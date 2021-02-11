Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Кілька народних депутатів від різних фракцій зареєстрували у ВР проєкт постанови про тимчасове призупинення акредитації при органах держвлади журналістів і технічних працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції відповідно до указу глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №5057 зареєстрований на сайті Ради. У той же час текст постанови поки не оприлюднений.

Зазначається, що цей проєкт був зареєстрований вчора, 10 лютого з ініціативи 20 народних депутатів.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.