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Лавров (1469) Росія (47133) мінські угоди (2216)

Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом

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Лавров назвав мінські угоди

Мінські угоди щодо Донбасу залишаються "абсолютно не вбиванними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Мінські домовленості залишалися на столі. Вони затверджені Радою Безпеки ООН і містять домовленості, від яких дуже важко відійти ... Якщо є документ, абсолютно "невбиванний", якщо люди намагаються виправдати свої дії з його невиконання смішними запевненнями, в дипломатичному плані нам це вигідно", - сказав він.

Лавров каже, що стосовно виконання Мінських угод неодноразово ухвалювалися компроміси, включаючи так звану формулу Штайнмаєра.

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"[В Києві їх] не виконують. Значить, поки Донбас живе так, як живе. Нагадаю, що стосовно Мінських домовленостей і механізму їх виконання в Контактній групі і в "нормандському форматі" ми неодноразово йшли на компроміс. Наприклад, "формула Ф .В.Штайнмаєра". Спочатку Мінські домовленості вимагають дати спеціальний статус Донбасу, а потім провести вибори."Формула Ф.-В.Штайнмаєра" передбачає поступове надання", - сказав він.

Також глава МЗС РФ заявив, що Київ повинен самостійно оголосити про бажання припинити існування Мінських домовленостей.

"Україна хоче, щоб Мінські домовленості перестали існувати. Нехай скажуть це самі. Президент В.О. Зеленський каже, що Мінські домовленості погані, але дозволяють зберігати санкції проти Росії. Тут же ми говоримо німцям і французам: ви ж записали, що будете нормально спілкуватися з Росією, коли вона виконає Мінські домовленості, хоча нас там жодного разу ніхто не згадав. Там тільки Київ, Донецьк і Луганськ. Тому, якщо вони свої п'ять принципів з вимогою до Москви виконати Мінські угоди зберігають, В.О. Зеленський буде так реагувати. Він нічого не робить. Кажуть, Росія повинна виконувати, а санкції зберігаються. Він цьому радіє", - сказав Лавров.

Читайте: Кравчук розповів Радбезу ООН про кроки України для врегулювання конфлікту на Донбасі та протидію з боку РФ

