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Лавров (2204) Россия (91193) минские соглашения (3221)

Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом

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Лавров назвал минские соглашения

Минские соглашение по Донбассу остаются "совершенно неубиваемыми".

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Минские договоренности оставались на столе. Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - сказал он.

Лавров говорит, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера.

"[В Киеве их] не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет. Напомню, что в отношении Минских договоренностей и механизма их выполнения в Контактной группе и в "нормандском формате" мы неоднократно шли на компромисс. Например, "формула Ф.В.Штайнмайера". Изначально Минские договоренности требуют дать специальный статус Донбассу, а потом провести выборы. "Формула Ф.В.Штайнмайера" предусматривает постепенное предоставление", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель

Также глава МИД РФ заявил, что Киев должен самостоятельно объявить о желании прекратить существование минских договоренностей.

"Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент В.А.Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Тут же мы говорим немцам и французам: вы же записали, что будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности, хотя нас там ни разу никто не упомянул. Там только Киев, Донецк и Луганск. Поэтому, если они свои пять принципов с требованием к Москве выполнить Минские соглашения сохраняют, В.А.Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он этому радуется", - сказал Лавров.

Накануне президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс заявил, что минские договоренности нужно разбить на шаги и выполнять их в конкретные сроки.
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Топ комментарии
+15
Мета Росіі,втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією), в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))))
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12.02.2021 13:18
+11
На жаль вже 2021 рік, Мінські угоди зробили своє діло, але сцикуну та його банді потріьно зробити те, що колись зробив Порошенко. Але в нього клепки в голові не має як і в його виборців. Цікаво почитати камєнти від хєроїв абинепорошенко Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 1223
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12.02.2021 13:25
+9
дебіл, ти на касапного провокатора високого класу не тянеш.
"Особливий статус" буде наданий лише після виконання умов, зазначених в тому документі. І те - він мало чим відрізнятиметься від статусу територіальних громад, які отримали статус внаслідок децентралізації.
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12.02.2021 13:27
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Правила форума Совет форумчан
Серьезно? Давайте прикинем сколько тысяч убитых и потерянных Украиной территорий после подписания етих документов. Начните с Дебальцево
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12.02.2021 13:17 Ответить
Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 3784
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12.02.2021 13:56 Ответить
Мета Росіі,втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією), в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))))
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12.02.2021 13:18 Ответить
А мета України - об'єпалити касапів з цією автономізацією бамбасу. Але це було можливо "з-за Пороха"...
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12.02.2021 13:32 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій повернення України ,в "родную говєнь" Московію !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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12.02.2021 13:38 Ответить
да забудь, тарговые партнеры больше не вернутся, как и медведчуковские аналы.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Та він і себе вважає невмирущими. Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 8036
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12.02.2021 13:19 Ответить
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 5015 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 5598
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12.02.2021 13:20 Ответить
Десь в кремлівському бункері сидить ще один Чахлик невмирущий !!!)))
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12.02.2021 13:22 Ответить
а може "безальтернативні"?
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12.02.2021 13:19 Ответить
Та канееешна, ты помнишь Лавруха заложи писюн за ухо, как тебя ругали из за них? И ты сидел под столом от страха? ....А я помню.
А ты помнишь свою фразу....это все лишь комментарий? ....А я помню.
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12.02.2021 13:19 Ответить
Сподіватись, на будь-який реальний компроміс з боку Росіі ,марна справа !!!)))
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12.02.2021 13:20 Ответить
он забыл сказать, шо капля никотина способна убить эти соглашения ))
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12.02.2021 13:20 Ответить
