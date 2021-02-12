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Новости Политика Украины
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Азаров (8191) Нацсовет_ТРВ (568) проверка (777) канал (160)

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу "НАШ", в прямом эфире которого 15 декабря прошлого года принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагал ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, что якобы по решению Международного уголовного суда в Украине "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

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В свою очередь ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, чем проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию, подчеркивают в Нацсовете.

"Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики путем разжигания национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - отмечают в Нацсовете.

Национальный совет в период с 26 февраля по 12 марта проведет внеплановую невыездную проверку деятельности телеканала для выяснения соблюдения им ряда законодательных требований законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Та ж сама антиукраїнська помийка.
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
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12.02.2021 13:29
+10
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1001
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12.02.2021 13:29
+8
так Г+Г та Ынтер такі ж самі помийки.
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12.02.2021 13:40
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Азіровщина.
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12.02.2021 13:27 Ответить
Зеленский остановись!
Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-атит!
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12.02.2021 13:29 Ответить
Та ж сама антиукраїнська помийка.
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
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12.02.2021 13:29 Ответить
так Г+Г та Ынтер такі ж самі помийки.
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12.02.2021 13:40 Ответить
Не помойки - только 5-й и прямий каналы.
А все остальные убрать.
И всех, кто не любит Порошенко, расстрелять, как вражеских элементов
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12.02.2021 16:41 Ответить
Прямий лютое дерьмо. 5-й еще можно потерпеть. Я кроме 24-го вообще уже ничего не включаю.
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12.02.2021 21:58 Ответить
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1001
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12.02.2021 13:29 Ответить
Азаров -коллаборант.Безусловно закрыть.Любых закрывать за добрые слова об московском улусе.
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12.02.2021 13:31 Ответить
Кіля Бімбович підісрав каналу. Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 6465
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12.02.2021 13:36 Ответить
Там сейчас всё кодло из медевдчуковских помоек сидит.Проверки можно каждый час проводить.Только чтобы был толк с тех проверок,а не игры в кошки-мышки.
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12.02.2021 13:40 Ответить
Та це було не раз, на тому аналі. І не лише уіля азіров там свистів. Бачу, що останнім часом там співак"зажиддя" ошивається, вже в якості "експерда", зі своїми висерами.
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12.02.2021 13:40 Ответить
ПреЗедент вже пообіцяв цьому гадюшнику, що не закриє його.
Буквально вчора-позавчора.
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12.02.2021 13:41 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует принимать решение о закрытии телеканала «Наш» вслед за введенными его указом санкциями в отношении трех других оппозиционных СМИ.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - сказал президент, коснувшись соответствующего вопроса журналиста канала «Наш».
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/151822-zelenskiy-poobeschal-ne-zakryvat-telekanal-nash#ixzz6mG29T1V1
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12.02.2021 14:00 Ответить
Зе слова не держит,пропагандоны с 112 канала ему напоминали его же слова когда закрыли,давали видео что эти каналы включая 112 не закроют,в итоге мы видим что закрыли так что будем надеятся НАШ закроют
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12.02.2021 14:06 Ответить
Если вся эта история не договорняк для лепки образа "Зеля-патриот".
Почему до сих не выдвинуты обвинения Козаку за спонсирование терроризма?
Зеленые распинались, что у них есть 100-ые доказательства его вины.
Виноват, должен быть в СИЗО. УЖЕ !
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12.02.2021 14:12 Ответить
Сьогодні "не планируем", а завтра будєм посмотрєть...
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13.02.2021 09:18 Ответить
оперативно відреагували...не пройшло і двох місяців Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1589
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12.02.2021 13:47 Ответить
Анал"НАШ" наш тільки для зеленських
А украінцям він геть мерзотний .
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12.02.2021 14:04 Ответить
Закрыть и эту помойку. Достаточно на всех кремлевских бесов одного " Интера" ( и то потому что он лишь частично новостной)
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12.02.2021 14:06 Ответить
Сколько можно показывать и слушать, из-за бугра, этого безграмотного российского геодезиста -министра Азирова!! Обворовал, вместе с уркой Януковичем Украину и смылся в свою грёбаную россию!! А теперь из-за бугра тявкает на Украину, где и Украл и сыну и себе 4-ре сотни мил. дол. и перевёл их в Австрию!! Гриб-вонючка. блин!!
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12.02.2021 14:16 Ответить
Шо, опять? Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 5232
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12.02.2021 14:24 Ответить
Цей "НАШ" - ну зовсім не наш!
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12.02.2021 14:36 Ответить
Це легалізовані російські диверсанти.
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13.02.2021 09:22 Ответить
Ау, эту помойку тоже нужно закрыть.
Хватит выщать рыгоанальному говну.
В мураева то бизнес в ********.
Отличный повод экс-дЭпутану срыгнуть в "раССею" и заодно очистить землю. .
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12.02.2021 14:58 Ответить
Нацсовет! Закройте хайло этих пропагандонов "НАШ"
Никакой они не наш!
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12.02.2021 15:00 Ответить
Идиоты Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 4591

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.


И вообще, это же понятно, ЗЕбилам до лампочки рыги, да и Украина им до.... Они просто убирают неугодные им СМИ. 5й, Прямой... будут жестко критиковать нариков и их это же ждет.

