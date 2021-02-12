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Новини Політика України
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Азаров (1832) Нацрада_ТРМ (361) перевірка (556) канал (94)

Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на сьогоднішньому засіданні призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "НАШ", в прямому ефірі якого 15 грудня минулого року брав участь експрем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Микола Азаров, який вів діалог із ведучими програми Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Також читайте: Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

У свою чергу ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію, підкреслюють в Нацраді.

"Оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу "НАШ", його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії. Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - зазначають у Нацраді.

Національна рада в період з 26 лютого по 12 березня проведе позапланову невиїзну перевірку діяльності телеканалу для з'ясування дотримання ним низки законодавчих вимог законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Читайте: Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Та ж сама антиукраїнська помийка.
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
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12.02.2021 13:29
+10
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1001
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12.02.2021 13:29
+8
так Г+Г та Ынтер такі ж самі помийки.
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12.02.2021 13:40
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Азіровщина.
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12.02.2021 13:27 Відповісти
Зеленский остановись!
Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-атит!
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12.02.2021 13:29 Відповісти
Та ж сама антиукраїнська помийка.
Скільки вже ними бруду вилито на державу за короткий термін їхнього існування.
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12.02.2021 13:29 Відповісти
так Г+Г та Ынтер такі ж самі помийки.
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12.02.2021 13:40 Відповісти
Не помойки - только 5-й и прямий каналы.
А все остальные убрать.
И всех, кто не любит Порошенко, расстрелять, как вражеских элементов
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12.02.2021 16:41 Відповісти
Прямий лютое дерьмо. 5-й еще можно потерпеть. Я кроме 24-го вообще уже ничего не включаю.
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12.02.2021 21:58 Відповісти
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1001
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12.02.2021 13:29 Відповісти
Азаров -коллаборант.Безусловно закрыть.Любых закрывать за добрые слова об московском улусе.
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12.02.2021 13:31 Відповісти
Кіля Бімбович підісрав каналу. Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 6465
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12.02.2021 13:36 Відповісти
Там сейчас всё кодло из медевдчуковских помоек сидит.Проверки можно каждый час проводить.Только чтобы был толк с тех проверок,а не игры в кошки-мышки.
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12.02.2021 13:40 Відповісти
Та це було не раз, на тому аналі. І не лише уіля азіров там свистів. Бачу, що останнім часом там співак"зажиддя" ошивається, вже в якості "експерда", зі своїми висерами.
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12.02.2021 13:40 Відповісти
ПреЗедент вже пообіцяв цьому гадюшнику, що не закриє його.
Буквально вчора-позавчора.
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12.02.2021 13:41 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует принимать решение о закрытии телеканала «Наш» вслед за введенными его указом санкциями в отношении трех других оппозиционных СМИ.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», - сказал президент, коснувшись соответствующего вопроса журналиста канала «Наш».
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/151822-zelenskiy-poobeschal-ne-zakryvat-telekanal-nash#ixzz6mG29T1V1
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12.02.2021 14:00 Відповісти
Зе слова не держит,пропагандоны с 112 канала ему напоминали его же слова когда закрыли,давали видео что эти каналы включая 112 не закроют,в итоге мы видим что закрыли так что будем надеятся НАШ закроют
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12.02.2021 14:06 Відповісти
Если вся эта история не договорняк для лепки образа "Зеля-патриот".
Почему до сих не выдвинуты обвинения Козаку за спонсирование терроризма?
Зеленые распинались, что у них есть 100-ые доказательства его вины.
Виноват, должен быть в СИЗО. УЖЕ !
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12.02.2021 14:12 Відповісти
Сьогодні "не планируем", а завтра будєм посмотрєть...
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13.02.2021 09:18 Відповісти
оперативно відреагували...не пройшло і двох місяців Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон" - Цензор.НЕТ 1589
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12.02.2021 13:47 Відповісти
Анал"НАШ" наш тільки для зеленських
А украінцям він геть мерзотний .
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12.02.2021 14:04 Відповісти
Закрыть и эту помойку. Достаточно на всех кремлевских бесов одного " Интера" ( и то потому что он лишь частично новостной)
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12.02.2021 14:06 Відповісти
Сколько можно показывать и слушать, из-за бугра, этого безграмотного российского геодезиста -министра Азирова!! Обворовал, вместе с уркой Януковичем Украину и смылся в свою грёбаную россию!! А теперь из-за бугра тявкает на Украину, где и Украл и сыну и себе 4-ре сотни мил. дол. и перевёл их в Австрию!! Гриб-вонючка. блин!!
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12.02.2021 14:16 Відповісти
Шо, опять? Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 5232
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12.02.2021 14:24 Відповісти
Цей "НАШ" - ну зовсім не наш!
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12.02.2021 14:36 Відповісти
Це легалізовані російські диверсанти.
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13.02.2021 09:22 Відповісти
Ау, эту помойку тоже нужно закрыть.
Хватит выщать рыгоанальному говну.
В мураева то бизнес в ********.
Отличный повод экс-дЭпутану срыгнуть в "раССею" и заодно очистить землю. .
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12.02.2021 14:58 Відповісти
Нацсовет! Закройте хайло этих пропагандонов "НАШ"
Никакой они не наш!
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12.02.2021 15:00 Відповісти
Идиоты Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 4591

