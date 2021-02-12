Проплачені протести потрібно заборонити, - заступник голови МВС Геращенко
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Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що покарати учасників проплачених протестів неможливо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У нас дуже ліберальне законодавство. Будь-хто в нашій країні може виплачувати мільйони гривень за організацію платних акцій протесту, за наймання якихось людей, які будуть ходити з транспарантами "за" або "проти". Я у 2015 році розробив законопроєкт (про незаконність платних мітингів — ред.), але мене не підтримали колеги. Нам потрібно задокументувати те, що ці хлопці та дівчата роблять разом. Як правило, вони отримують гроші, доларів по 500 в місяць, вони учасники спортивних клубів. Але це не є незаконним", - зазначив заступник міністра.
Геращенко розповів, що за подібні вчинки неможливо нікого покарати.
"Поки людина не скоїла великий злочин, її фактично не можна посадити в СІЗО. Дрібне хуліганство — суди відпускають під особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Потім ці люди приходять в телестудії — як тільки ти починаєш когось заганяти, він відразу стає телезіркою", - пояснив заступник голови МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Ні, Антоша, так не піде.
Тебе взагалі потрібно від влади гнати. Жирна нікчема..
Поменьше бы он лазил по порнхабу. Ирония если что.
Будь яка спроба обмежити, заборонити право людей на протест (бо так легше Антону) призведе лише до радикалізації. Антон вже "перепрацювався".
Походу боятся что майдан повторится.
Сможешь привести факты существования пециных ботоферм?
Да он из трусов выпрыгивает, шоб хоть что-то найти.
Пєця і Зєля - одна шобла. Юля - їхній спільний ворог.
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах.
Можеш ще у Олєшка спитати:
"Мирославе, йди в ж@пу". Як "порохоботи" посварилися ...
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Є ще ботоферма у пуйла і Пєця систематично наймає у нього цапів, що не знають ЖОДНОГО українського слова, щоб лили бруд на його конкурентів, особливо на Юлю. Але їх добре видно, тому не ефективно
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Більше ні у кого ботоферм нема, бо для цього треба великі гроші і без прикриття СБУ вони працювати не зможуть.
А тюлькин дебил в качестве доказательств приводит сопли обиженок, а не факты существования и закрытия ботоферм.
Я про то, что брошенные мной в копилку 10 грн - это тоже "проплачивание" Майдана!
Ладно, йди. Відпрацьовуй срібняки, поки ще можна.
А шо ж тогда делать Рабиновичам, Дубинским и Тимошенкам?
У СН, БЮТ и ОПЗЖ поддержка тогда вобще останется только на ботофермах.
Соціальна мережа Facebook видалила низку акаунтів і сторінок ботів, які підтримували Юлію Тимошенко і «Батьківщину» та критикували їхніх політичних опонентів.
Про це йдеться у звіті Facebook за жовтень.
«Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, пов'язаних з PR-агентством MAS в Україні та особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко й партією «Батьківщина», - йдеться у повідомленні.
https://hromadske.ua/posts/facebook-vidaliv-merezhu-botiv-povyazanih-z-timoshenko
Ну так Фейсбук видаляє по скаргам самих користувачів. Наприклад Донія ФБ видаляв. Доній - троль? Шапошнікова видаляв. Ще багатьох відомих політиків і журналістів, що ведуть свої блоги, видаляв. Наприклад Петра Чайку з Полтави. Він вів групу прихильників Тімошенко. За це був багато разів переслідуваний владою і навіть битий. Сидів вдома на пенсію, що навіть жерти не було чого. ФБ видалив.
Чим ФБ користується, коли приймає рішення - тільки сам ФБ знає.
І якщо видали сторінку реальної людини, вона заявляє про це через інші соцмережі, ЗМІ.
Так банили депутата місцевої ради від ЄС Марію Мадзігон.
А ботяри після бану і не відсвічюють.
Суліма покаже докази існування ботоферм Поршенка чи так і буде займатись пустим трьопом?
У Гройсмана спитай:
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах.
Можеш ще у Олєшка спитати:
"Мирославе, йди в ж@пу". Як "порохоботи" посварилися ...
_________________
Є ще ботоферма у пуйла і Пєця систематично наймає у нього цапів, що не знають ЖОДНОГО українського слова, щоб лили бруд на його конкурентів, особливо на Юлю. Але їх добре видно, тому не ефективно
_________
Більше ні у кого ботоферм нема, бо для цього треба великі гроші і без прикриття СБУ вони працювати не можуть.
Олєшко косив під порохобота, але НІКОЛИ не сказав кривого слова про Авакова чи Геращенка, навпаки, захищав їх.
Нехай Гройсман та Олешко разом із Сулімою передадуть докази існування ботоферм ПП Подоляку, Арестовичу. Вони швидко прикриють їх. Якщо вони існують!