Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на сьогоднішньому засіданні призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "НАШ", в прямому ефірі якого 15 грудня минулого року брав участь експрем'єр-міністр України Микола Азаров.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.
"Микола Азаров, який вів діалог із ведучими програми Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України", - підкреслюється в повідомленні.
Крім цього зазначається, що у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".
У свою чергу ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію, підкреслюють в Нацраді.
"Оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу "НАШ", його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії. Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - зазначають у Нацраді.
Національна рада в період з 26 лютого по 12 березня проведе позапланову невиїзну перевірку діяльності телеканалу для з'ясування дотримання ним низки законодавчих вимог законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".
Будь ласка, зачекайте...
Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-атит!
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
А все остальные убрать.
И всех, кто не любит Порошенко, расстрелять, как вражеских элементов
Буквально вчора-позавчора.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - сказал президент, коснувшись соответствующего вопроса журналиста канала «Наш».
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/151822-zelenskiy-poobeschal-ne-zakryvat-telekanal-nash#ixzz6mG29T1V1
Почему до сих не выдвинуты обвинения Козаку за спонсирование терроризма?
Зеленые распинались, что у них есть 100-ые доказательства его вины.
Виноват, должен быть в СИЗО. УЖЕ !
А украінцям він геть мерзотний .
Хватит выщать рыгоанальному говну.
В мураева то бизнес в ********.
Отличный повод экс-дЭпутану срыгнуть в "раССею" и заодно очистить землю. .
Никакой они не наш!
Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.
И вообще, это же понятно, ЗЕбилам до лампочки рыги, да и Украина им до.... Они просто убирают неугодные им СМИ. 5й, Прямой... будут жестко критиковать нариков и их это же ждет.
Когда нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал демократами, я промолчал, ведь я не был социал демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов. Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.
пастор Мартин Нимёллер
закройте унитазы "НАШа" !
Так он пообещал журналистам в Авдеевке, во время пресс-брифинга по итогам поездки на Донбасс
Цієї неділі Азаров був на каналі"наш" тільки один раз,але ще не вечір.
Мураєв схопив зірку і чотири дня поспіль шукає на каналі -друзей!!!
Лена Бандаренка два рази на тиждень відкривала брудне влагаліще замість трьох - це прогрес!
Добкінг три рази на тиждень як розповідав про своє успішне губернаторство з натяком на мерське крісло м.Харків,так і продовжує розповідати.
Олена Лукаш три рази на тиждень тримае стойку і не хоче "йти в політку"...
Палчевський щось почав здавати позиціі раз на тиждень.
Зато **** політолог засновника "ПР" Порошенко ширий, неупередженний Валера Димов кожний день присутній на нашому каналі.Це щоб донести до влади,що Порошенко кращий кандидат на прем"єрське крісло в оновленному патріотичному уряді?
Джерело: https://censor.net/ua/n3247589
Отключили три. Неделя ... и уже забыли что они и были.
Крапка.