Напередодні президент Володимир Зеленський у ході візиту на Донбас заявив, що Мінські домовленості потрібно розбити на кроки і виконувати їх у конкретні терміни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Мета Росіі,втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією), в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))))
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12.02.2021 13:18
+11
На жаль вже 2021 рік, Мінські угоди зробили своє діло, але сцикуну та його банді потріьно зробити те, що колись зробив Порошенко. Але в нього клепки в голові не має як і в його виборців. Цікаво почитати камєнти від хєроїв абинепорошенко Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 1223
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12.02.2021 13:25
+9
дебіл, ти на касапного провокатора високого класу не тянеш.
"Особливий статус" буде наданий лише після виконання умов, зазначених в тому документі. І те - він мало чим відрізнятиметься від статусу територіальних громад, які отримали статус внаслідок децентралізації.
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12.02.2021 13:27
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Серьезно? Давайте прикинем сколько тысяч убитых и потерянных Украиной территорий после подписания етих документов. Начните с Дебальцево
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12.02.2021 13:17 Відповісти
Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 3784
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12.02.2021 13:56 Відповісти
Мета Росіі,втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією), в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))))
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12.02.2021 13:18 Відповісти
А мета України - об'єпалити касапів з цією автономізацією бамбасу. Але це було можливо "з-за Пороха"...
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12.02.2021 13:32 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій повернення України ,в "родную говєнь" Московію !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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12.02.2021 13:38 Відповісти
да забудь, тарговые партнеры больше не вернутся, как и медведчуковские аналы.
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Та він і себе вважає невмирущими. Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 8036
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12.02.2021 13:19 Відповісти
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 5015 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 5598
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12.02.2021 13:20 Відповісти
Десь в кремлівському бункері сидить ще один Чахлик невмирущий !!!)))
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12.02.2021 13:22 Відповісти
а може "безальтернативні"?
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12.02.2021 13:19 Відповісти
Та канееешна, ты помнишь Лавруха заложи писюн за ухо, как тебя ругали из за них? И ты сидел под столом от страха? ....А я помню.
А ты помнишь свою фразу....это все лишь комментарий? ....А я помню.
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12.02.2021 13:19 Відповісти
Сподіватись, на будь-який реальний компроміс з боку Росіі ,марна справа !!!)))
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12.02.2021 13:20 Відповісти
он забыл сказать, шо капля никотина способна убить эти соглашения ))
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12.02.2021 13:20 Відповісти
Отлично, Россия хочет выполнения Минских угод! Тогда почему она сама не выполняет Минские угоды, в частности пункт 10 ? К этому пункту только она имеет отношение!
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12.02.2021 13:20 Відповісти
Вот лошак свою оборону строит на "Особом Статусе" проведенным барыгой. И на формуле имени Порошенко. Так что говорить надо на предательстве всех президентов Украины в пользу Московии.
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12.02.2021 13:20 Відповісти
Минские соглашения это ультиматум пуйла, который подписал Порошенко.
Нахрена Порошенко подписывал всё, что захотел пуйло?
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12.02.2021 13:23 Відповісти
ще один такий самий...
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12.02.2021 13:28 Відповісти
бо великий дипломат...хоча певно ситуація дещо відрізнялась від оптимістичних заяв МО і просто не було особливого вибору.
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12.02.2021 13:29 Відповісти
По перше в цих домовленостях не має пункту про "компроміси" , по друге не має домовленості що Українці мають їх виконувати саме в тому порядку в якому їх записали , а по третє там не має ніякої формули ,ніякого Штайнмаєра!
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12.02.2021 16:09 Відповісти
Руки бы оторвать тому, кто подписал формулу Штайнмайера. Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 1546 Это было именно тем, что хотел пуйло. И этим кем-то был совсем не Порошенко.
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12.02.2021 16:33 Відповісти
дебіл, ти на касапного провокатора високого класу не тянеш.
"Особливий статус" буде наданий лише після виконання умов, зазначених в тому документі. І те - він мало чим відрізнятиметься від статусу територіальних громад, які отримали статус внаслідок децентралізації.
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12.02.2021 13:27 Відповісти
З якого дива Україну має хвилювати, що там ***** собі будує? А про зрадництво- взагалі пореготав.)))
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12.02.2021 13:30 Відповісти
Лошадь *****, чтобы начать минские договоренности войска РФ должны вернуть Украине Дебальцево и прилегающие районы. Ето пункт №0. Потом первым пунктом были прекращение огня и обмен военнопленных всех на всех. О каком разговоре дальше речь если даже етого Рашка не выполнила
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12.02.2021 13:21 Відповісти
Про пункт 10 не забывайте, он самый главный!
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12.02.2021 13:38 Відповісти
самый главный всегда 1-ый, поэтому он и первый. Это только у кацапской нотной грамоте, соль - главная нота. потому шо без нее и х@й не такой вкусный. Кокие ваши доказательства?))
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12.02.2021 14:20 Відповісти