Отлично, Россия хочет выполнения Минских угод! Тогда почему она сама не выполняет Минские угоды, в частности пункт 10 ? К этому пункту только она имеет отношение!
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12.02.2021 13:20 Ответить
Вот лошак свою оборону строит на "Особом Статусе" проведенным барыгой. И на формуле имени Порошенко. Так что говорить надо на предательстве всех президентов Украины в пользу Московии.
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12.02.2021 13:20 Ответить
Минские соглашения это ультиматум пуйла, который подписал Порошенко.
Нахрена Порошенко подписывал всё, что захотел пуйло?
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12.02.2021 13:23 Ответить
ще один такий самий...
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12.02.2021 13:28 Ответить
бо великий дипломат...хоча певно ситуація дещо відрізнялась від оптимістичних заяв МО і просто не було особливого вибору.
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12.02.2021 13:29 Ответить
По перше в цих домовленостях не має пункту про "компроміси" , по друге не має домовленості що Українці мають їх виконувати саме в тому порядку в якому їх записали , а по третє там не має ніякої формули ,ніякого Штайнмаєра!
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12.02.2021 16:09 Ответить
Руки бы оторвать тому, кто подписал формулу Штайнмайера. Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 1546 Это было именно тем, что хотел пуйло. И этим кем-то был совсем не Порошенко.
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12.02.2021 16:33 Ответить
дебіл, ти на касапного провокатора високого класу не тянеш.
"Особливий статус" буде наданий лише після виконання умов, зазначених в тому документі. І те - він мало чим відрізнятиметься від статусу територіальних громад, які отримали статус внаслідок децентралізації.
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12.02.2021 13:27 Ответить
З якого дива Україну має хвилювати, що там ***** собі будує? А про зрадництво- взагалі пореготав.)))
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12.02.2021 13:30 Ответить
Лошадь *****, чтобы начать минские договоренности войска РФ должны вернуть Украине Дебальцево и прилегающие районы. Ето пункт №0. Потом первым пунктом были прекращение огня и обмен военнопленных всех на всех. О каком разговоре дальше речь если даже етого Рашка не выполнила
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12.02.2021 13:21 Ответить
Про пункт 10 не забывайте, он самый главный!
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12.02.2021 13:38 Ответить
самый главный всегда 1-ый, поэтому он и первый. Это только у кацапской нотной грамоте, соль - главная нота. потому шо без нее и х@й не такой вкусный. Кокие ваши доказательства?))
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12.02.2021 14:20 Ответить
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 2054 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 6107
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12.02.2021 13:22 Ответить
Лошадь уполномочен заявить: "Иго-го !" Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 781
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12.02.2021 13:39 Ответить
Україна має розпочати серйозну інформаційнукомпанію по дестабілізації РФ зсередини. для цього є усі засоби.
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12.02.2021 13:23 Ответить
На жаль вже 2021 рік, Мінські угоди зробили своє діло, але сцикуну та його банді потріьно зробити те, що колись зробив Порошенко. Але в нього клепки в голові не має як і в його виборців. Цікаво почитати камєнти від хєроїв абинепорошенко Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 1223
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12.02.2021 13:25 Ответить
та читай, он, вище...
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12.02.2021 13:29 Ответить
Почитав. Так це ж уклоністи з сєкти сцикуна квартального.
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12.02.2021 13:32 Ответить
Слава богу, риторика порохоботов не изменилась.
Благодаря им порошенко проиграл выборы, и благодаря им он не выиграет их вновь.
Так держать.
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12.02.2021 16:51 Ответить
Поинтересуйтесь лучше у тех, кто голосовал за Нелоха, какой бы выбор они сделали тогда, знай о последствиях. Особенно это касается пенсионеров, которым сейчас платежки приходят, а тех дотаций, в тех объемах уже нет.
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12.02.2021 18:46 Ответить
Еще разик подписать подобное дерьмо ?
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12.02.2021 15:42 Ответить
какая глубочайшая мисля! ти за зєлєнського голосував?
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12.02.2021 15:45 Ответить
За кого-бы я не голосовал это не оправдывает подписантов кабальных соглашений . Улавливаешь?
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12.02.2021 16:02 Ответить
ти просто дурачок зєбільнуватий. улавливаешь?
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12.02.2021 16:04 Ответить
Я тебе что свинорылый ,сказал что я за клоуна ?
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12.02.2021 16:06 Ответить
