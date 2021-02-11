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Новини Політика України
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Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Кілька народних депутатів від різних фракцій зареєстрували у ВР проєкт постанови про тимчасове призупинення акредитації при органах держвлади журналістів і технічних працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції відповідно до указу глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №5057 зареєстрований на сайті Ради. У той же час текст постанови поки не оприлюднений.

Зазначається, що цей проєкт був зареєстрований вчора, 10 лютого з ініціативи 20 народних депутатів.

Також читайте: Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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Топ коментарі
+12
ЖурнаШЛЮХИ и росспропаГОНДОНсыс этих каналов озабоченны. МосиМразиПадалки с Г+Г на очереди.
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 3078
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11.02.2021 10:07
+7
Если оно захочет напасть, ему плевать будет, смотрит ли кто ему в глаза, какая церковь и на каком языке кто разговаривает, этому убийце вообще плевать на Украину, ему нужны территории для удовлетворения собственных амбиций и рейтинга
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11.02.2021 10:09
+5
Владельцев посадить и оштрафовать ! Ведущих отпустить опять работать на трассу !
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11.02.2021 10:07
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Ниииззя!!! Иначе пуйло нападет...
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11.02.2021 10:06 Відповісти
Если оно захочет напасть, ему плевать будет, смотрит ли кто ему в глаза, какая церковь и на каком языке кто разговаривает, этому убийце вообще плевать на Украину, ему нужны территории для удовлетворения собственных амбиций и рейтинга
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11.02.2021 10:09 Відповісти
ЖурнаШЛЮХИ и росспропаГОНДОНсыс этих каналов озабоченны. МосиМразиПадалки с Г+Г на очереди.
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 3078
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11.02.2021 10:07 Відповісти
Владельцев посадить и оштрафовать ! Ведущих отпустить опять работать на трассу !
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11.02.2021 10:07 Відповісти
Кто в курсе, что там с зажопными террористами?
Их вчера арестовали?
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11.02.2021 10:07 Відповісти
Отпустили. Всех. Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 4749
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11.02.2021 10:16 Відповісти
Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 9050 Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 6693
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11.02.2021 10:08 Відповісти
Там *жкрнашлюхи * вже почали резюме закидати на інші канали ..але здається їх наффф.послали ! Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 4012
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11.02.2021 10:09 Відповісти
Уточните, кто куда и когда. Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" - Цензор.НЕТ 1616
Откуда инфа?
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11.02.2021 10:16 Відповісти
Садомазохизм какой-то😧
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11.02.2021 10:47 Відповісти
Я знаю точно, так как это свершившийся факт, что куча журна...листов ушла с ПРЯМОГО на УКРАИНА24.
Вот это - шлюхи 100%-ные.
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11.02.2021 10:19 Відповісти
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Ринатка-ты?
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11.02.2021 10:24 Відповісти
Садомазохизм какой-то. Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 137
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11.02.2021 10:31 Відповісти
Сам удалишь ся или ...?
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11.02.2021 10:34 Відповісти
Ты петушок с двух аккаунтов работаешь или?
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11.02.2021 10:45 Відповісти
Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1213
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11.02.2021 10:50 Відповісти
🥱
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11.02.2021 12:56 Відповісти
А там много вовремя сориентировались. Даже такая как Влащенко за пару месяцев до закрытия з БЗдика на Украина24 сдрыснула Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6681
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11.02.2021 10:24 Відповісти
Она не здрыснула.
Её убрали.
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11.02.2021 10:32 Відповісти
Та нєєє, здриснула. Ахмєтка мабуть смачніше годує, бо мертвичина у ***** бабло потроху пиляє та недоплачує Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 5121
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11.02.2021 10:52 Відповісти
Наглая брехня ! их прямо таки упрашивают на работу
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11.02.2021 10:40 Відповісти
Громче всех Держи вора! кричат воры. Громче всех разоблачают Медведчука пропагандоны, перепечатывавшие пять лет-до победы Коломойского-сайты РФ и ДНР
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11.02.2021 10:22 Відповісти
Не приостановить, а лишить .
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11.02.2021 10:15 Відповісти
Треба нищити розплідники сепарсько-колорадської гидоти ,вщент ,нанівець !!!))))
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11.02.2021 10:16 Відповісти
да и пох...
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11.02.2021 10:18 Відповісти
капец журналюгам
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11.02.2021 10:18 Відповісти
Слава Богу , наконец то закрыли эти притоны с проститутками эрэфийскими. Уже как не посмотришь их 5 минут , да к реально у них только и льется на уши лапша что вся украина туалет и вся жизнь украинцев полное дерьмо без просветов , а вот в эрэфии рай )))))
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11.02.2021 10:20 Відповісти
Конечно же всё наоборот.
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11.02.2021 10:23 Відповісти
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Конечно же да.
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11.02.2021 10:26 Відповісти
То не журналисты а пропагандоны,они уцепились в работу так как им платили сумасшедшие деньги от 20 000 дл 50 000 долларов показыапли что например Диана Панченко с накачеными губами одевантся от луи вютон,и ездить на доргом внедорожнике,есть несколько видео ютуб найдете а официально она и все получали 5000грн,да оно ивидно все ботоксные и зловещие как Бондаренко
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11.02.2021 10:23 Відповісти
використані пропагандони
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11.02.2021 10:24 Відповісти
Правильно, - вымести весь гнидотный мусор, до крошки, из всех углов.
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11.02.2021 10:30 Відповісти
Вакцину пообещали, но её все еще нет, когда будет никто не знает. Тарифы повысили но повысят еще, денег меньше, локдаун ближе. На границе люди бегут из страны под любым предлогом и фальшивыми документами. Что нужно в этом случае? Правильно, ненависть ко всем вокруг, а во всем виновато *****, кто критикует тот враг. Европейские ценности? Да ну нах. Сами разберемся.
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11.02.2021 10:31 Відповісти
Тупоголовим лошарам кинули кістку, а вони її зхавали, і тепер прославляють виродка, що знищив економіку України і тягне країну в економічну, соціальну, правову прірву. Може хтось пояснити чому не закрили "наш"? Чому не забанили пєтушарія? Чому проти мертведчука не заведена кримінальна справа? Чому татаров, портнов, дерьмак, венедиктова досі не сидять? Чи ви настільки тупоголові, що досі вірите в месію зє?! У нього ретинг падає зі швидкістю -5% у місяць, йому потрібен хоч якийсь хайп аби зняти з інформаційного простору звістку про початок корупційного зашквара з придбанням у свинособак електроенергії! Тож як казав класик: без зє-лоха і жізнь плоха!
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11.02.2021 10:34 Відповісти
Раді пропонують призупинити акредитацію журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3944
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11.02.2021 10:35 Відповісти
И где ж теперь бедного пиховшиха трудоустроят?
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11.02.2021 11:52 Відповісти
Дивно що це, питання ще на часі, воно мало вирішитися автоматично.
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11.02.2021 12:59 Відповісти
 
 