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 2054 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 6107
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12.02.2021 13:22 Відповісти
Лошадь уполномочен заявить: "Иго-го !" Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 781
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12.02.2021 13:39 Відповісти
Україна має розпочати серйозну інформаційнукомпанію по дестабілізації РФ зсередини. для цього є усі засоби.
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12.02.2021 13:23 Відповісти
На жаль вже 2021 рік, Мінські угоди зробили своє діло, але сцикуну та його банді потріьно зробити те, що колись зробив Порошенко. Але в нього клепки в голові не має як і в його виборців. Цікаво почитати камєнти від хєроїв абинепорошенко Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 1223
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12.02.2021 13:25 Відповісти
та читай, он, вище...
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12.02.2021 13:29 Відповісти
Почитав. Так це ж уклоністи з сєкти сцикуна квартального.
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12.02.2021 13:32 Відповісти
Слава богу, риторика порохоботов не изменилась.
Благодаря им порошенко проиграл выборы, и благодаря им он не выиграет их вновь.
Так держать.
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12.02.2021 16:51 Відповісти
Поинтересуйтесь лучше у тех, кто голосовал за Нелоха, какой бы выбор они сделали тогда, знай о последствиях. Особенно это касается пенсионеров, которым сейчас платежки приходят, а тех дотаций, в тех объемах уже нет.
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12.02.2021 18:46 Відповісти
Еще разик подписать подобное дерьмо ?
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12.02.2021 15:42 Відповісти
какая глубочайшая мисля! ти за зєлєнського голосував?
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12.02.2021 15:45 Відповісти
За кого-бы я не голосовал это не оправдывает подписантов кабальных соглашений . Улавливаешь?
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12.02.2021 16:02 Відповісти
ти просто дурачок зєбільнуватий. улавливаешь?
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12.02.2021 16:04 Відповісти
Я тебе что свинорылый ,сказал что я за клоуна ?
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12.02.2021 16:06 Відповісти
та мені похєр на тебе клоун.
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12.02.2021 16:09 Відповісти
Взаимно .
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12.02.2021 16:11 Відповісти
Дерьмо было подписано в позапрошлом году и именуется формулой Штайнмайера. Угадайте с первого раза, кто был подписантом. Даю подсказку - Не Порошенко.
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12.02.2021 16:37 Відповісти
Дурень думкой богатів . Ти мізкуєшь що всі з Марсу ?
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12.02.2021 17:54 Відповісти
Читая, что Вы пишете, может и так......... ну или если живете в Украине, то 7 лет провели в летаргическом сне..
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12.02.2021 18:00 Відповісти
Это таким баранам как ты нужно по пунктам перечитать минский договорняк ,а потом уж что-то пи111деть .Ты еще расскажи, что то что прописано в начале у вас баранов идет последними пунктами.
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12.02.2021 18:16 Відповісти
"...будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности."
Лошадь, ты хочешь сказать, что нечисть на Донбассе сама воюет? Без вашей ************** помощи, военных, оружия, боеприпасов?!! Суки вы, маскалопитеки. Только ваша смерть и вашего лживого и помешанного на вяличии народца, поддерживающего стерха-окурка-моли-ху...ла-гульфика принесет на землю мир и спокойствие.
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12.02.2021 13:27 Відповісти
Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 9550 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 279
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12.02.2021 13:28 Відповісти
Як і Будапештський Меморандум, угумс...
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12.02.2021 13:28 Відповісти
В очередной раз Лошадь лепечет бред, предназначенный для внутреннего пользования паРашки, так как ничего не выполнила по этим договоренностям именно козломордия, поэтому западные подписанты и не снимают санкции....лохи козломордые и их братья в Домбабве и Лугандоне эту лапшу радостно намотают себе на уши...
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12.02.2021 13:32 Відповісти
Строители НовоОтсоссии...от Харькова до Одессы?Быдло рюсскае кто виноват? Порошенко или генерал Муженко,которые вас Крыс мочили в сортире..Шакалы гребанные Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 7061 Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом - Цензор.НЕТ 6174
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12.02.2021 13:47 Відповісти
Прекрасно. Значит кацапстан будут натягивать и дальше. Дурацкие ржания лошади до жопы.
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12.02.2021 13:52 Відповісти
А в Украине считают " неубиваемыми" будапештские соглашения. Ну и ШО !!!
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12.02.2021 14:01 Відповісти
рашистские убийцы Хельсинского акта,Будапештской бумаги ,и указов совка, о передаче Крыма Украине,которые они обязались выполнять как правоприемники и правонаступники ,"гонят "волну о неубиваемости минской бумаги,которая была созданна по указанию рашистов при помощи их немецко-французских пособников...
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12.02.2021 14:12 Відповісти
Минские договоренности - это капитуляция Украины. Лавров говорит, что документ капитуляции не убиваем. Только эти хотелки России, могут русские свернуть в трубочку и себе в жопу запихнуть! Украина никогда не будет капитулировать! А единственный путь вернуть Донбасс - это военный путь, как в Карабахе. Нужно вооружиться до зубов новейшими вооружениями, и чтобы союзники тоже вооружали Украину до зубов и обучали и делились опытом, а еще нужно Украине союзы заключать таки, которые будут помогать своими войсками! И конечно нужно армию делать по численности, как в 1991 году - миллион человек и ядерный статус вернуть неплохо еще было бы! И тогда Донбасс освободить будет вопрос нескольких часов!
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12.02.2021 14:22 Відповісти