Когда нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал демократами, я промолчал, ведь я не был социал демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов. Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.
пастор Мартин Нимёллер
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12.02.2021 15:01 Ответить
Я так понял,остался конь-дурачек -,который всех обозвал идиетами и ржет сам по себе.
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12.02.2021 18:25 Ответить
Можешь составить компанию судьям ЕС Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 9158
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12.02.2021 19:30 Ответить
чтоб вонь не лезла из паРаши -

закройте унитазы "НАШа" !
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12.02.2021 15:05 Ответить
Сколько можно их проверять?
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12.02.2021 15:09 Ответить
Мабуть дають добрі хабарі.
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13.02.2021 09:26 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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12.02.2021 15:14 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует закрывать телеканал "Наш" вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Так он пообещал журналистам в Авдеевке, во время пресс-брифинга по итогам поездки на Донбасс
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12.02.2021 15:21 Ответить
ВОРОГИ. Забрать ліцензію,парашників на *********. Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 5770
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12.02.2021 15:28 Ответить
А Кива сьогодні, на шоу РФ "60 минут" каже , що у нас злочинна влада,під зовнішнім управлінням США, що це влада слабаков і після приходу їх партії до влади, буде вся сидіти разом з силовиками...???Напевно правду каже, що, в чому можна не сумніватись, що після їх приходу БУДУТЬ сидіти!???!=А про ту мульку , що ці канали розповсюджують , "що я не я і хата не моя", мол відповідальність за гостей не несуть, якщо вони там щось кажуть, то брехня це!?Складається враження , що там і ведучі аж шкварчать від ненависті до українських патріотів?!...? Схема проста запрошують 80-90% гостей, відкритих антиукраїнських ворогів і обов'язково беруть одного убогого для затравки, мол "свобода ж слова.же ж?" але також активного противника влади і в цьому хорі ВАЛЯТЬ, паскудять державність, мову, НАТО, Євросоюз,"мол зовнішнє управління???"Він там щось бекає, але його голос тоне у ворожому хорі.? Або по скайпу, зададуть провокаційне запитання патріоту і виключають для нього звук в студії, а він бідолага розпинається, "рубіт правду матку", а вони ломають руки і благають " у нелюда", " почуйте ж нас, услыште..." про щось там таке ж вже ж св'ятоє , а він "от гад такий" , їх не хоче й чути..??? ... ....
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12.02.2021 15:40 Ответить
А Кива сьогодні, на шоу РФ "60 минут" каже , що у нас злочинна влада,під зовнішнім управлінням США, що це влада слабаков і після приходу їх партії до влади, буде вся сидіти разом з силовиками...???Напевно правду каже, що, в чому можна не сумніватись, що після їх приходу БУДУТЬ сидіти!???!=А про ту мульку , що ці канали розповсюджують , "що я не я і хата не моя", мол відповідальність за гостей не несуть, якщо вони там щось кажуть, то брехня це!?Складається враження , що там і ведучі аж шкварчать від ненависті до українських патріотів?!...? Схема проста запрошують 80-90% гостей, відкритих антиукраїнських ворогів і обов'язково беруть одного убогого для затравки, мол "свобода ж слова.же ж?" але також активного противника влади і в цьому хорі ВАЛЯТЬ, паскудять державність, мову, НАТО, Євросоюз,"мол зовнішнє управління???"Він там щось бекає, але його голос тоне у ворожому хорі.? Або по скайпу, зададуть провокаційне запитання патріоту і виключають для нього звук в студії, а він бідолага розпинається, "рубіт правду матку", а вони ломають руки і благають " у нелюда", " почуйте ж нас, услыште..." про щось там таке ж вже ж св'ятоє , а він "от гад такий" , їх не хоче й чути..??? ... ....
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12.02.2021 15:41 Ответить
Преступный 95 квартал запретить тоже !
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12.02.2021 16:47 Ответить
Політичні жарти 95-го вже нікому не цікаві.
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13.02.2021 09:31 Ответить
Сколько же печатал за этого в зелёном кожаном кресле, что буровило буру на 4 тв-каналах месяца 4 запросто, с повторами и круглосуточно! Знали бы пенсы что эта тварь упорола со второй половины 2011г своим указом о заморозке на одном уровне коофициента при пересчёте пенсий каждые два года работающим пенсами! Но тварь заморозила и коофициент расчёта пенсии при первичном оформлении пенсии! Уравниловка по 2014г. Кстати только в мае 2017 отменил это кажись уже Гройсман (яценюку привет тоже) ради справедливости.
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12.02.2021 16:57 Ответить
Журналізди каналу"Наш"далі вмикають дурня запитуючи,що ми робимо не так?

Цієї неділі Азаров був на каналі"наш" тільки один раз,але ще не вечір.
Мураєв схопив зірку і чотири дня поспіль шукає на каналі -друзей!!!
Лена Бандаренка два рази на тиждень відкривала брудне влагаліще замість трьох - це прогрес!
Добкінг три рази на тиждень як розповідав про своє успішне губернаторство з натяком на мерське крісло м.Харків,так і продовжує розповідати.
Олена Лукаш три рази на тиждень тримае стойку і не хоче "йти в політку"...
Палчевський щось почав здавати позиціі раз на тиждень.
Зато **** політолог засновника "ПР" Порошенко ширий, неупередженний Валера Димов кожний день присутній на нашому каналі.Це щоб донести до влади,що Порошенко кращий кандидат на прем"єрське крісло в оновленному патріотичному уряді?

Джерело: https://censor.net/ua/n3247589
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12.02.2021 17:01 Ответить
Я так понимаю, что у нас новый патриот появился. Бедный Петя... Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 6942
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12.02.2021 17:36 Ответить
Отключить "ненасосавшихся" (Балашов)
Отключили три. Неделя ... и уже забыли что они и были.
Крапка.
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12.02.2021 20:13 Ответить
Доведите это дело до конца.
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12.02.2021 20:23 Ответить
И Гордона закрыть.
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12.02.2021 20:25 Ответить
Давно пора!
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12.02.2021 21:20 Ответить
 
 