Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу "НАШ", в прямом эфире которого 15 декабря прошлого года принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагал ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, что якобы по решению Международного уголовного суда в Украине "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".
В свою очередь ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, чем проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию, подчеркивают в Нацсовете.
"Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики путем разжигания национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - отмечают в Нацсовете.
Национальный совет в период с 26 февраля по 12 марта проведет внеплановую невыездную проверку деятельности телеканала для выяснения соблюдения им ряда законодательных требований законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
Пожалуйста, подождите...
Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-атит!
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
А все остальные убрать.
И всех, кто не любит Порошенко, расстрелять, как вражеских элементов
Буквально вчора-позавчора.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - сказал президент, коснувшись соответствующего вопроса журналиста канала «Наш».
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/151822-zelenskiy-poobeschal-ne-zakryvat-telekanal-nash#ixzz6mG29T1V1
Почему до сих не выдвинуты обвинения Козаку за спонсирование терроризма?
Зеленые распинались, что у них есть 100-ые доказательства его вины.
Виноват, должен быть в СИЗО. УЖЕ !
А украінцям він геть мерзотний .
Хватит выщать рыгоанальному говну.
В мураева то бизнес в ********.
Отличный повод экс-дЭпутану срыгнуть в "раССею" и заодно очистить землю. .
Никакой они не наш!
Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.
И вообще, это же понятно, ЗЕбилам до лампочки рыги, да и Украина им до.... Они просто убирают неугодные им СМИ. 5й, Прямой... будут жестко критиковать нариков и их это же ждет.
Когда нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал демократами, я промолчал, ведь я не был социал демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов. Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.
пастор Мартин Нимёллер
закройте унитазы "НАШа" !
Так он пообещал журналистам в Авдеевке, во время пресс-брифинга по итогам поездки на Донбасс
Цієї неділі Азаров був на каналі"наш" тільки один раз,але ще не вечір.
Мураєв схопив зірку і чотири дня поспіль шукає на каналі -друзей!!!
Лена Бандаренка два рази на тиждень відкривала брудне влагаліще замість трьох - це прогрес!
Добкінг три рази на тиждень як розповідав про своє успішне губернаторство з натяком на мерське крісло м.Харків,так і продовжує розповідати.
Олена Лукаш три рази на тиждень тримае стойку і не хоче "йти в політку"...
Палчевський щось почав здавати позиціі раз на тиждень.
Зато **** політолог засновника "ПР" Порошенко ширий, неупередженний Валера Димов кожний день присутній на нашому каналі.Це щоб донести до влади,що Порошенко кращий кандидат на прем"єрське крісло в оновленному патріотичному уряді?
Джерело: https://censor.net/ua/n3247589
Отключили три. Неделя ... и уже забыли что они и были.
Крапка.