответить
Потому что в процессе поиска не вышли на самих себя. Но вышли на заказанные цели.
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12.02.2021 11:39 Ответить
Венедиктова и Бакланов не вышли? И давно ЗЕ стал поддерживать Пороха?

Да он из трусов выпрыгивает, шоб хоть что-то найти.
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12.02.2021 11:59 Ответить
Пєця Зєлю привів до влади. Пєціна ботоферма перед першим туром працювала виключно проти Юлі, Зєлю ніхто не чипав. Але Юля таки виграла перший тур, всі факти цього є у штабі Тімошенко, Пєця був десь шостий, десь біля Ляшка. Але Пєця намахлював і став другим, а Юля - третя.
Пєця і Зєля - одна шобла. Юля - їхній спільний ворог.
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12.02.2021 12:29 Ответить
ЗЕ к власти привел ты и такие дебилы, как ты.
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12.02.2021 12:33 Ответить
У Гройсмана спитай:
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах.
Можеш ще у Олєшка спитати:
"Мирославе, йди в ж@пу". Як "порохоботи" посварилися ...
_________________
Є ще ботоферма у пуйла і Пєця систематично наймає у нього цапів, що не знають ЖОДНОГО українського слова, щоб лили бруд на його конкурентів, особливо на Юлю. Але їх добре видно, тому не ефективно Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4143
_________
Більше ні у кого ботоферм нема, бо для цього треба великі гроші і без прикриття СБУ вони працювати не зможуть.
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12.02.2021 11:58 Ответить
Но СБУ и Фейсбук накрыли почему-то только ботофермы ТЮли.

А тюлькин дебил в качестве доказательств приводит сопли обиженок, а не факты существования и закрытия ботоферм.
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12.02.2021 12:02 Ответить
Дурак ты, Ваня. Деньги - не пахнут.
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12.02.2021 10:34 Ответить
Заробляти треба чесною працею. Гроші приносять тобі користь, коли їх платять за твою діяльність, яка приносить людям користь. В усіх інших випадках користі тобі від грошей не буде.
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12.02.2021 10:43 Ответить
При чём тут это?
Я про то, что брошенные мной в копилку 10 грн - это тоже "проплачивание" Майдана!
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12.02.2021 10:53 Ответить
Зовсім ні. Збирання грошей на акції в копілку це суспільна підтримка, або ознака зрілого громадянського суспільства. А централізована організація з повним забезпеченням людей, що заробляють стоянням по часах - це є маніпуляція суспільною думкою.
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12.02.2021 11:29 Ответить
Поясни это Юлии Владимировне. Она порадуется.
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12.02.2021 11:06 Ответить
Якщо б Юля не пішла в політику, то вже в середині дев'яностих сиділа б десь на березі Женевського стану ні клята, ні м'ята у власному маєтку. Але Юля кинула бізнес, пішла в політику, двічі була ув'язнена, катована, труєна, все її оточення було переслідуване, чоловік відсидів рік, свекра довели до могили і Юля ні разу не була у списку 100 найбагатших українців. Пєця так само у політиці, жодного разу не кидав бізнес, а тільки нарощував, і виліз на перші місця у списку Форбс. То кому я це маю пояснювати?
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12.02.2021 11:20 Ответить
Юлии Владимировне, кому же еще? Может ей действительно было бы лучше на берегу озера? Да и нам тоже?
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12.02.2021 11:21 Ответить
Ваше місце на смітнику, бо нічого іншого, окрім торгівлі совістю, ви не вмієте. Щойно Пєця вас кине - підете під церкву підроблятись. А у мене є фах, вже давно хочу зайнятись улюбленою справою, тільки ніколи, країна гине.
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12.02.2021 11:28 Ответить
Заняться делом, особенно если оно по душе - это будет лучшее, что можно сделать. Для себя же. Страну убивает зеленский и его опг. Порох ее пытался хоть защитить, но не все оценили, и даже не все это поняли. Эти же ее топят, как только могут. По поводу ЮВ...Не стоит ее возводить в святые. Про церковь - это сильно, но это не так.
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12.02.2021 11:35 Ответить
Ой, насмішив про Пєцю!!! Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2539
Ладно, йди. Відпрацьовуй срібняки, поки ще можна.
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12.02.2021 12:01 Ответить
Жаль, что идиотов и совков нельзя запретить.... Вот и приходится читать идиота из совка....
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12.02.2021 10:48 Ответить
Здрасти!!!

А шо ж тогда делать Рабиновичам, Дубинским и Тимошенкам?

У СН, БЮТ и ОПЗЖ поддержка тогда вобще останется только на ботофермах.
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12.02.2021 11:12 Ответить
Ботоферма тільки у Пєці, більше ні у кого її нема. І дякули платні тільки у Пєці. І сітка пєнсів, що голосом своїм торгують, теж тільки у Пєці. Ківа тітуханів наймає, але їх ловить нацкорпус. У Труханова ще є армія тітуханів. Була у Кернеса, але тепер х/з.
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12.02.2021 11:26 Ответить
Facebook видалив мережу ботів, пов'язаних з Тимошенко



Соціальна мережа Facebook видалила низку акаунтів і сторінок ботів, які підтримували Юлію Тимошенко і «Батьківщину» та критикували їхніх політичних опонентів.

Про це йдеться у звіті Facebook за жовтень.

«Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, пов'язаних з PR-агентством MAS в Україні та особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко й партією «Батьківщина», - йдеться у повідомленні.

https://hromadske.ua/posts/facebook-vidaliv-merezhu-botiv-povyazanih-z-timoshenko
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12.02.2021 11:28 Ответить
Фейсбук видалив? Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5386
Ну так Фейсбук видаляє по скаргам самих користувачів. Наприклад Донія ФБ видаляв. Доній - троль? Шапошнікова видаляв. Ще багатьох відомих політиків і журналістів, що ведуть свої блоги, видаляв. Наприклад Петра Чайку з Полтави. Він вів групу прихильників Тімошенко. За це був багато разів переслідуваний владою і навіть битий. Сидів вдома на пенсію, що навіть жерти не було чого. ФБ видалив. Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5386
Чим ФБ користується, коли приймає рішення - тільки сам ФБ знає.
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12.02.2021 11:38 Ответить
Блокувати когось одного можуть за скаргами. А тут видалили цілу мережу.
І якщо видали сторінку реальної людини, вона заявляє про це через інші соцмережі, ЗМІ.
Так банили депутата місцевої ради від ЄС Марію Мадзігон.
А ботяри після бану і не відсвічюють.

Суліма покаже докази існування ботоферм Поршенка чи так і буде займатись пустим трьопом?
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12.02.2021 11:56 Ответить
На, вивчай. Особисто для пані Новосад скидаю:
У Гройсмана спитай:
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах.
Можеш ще у Олєшка спитати:
"Мирославе, йди в ж@пу". Як "порохоботи" посварилися ...
_________________
Є ще ботоферма у пуйла і Пєця систематично наймає у нього цапів, що не знають ЖОДНОГО українського слова, щоб лили бруд на його конкурентів, особливо на Юлю. Але їх добре видно, тому не ефективно Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8476
_________
Більше ні у кого ботоферм нема, бо для цього треба великі гроші і без прикриття СБУ вони працювати не можуть.
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12.02.2021 12:07 Ответить
Не бачу доказів, одні слова. Як у Гройсмана, так і у аваківського Олешка.
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12.02.2021 12:09 Ответить
Олєшко хваливсь у Пєці в АП, коли Пєця запрошував до себе блогерів. Дивно, що ви не хочите розібратись. Ну а, якщо вже Гройсману не вірити, то кому взагалі вірити? Вам, штатному тролю Пєці? Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9374
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12.02.2021 12:15 Ответить
Суліма брехав, бреше, і буде брехати надалі.
Олєшко косив під порохобота, але НІКОЛИ не сказав кривого слова про Авакова чи Геращенка, навпаки, захищав їх.

Нехай Гройсман та Олешко разом із Сулімою передадуть докази існування ботоферм ПП Подоляку, Арестовичу. Вони швидко прикриють їх. Якщо вони існують!
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12.02.2021 12:23 Ответить
Доречі, сам Цукерберг пов'язаний з Транс Національними компаніями, що скупляють вже не тільки землю, а цілі країни. Юля проти такого бандитського продажу української землі і стратегічної держвласності. Тому компанія Цукерберга проти Тімошенко цілком зрозуміла - Юля стала у мульті мільярдера на дорозі.
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12.02.2021 11:44 Ответить
Цікаво, хто ж признається, що оплачує мітинги-протести, як його знайти, коли все робиться через треті-десяті руки?
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12.02.2021 11:43 Ответить
Спитайте у будь якого сбушніка, він буде довго хіхікати, а потім піде кришувати таможню і бізнес, бо там йому вигідніше
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12.02.2021 12:13 Ответить
Запрети заодно и коррупцию Указом.
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12.02.2021 11:57 Ответить
Кстати о проплаченных протестах, санкций против каналов Медведчука и одной кассе.
Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2381
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12.02.2021 11:57 Ответить
А у когось з них є власні канали ТБ, як у Пєці? Пєця ж їх не запрошує. Канали ТБ є тільки в оігархів, і це є нашою спільною проблемою. Треба націоналізація всього монопольного майна олігархів і тоді з'являться незалежні канали ТБ.
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12.02.2021 12:11 Ответить
Конечно есть. Каналы Медведчука для них и создавались.
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12.02.2021 12:14 Ответить
Щоб троль з ботоферми Пєці не думав, що у людей амнезія, скажу йому, що ці канали були не медведчуківськими з самого початку і цілком незалежними по суті. Потім Пєця подарував їх Медведчуку і їх вихолостили від незалежних журналістів. Наприклаз з Зік було звільнено 300(Триста!!!) журналістів, коли його отримав Медведчук. Разом з цим Пєця подарував Медведчуку дві монополії зрідженого газу і дизелю, і цілу бензомагістраль всупереч Конституції. Але що для коханого кума не зробиш???(Медведчук хрестив молодшого Порошенка - Михайла)
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12.02.2021 12:24 Ответить
Як запрєтіть? Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1885 А де ж народ будєт харчеваться,
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12.02.2021 14:21 Ответить
Опять Буриданов осел. опзж заказывает сборища и называет это свободой словом. Алчные малолетки и студни с радостью будут прыгать за деньги, а ублюдки назовут это свободой слова. Запретим собрания и будем как ПАраша.
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12.02.2021 14:23 Ответить
правильно. титуханов на нары.
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12.02.2021 15:46 Ответить
Так можно любое выступление выдать как за проплаченную акцию не успел усеться в министерстве как начал качать уже свои права.Люди защищают интересы своей страны которую ныне населяющие хотят превратить Украину в провинцию москалей.
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12.02.2021 17:12 Ответить
Так можно любое выступление выдать как за проплаченную акцию не успел усеться в министерстве как начал качать уже свои права.Люди защищают интересы своей страны которую ныне населяющие хотят превратить Украину в провинцию москалей.
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12.02.2021 17:14 Ответить
 
 