та мені похєр на тебе клоун.
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12.02.2021 16:09 Ответить
Взаимно .
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12.02.2021 16:11 Ответить
Дерьмо было подписано в позапрошлом году и именуется формулой Штайнмайера. Угадайте с первого раза, кто был подписантом. Даю подсказку - Не Порошенко.
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12.02.2021 16:37 Ответить
Дурень думкой богатів . Ти мізкуєшь що всі з Марсу ?
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12.02.2021 17:54 Ответить
Читая, что Вы пишете, может и так......... ну или если живете в Украине, то 7 лет провели в летаргическом сне..
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12.02.2021 18:00 Ответить
Это таким баранам как ты нужно по пунктам перечитать минский договорняк ,а потом уж что-то пи111деть .Ты еще расскажи, что то что прописано в начале у вас баранов идет последними пунктами.
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12.02.2021 18:16 Ответить
"...будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности."
Лошадь, ты хочешь сказать, что нечисть на Донбассе сама воюет? Без вашей ************** помощи, военных, оружия, боеприпасов?!! Суки вы, маскалопитеки. Только ваша смерть и вашего лживого и помешанного на вяличии народца, поддерживающего стерха-окурка-моли-ху...ла-гульфика принесет на землю мир и спокойствие.
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12.02.2021 13:27 Ответить
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 9550 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 279
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12.02.2021 13:28 Ответить
Як і Будапештський Меморандум, угумс...
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12.02.2021 13:28 Ответить
В очередной раз Лошадь лепечет бред, предназначенный для внутреннего пользования паРашки, так как ничего не выполнила по этим договоренностям именно козломордия, поэтому западные подписанты и не снимают санкции....лохи козломордые и их братья в Домбабве и Лугандоне эту лапшу радостно намотают себе на уши...
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12.02.2021 13:32 Ответить
Строители НовоОтсоссии...от Харькова до Одессы?Быдло рюсскае кто виноват? Порошенко или генерал Муженко,которые вас Крыс мочили в сортире..Шакалы гребанные Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 7061 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 6174
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12.02.2021 13:47 Ответить
Прекрасно. Значит кацапстан будут натягивать и дальше. Дурацкие ржания лошади до жопы.
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12.02.2021 13:52 Ответить
А в Украине считают " неубиваемыми" будапештские соглашения. Ну и ШО !!!
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12.02.2021 14:01 Ответить
рашистские убийцы Хельсинского акта,Будапештской бумаги ,и указов совка, о передаче Крыма Украине,которые они обязались выполнять как правоприемники и правонаступники ,"гонят "волну о неубиваемости минской бумаги,которая была созданна по указанию рашистов при помощи их немецко-французских пособников...
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12.02.2021 14:12 Ответить
Минские договоренности - это капитуляция Украины. Лавров говорит, что документ капитуляции не убиваем. Только эти хотелки России, могут русские свернуть в трубочку и себе в жопу запихнуть! Украина никогда не будет капитулировать! А единственный путь вернуть Донбасс - это военный путь, как в Карабахе. Нужно вооружиться до зубов новейшими вооружениями, и чтобы союзники тоже вооружали Украину до зубов и обучали и делились опытом, а еще нужно Украине союзы заключать таки, которые будут помогать своими войсками! И конечно нужно армию делать по численности, как в 1991 году - миллион человек и ядерный статус вернуть неплохо еще было бы! И тогда Донбасс освободить будет вопрос нескольких часов!
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12.02.2021 14:22 Ответить
Надо быть объективными. С Карабахом всё получилось потому, что кацапстан не вмешался и не помог Армении. Ядерный статус вернуть никто не даст.
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12.02.2021 16:40 Ответить
Миллионная Армия за пару часов освободит Донбасс!!! И запомни нет ничего невозможного!!! Вопрос стоит только как сделать!
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12.02.2021 16:54 Ответить
Россия ведет психологическую войну - задачи стоят у врага деморализовать силы противника и население к сопротивлению и твой комментарий похож на действия врага по этим задачам.
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12.02.2021 16:56 Ответить
Запретить мечтать про ЯО не могу конечно, но лучше начните жить в реальном мире. Мой комментарий - это правда жизни и не имеет ничего общего с деморализацией. Я вообще не понимаю, зачем нужно силком тащить эту раковую опухоль обратно. Изолировать полностью и пусть живут на подачки кацапов. Поумнеют, сами попросятся. Унылый, депрессивный, практически разрушенный, с рухнувшей экономикой и хронически дотационной угольной добычей, даже до 2014 г.. Вы вообще представляете себе, во что это обойдется? Не лучше просто строить свою Армию, без оглядки на ОРДЛО, такую, какой она должна быть, какую начали строить в 2014, поднимая из руин, но без вот таких вот фантазий, как ядерный статус.
