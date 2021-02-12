Лавров назвав мінські угоди "невбиванним" документом

Мінські угоди щодо Донбасу залишаються "абсолютно не вбиванними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Мінські домовленості залишалися на столі. Вони затверджені Радою Безпеки ООН і містять домовленості, від яких дуже важко відійти ... Якщо є документ, абсолютно "невбиванний", якщо люди намагаються виправдати свої дії з його невиконання смішними запевненнями, в дипломатичному плані нам це вигідно", - сказав він.

Лавров каже, що стосовно виконання Мінських угод неодноразово ухвалювалися компроміси, включаючи так звану формулу Штайнмаєра.

Також читайте: Без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і РФ не буде, - Боррель

"[В Києві їх] не виконують. Значить, поки Донбас живе так, як живе. Нагадаю, що стосовно Мінських домовленостей і механізму їх виконання в Контактній групі і в "нормандському форматі" ми неодноразово йшли на компроміс. Наприклад, "формула Ф .В.Штайнмаєра". Спочатку Мінські домовленості вимагають дати спеціальний статус Донбасу, а потім провести вибори."Формула Ф.-В.Штайнмаєра" передбачає поступове надання", - сказав він.

Також глава МЗС РФ заявив, що Київ повинен самостійно оголосити про бажання припинити існування Мінських домовленостей.

"Україна хоче, щоб Мінські домовленості перестали існувати. Нехай скажуть це самі. Президент В.О. Зеленський каже, що Мінські домовленості погані, але дозволяють зберігати санкції проти Росії. Тут же ми говоримо німцям і французам: ви ж записали, що будете нормально спілкуватися з Росією, коли вона виконає Мінські домовленості, хоча нас там жодного разу ніхто не згадав. Там тільки Київ, Донецьк і Луганськ. Тому, якщо вони свої п'ять принципів з вимогою до Москви виконати Мінські угоди зберігають, В.О. Зеленський буде так реагувати. Він нічого не робить. Кажуть, Росія повинна виконувати, а санкції зберігаються. Він цьому радіє", - сказав Лавров.

Читайте: Кравчук розповів Радбезу ООН про кроки України для врегулювання конфлікту на Донбасі та протидію з боку РФ

Напередодні президент Володимир Зеленський у ході візиту на Донбас заявив, що Мінські домовленості потрібно розбити на кроки і виконувати їх у конкретні терміни.