Надо быть объективными. С Карабахом всё получилось потому, что кацапстан не вмешался и не помог Армении. Ядерный статус вернуть никто не даст.
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12.02.2021 16:40 Відповісти
Миллионная Армия за пару часов освободит Донбасс!!! И запомни нет ничего невозможного!!! Вопрос стоит только как сделать!
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12.02.2021 16:54 Відповісти
Россия ведет психологическую войну - задачи стоят у врага деморализовать силы противника и население к сопротивлению и твой комментарий похож на действия врага по этим задачам.
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12.02.2021 16:56 Відповісти
Запретить мечтать про ЯО не могу конечно, но лучше начните жить в реальном мире. Мой комментарий - это правда жизни и не имеет ничего общего с деморализацией. Я вообще не понимаю, зачем нужно силком тащить эту раковую опухоль обратно. Изолировать полностью и пусть живут на подачки кацапов. Поумнеют, сами попросятся. Унылый, депрессивный, практически разрушенный, с рухнувшей экономикой и хронически дотационной угольной добычей, даже до 2014 г.. Вы вообще представляете себе, во что это обойдется? Не лучше просто строить свою Армию, без оглядки на ОРДЛО, такую, какой она должна быть, какую начали строить в 2014, поднимая из руин, но без вот таких вот фантазий, как ядерный статус.
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12.02.2021 17:25 Відповісти
этим путем все и идет. то бишь, Донбасс не голосует в Украине за агентов Кремля, по деньгам Донбасс из РФ тянет их, Украине их не нужно дотировать, санкции против РФ будут постоянно усиливаться и будет идти Холодная война против РФ Западом во главе с США, а когда РФ рухнет, как совок, то Украина вернет Донбасс и Крым. Но первая холодная война тоже длилась почти 50 лет, так-что тут тоже это надолго, но механизмы уже открыты в первой холодной войне - санкции, цены на нефть, железный занавес и т.п. может и быстрее все будет, но будущие непредсказуемо, можно только подкидывать дровишек Украине в кастер холодной войны и это еще Украину будет с Западом теснее сближать и Запад будет толкать на реформы Украины, но тут русская мафия во главе с олигархами плотно сидит и сопротивляется изменениям, тут уже народу нужно внутри бороться с русской мафией и олигархами и конечно писать США и Западу, чтобы они олигархов прижучили и русскую агентуру и мафию. Потому что этот фактор олигархов и агентуры русской - сильно тормозит Украину - они держат стоп-кран к развитию страны. Нужно всеми способами против них бороться и внутренними и внешними!!! многоуровнево все и все связано. нужно против всего зла бороться и за все благо! Зло - это Россия и ее агентура!!!
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12.02.2021 18:26 Відповісти
Народу нужно умнеть и не верить каждому сказочнику с экрана, кто обещает дешевые цены на коммуналку и колбасу по 2-20. Пока это не произойдет, будут вот такие качели. Шаг вперед и пять - назад.
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12.02.2021 18:41 Відповісти
Напомним унылому мерину, что министра ин дел гитлеровской Германии Риббентропа повесили...
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12.02.2021 14:26 Відповісти
О, все... Це кінець мінським значить
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12.02.2021 14:31 Відповісти
А перемогою гідності не називав? Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом - Цензор.НЕТ 193
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12.02.2021 15:00 Відповісти
Украина, так же как все цивилизованные страны должны набраться терпения и одновременно (единым решением) ввести экономическое эмбарго, т.е должны перестать покупать природные ресурсы у РФ, перестать принимать платежи и отправлять их, закрыть все свои производства на территории РФ и у себя, ввести жесткий визовый режим, арестовать счета резидентов РФ у себя в каждой стране - тогда это (может быть) будут настоящие санкции, а всё остальное - это бла-бла, т.е . толкание воздуха туда - сюда !
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12.02.2021 15:37 Відповісти
Заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС обрушили российский рубль.
Деньги в РФ резко подешевели.
Продолжавшееся почти полторы недели укрепление российского рубля на Московской бирже оборвалось на торгах в пятницу.
Курс доллара, накануне падавший до 3-недельного минимума, подскочил на 80 копеек за 2,5 часа, а евро снова поднялся выше отметки 90 рублей.
«Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом», - отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.
В интервью «Соловьев Live» глава МИД сообщил, что хотя Россия не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно «быть готовой» к разрыву отношений с ЕС, если последуют новые «санкции, создающие риски для экономики в том числе в самых чувствительных сферах».
К 12.43 мск доллар с расчетами «завтра» на МосБирже подорожал до 74,4075 рубля (+80 копеек), а евро торговался по 90,06 рубля, прибавляя 70 копеек.
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12.02.2021 15:59 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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12.02.2021 16:10 Відповісти
с минских соглашениях нет слов "сначала" и "очередность", дайте лаврухе овса и аргентинской муки
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12.02.2021 16:59 Відповісти
Я от ніх. ра не не поняв що говорить ця мумія. А не час йому з путлером на пенсію на зону?
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12.02.2021 20:18 Відповісти
рід царів романових почався з татарина Кобили, який став на службу василю3, всю родину царьову з того часу прозвали кобилятниками. (сухово-Кобиліни тощо). в мінську лаврова не було, путін підписав після тривалого спору все що тепер є. А це вже лавруша видумав, щоб спасти реноме путіна -формулу штана, про яку штан і не здогадувався. Так який дурень буде проводити вибори при чужих військах. Хіба що кравчук із своїм учнем медведчуком, точно як шередер із своїм учнем штаном. раз в квартал цей крендель щось вякне, однак рубль його послухав.
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12.02.2021 21:03 Відповісти
Вони це разом з порошенком чомусь вунісон розказували і як бачимо продовжують далі розказувати. А значить ЗРАДА!
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12.02.2021 21:29 Відповісти
 
 