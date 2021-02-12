Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу "НАШ", в прямом эфире которого 15 декабря прошлого года принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагал ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, что якобы по решению Международного уголовного суда в Украине "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

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В свою очередь ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, чем проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию, подчеркивают в Нацсовете.

"Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики путем разжигания национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - отмечают в Нацсовете.

Национальный совет в период с 26 февраля по 12 марта проведет внеплановую невыездную проверку деятельности телеканала для выяснения соблюдения им ряда законодательных требований законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

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