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.


И вообще, это же понятно, ЗЕбилам до лампочки рыги, да и Украина им до.... Они просто убирают неугодные им СМИ. 5й, Прямой... будут жестко критиковать нариков и их это же ждет.

Когда нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал демократами, я промолчал, ведь я не был социал демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я промолчал, ведь я не был членом профсоюзов. Когда они пришли за мной, не было уже никого, кто мог бы протестовать.
пастор Мартин Нимёллер
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12.02.2021 15:01 Відповісти
Я так понял,остался конь-дурачек -,который всех обозвал идиетами и ржет сам по себе.
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12.02.2021 18:25 Відповісти
Можешь составить компанию судьям ЕС Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 9158
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12.02.2021 19:30 Відповісти
чтоб вонь не лезла из паРаши -

закройте унитазы "НАШа" !
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12.02.2021 15:05 Відповісти
Сколько можно их проверять?
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12.02.2021 15:09 Відповісти
Мабуть дають добрі хабарі.
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13.02.2021 09:26 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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12.02.2021 15:14 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует закрывать телеканал "Наш" вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Так он пообещал журналистам в Авдеевке, во время пресс-брифинга по итогам поездки на Донбасс
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12.02.2021 15:21 Відповісти
ВОРОГИ. Забрать ліцензію,парашників на *********. Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 5770
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12.02.2021 15:28 Відповісти
А Кива сьогодні, на шоу РФ "60 минут" каже , що у нас злочинна влада,під зовнішнім управлінням США, що це влада слабаков і після приходу їх партії до влади, буде вся сидіти разом з силовиками...???Напевно правду каже, що, в чому можна не сумніватись, що після їх приходу БУДУТЬ сидіти!???!=А про ту мульку , що ці канали розповсюджують , "що я не я і хата не моя", мол відповідальність за гостей не несуть, якщо вони там щось кажуть, то брехня це!?Складається враження , що там і ведучі аж шкварчать від ненависті до українських патріотів?!...? Схема проста запрошують 80-90% гостей, відкритих антиукраїнських ворогів і обов'язково беруть одного убогого для затравки, мол "свобода ж слова.же ж?" але також активного противника влади і в цьому хорі ВАЛЯТЬ, паскудять державність, мову, НАТО, Євросоюз,"мол зовнішнє управління???"Він там щось бекає, але його голос тоне у ворожому хорі.? Або по скайпу, зададуть провокаційне запитання патріоту і виключають для нього звук в студії, а він бідолага розпинається, "рубіт правду матку", а вони ломають руки і благають " у нелюда", " почуйте ж нас, услыште..." про щось там таке ж вже ж св'ятоє , а він "от гад такий" , їх не хоче й чути..??? ... ....
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12.02.2021 15:40 Відповісти
