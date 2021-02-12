Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом
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Минские соглашение по Донбассу остаются "совершенно неубиваемыми".
Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Минские договоренности оставались на столе. Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - сказал он.
Лавров говорит, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера.
"[В Киеве их] не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет. Напомню, что в отношении Минских договоренностей и механизма их выполнения в Контактной группе и в "нормандском формате" мы неоднократно шли на компромисс. Например, "формула Ф.В.Штайнмайера". Изначально Минские договоренности требуют дать специальный статус Донбассу, а потом провести выборы. "Формула Ф.В.Штайнмайера" предусматривает постепенное предоставление", - сказал он.
Также глава МИД РФ заявил, что Киев должен самостоятельно объявить о желании прекратить существование минских договоренностей.
"Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент В.А.Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Тут же мы говорим немцам и французам: вы же записали, что будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности, хотя нас там ни разу никто не упомянул. Там только Киев, Донецк и Луганск. Поэтому, если они свои пять принципов с требованием к Москве выполнить Минские соглашения сохраняют, В.А.Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он этому радуется", - сказал Лавров.
Накануне президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс заявил, что минские договоренности нужно разбить на шаги и выполнять их в конкретные сроки.
Пожалуйста, подождите...
А ты помнишь свою фразу....это все лишь комментарий? ....А я помню.
Нахрена Порошенко подписывал всё, что захотел пуйло?
"Особливий статус" буде наданий лише після виконання умов, зазначених в тому документі. І те - він мало чим відрізнятиметься від статусу територіальних громад, які отримали статус внаслідок децентралізації.
Благодаря им порошенко проиграл выборы, и благодаря им он не выиграет их вновь.
Так держать.
Лошадь, ты хочешь сказать, что нечисть на Донбассе сама воюет? Без вашей ************** помощи, военных, оружия, боеприпасов?!! Суки вы, маскалопитеки. Только ваша смерть и вашего лживого и помешанного на вяличии народца, поддерживающего стерха-окурка-моли-ху...ла-гульфика принесет на землю мир и спокойствие.
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