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12.02.2021 17:25 Ответить
этим путем все и идет. то бишь, Донбасс не голосует в Украине за агентов Кремля, по деньгам Донбасс из РФ тянет их, Украине их не нужно дотировать, санкции против РФ будут постоянно усиливаться и будет идти Холодная война против РФ Западом во главе с США, а когда РФ рухнет, как совок, то Украина вернет Донбасс и Крым. Но первая холодная война тоже длилась почти 50 лет, так-что тут тоже это надолго, но механизмы уже открыты в первой холодной войне - санкции, цены на нефть, железный занавес и т.п. может и быстрее все будет, но будущие непредсказуемо, можно только подкидывать дровишек Украине в кастер холодной войны и это еще Украину будет с Западом теснее сближать и Запад будет толкать на реформы Украины, но тут русская мафия во главе с олигархами плотно сидит и сопротивляется изменениям, тут уже народу нужно внутри бороться с русской мафией и олигархами и конечно писать США и Западу, чтобы они олигархов прижучили и русскую агентуру и мафию. Потому что этот фактор олигархов и агентуры русской - сильно тормозит Украину - они держат стоп-кран к развитию страны. Нужно всеми способами против них бороться и внутренними и внешними!!! многоуровнево все и все связано. нужно против всего зла бороться и за все благо! Зло - это Россия и ее агентура!!!
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12.02.2021 18:26 Ответить
Народу нужно умнеть и не верить каждому сказочнику с экрана, кто обещает дешевые цены на коммуналку и колбасу по 2-20. Пока это не произойдет, будут вот такие качели. Шаг вперед и пять - назад.
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12.02.2021 18:41 Ответить
Напомним унылому мерину, что министра ин дел гитлеровской Германии Риббентропа повесили...
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12.02.2021 14:26 Ответить
О, все... Це кінець мінським значить
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12.02.2021 14:31 Ответить
А перемогою гідності не називав? Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 193
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12.02.2021 15:00 Ответить
Украина, так же как все цивилизованные страны должны набраться терпения и одновременно (единым решением) ввести экономическое эмбарго, т.е должны перестать покупать природные ресурсы у РФ, перестать принимать платежи и отправлять их, закрыть все свои производства на территории РФ и у себя, ввести жесткий визовый режим, арестовать счета резидентов РФ у себя в каждой стране - тогда это (может быть) будут настоящие санкции, а всё остальное - это бла-бла, т.е . толкание воздуха туда - сюда !
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12.02.2021 15:37 Ответить
Заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС обрушили российский рубль.
Деньги в РФ резко подешевели.
Продолжавшееся почти полторы недели укрепление российского рубля на Московской бирже оборвалось на торгах в пятницу.
Курс доллара, накануне падавший до 3-недельного минимума, подскочил на 80 копеек за 2,5 часа, а евро снова поднялся выше отметки 90 рублей.
«Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом», - отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.
В интервью «Соловьев Live» глава МИД сообщил, что хотя Россия не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно «быть готовой» к разрыву отношений с ЕС, если последуют новые «санкции, создающие риски для экономики в том числе в самых чувствительных сферах».
К 12.43 мск доллар с расчетами «завтра» на МосБирже подорожал до 74,4075 рубля (+80 копеек), а евро торговался по 90,06 рубля, прибавляя 70 копеек.
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12.02.2021 15:59 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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12.02.2021 16:10 Ответить
с минских соглашениях нет слов "сначала" и "очередность", дайте лаврухе овса и аргентинской муки
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12.02.2021 16:59 Ответить
Я от ніх. ра не не поняв що говорить ця мумія. А не час йому з путлером на пенсію на зону?
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12.02.2021 20:18 Ответить
рід царів романових почався з татарина Кобили, який став на службу василю3, всю родину царьову з того часу прозвали кобилятниками. (сухово-Кобиліни тощо). в мінську лаврова не було, путін підписав після тривалого спору все що тепер є. А це вже лавруша видумав, щоб спасти реноме путіна -формулу штана, про яку штан і не здогадувався. Так який дурень буде проводити вибори при чужих військах. Хіба що кравчук із своїм учнем медведчуком, точно як шередер із своїм учнем штаном. раз в квартал цей крендель щось вякне, однак рубль його послухав.
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12.02.2021 21:03 Ответить
Вони це разом з порошенком чомусь вунісон розказували і як бачимо продовжують далі розказувати. А значить ЗРАДА!
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12.02.2021 21:29 Ответить
 
 