А Кива сьогодні, на шоу РФ "60 минут" каже , що у нас злочинна влада,під зовнішнім управлінням США, що це влада слабаков і після приходу їх партії до влади, буде вся сидіти разом з силовиками...???Напевно правду каже, що, в чому можна не сумніватись, що після їх приходу БУДУТЬ сидіти!???!=А про ту мульку , що ці канали розповсюджують , "що я не я і хата не моя", мол відповідальність за гостей не несуть, якщо вони там щось кажуть, то брехня це!?Складається враження , що там і ведучі аж шкварчать від ненависті до українських патріотів?!...? Схема проста запрошують 80-90% гостей, відкритих антиукраїнських ворогів і обов'язково беруть одного убогого для затравки, мол "свобода ж слова.же ж?" але також активного противника влади і в цьому хорі ВАЛЯТЬ, паскудять державність, мову, НАТО, Євросоюз,"мол зовнішнє управління???"Він там щось бекає, але його голос тоне у ворожому хорі.? Або по скайпу, зададуть провокаційне запитання патріоту і виключають для нього звук в студії, а він бідолага розпинається, "рубіт правду матку", а вони ломають руки і благають " у нелюда", " почуйте ж нас, услыште..." про щось там таке ж вже ж св'ятоє , а він "от гад такий" , їх не хоче й чути..??? ... ....
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12.02.2021 15:41 Відповісти
Преступный 95 квартал запретить тоже !
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12.02.2021 16:47 Відповісти
Політичні жарти 95-го вже нікому не цікаві.
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13.02.2021 09:31 Відповісти
Сколько же печатал за этого в зелёном кожаном кресле, что буровило буру на 4 тв-каналах месяца 4 запросто, с повторами и круглосуточно! Знали бы пенсы что эта тварь упорола со второй половины 2011г своим указом о заморозке на одном уровне коофициента при пересчёте пенсий каждые два года работающим пенсами! Но тварь заморозила и коофициент расчёта пенсии при первичном оформлении пенсии! Уравниловка по 2014г. Кстати только в мае 2017 отменил это кажись уже Гройсман (яценюку привет тоже) ради справедливости.
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12.02.2021 16:57 Відповісти
Журналізди каналу"Наш"далі вмикають дурня запитуючи,що ми робимо не так?

Цієї неділі Азаров був на каналі"наш" тільки один раз,але ще не вечір.
Мураєв схопив зірку і чотири дня поспіль шукає на каналі -друзей!!!
Лена Бандаренка два рази на тиждень відкривала брудне влагаліще замість трьох - це прогрес!
Добкінг три рази на тиждень як розповідав про своє успішне губернаторство з натяком на мерське крісло м.Харків,так і продовжує розповідати.
Олена Лукаш три рази на тиждень тримае стойку і не хоче "йти в політку"...
Палчевський щось почав здавати позиціі раз на тиждень.
Зато **** політолог засновника "ПР" Порошенко ширий, неупередженний Валера Димов кожний день присутній на нашому каналі.Це щоб донести до влади,що Порошенко кращий кандидат на прем"єрське крісло в оновленному патріотичному уряді?

Джерело: https://censor.net/ua/n3247589
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12.02.2021 17:01 Відповісти
Я так понимаю, что у нас новый патриот появился. Бедный Петя... Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через пропагандистські висловлювання Азарова в передачі "Марафон" - Цензор.НЕТ 6942
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12.02.2021 17:36 Відповісти
Отключить "ненасосавшихся" (Балашов)
Отключили три. Неделя ... и уже забыли что они и были.
Крапка.
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12.02.2021 20:13 Відповісти
Доведите это дело до конца.
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12.02.2021 20:23 Відповісти
И Гордона закрыть.
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12.02.2021 20:25 Відповісти
Давно пора!
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12.02.2021 21:20 Відповісти
 
 