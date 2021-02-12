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избирательный закон (230) КС (2130) Совгиря (51)

В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине

В Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Представление поступило от 45 народных депутатов. Среди них нардепы фракции "За будущее" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолий Урбанский, группы "Доверие" - Лариса Билозир, Сергей Шахов, Сергей Вельможный и другие.

Как сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, обжалование касается проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко
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Топ комментарии
+5
Задергались пад-ы. Мажоритарку 100 лет назад нужно отменить. Лазейка для мелких проходимцев. Проводить нужно по открытым ( полностью) партийным спискам и все. Единственно что можно, уменьшить проходной барьер для партий с 5 до 4% ( но не более, потому что 3% это перебор.)
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12.02.2021 13:59
+4
шариковы рвутся к корыту..мажоры еще те В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине - Цензор.НЕТ 7246
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12.02.2021 13:49
+3
Верно, но 5% нужно оставить.
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12.02.2021 14:18
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Суди без роботи не залишаться.
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12.02.2021 13:49 Ответить
шариковы рвутся к корыту..мажоры еще те В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине - Цензор.НЕТ 7246
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12.02.2021 13:49 Ответить
какие конкретно признаки узурпации?
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12.02.2021 13:52 Ответить
Хочу внести в Конституционный суд Украины вопрос:

"О существовании верблюдов" В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине - Цензор.НЕТ 3679
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12.02.2021 13:58 Ответить
Задергались пад-ы. Мажоритарку 100 лет назад нужно отменить. Лазейка для мелких проходимцев. Проводить нужно по открытым ( полностью) партийным спискам и все. Единственно что можно, уменьшить проходной барьер для партий с 5 до 4% ( но не более, потому что 3% это перебор.)
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12.02.2021 13:59 Ответить
Верно, но 5% нужно оставить.
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12.02.2021 14:18 Ответить
Наверное с вами соглашусь.. Иначе шпана в виде "шария" , " довира", " за майбутне", " наш край"может просочиться не через мажоритарку так по иному. Согласен 5% наиболее подходящая цифра..
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12.02.2021 21:14 Ответить
Гречко-тушки нєгодуют.
А гдє же оні харчєватся будуть?
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12.02.2021 17:41 Ответить
Резолюция ЕС. Что там написано ?(и это еще не полный список к Зе)

пункты Е-F-G - Отмечены нарушения избирательной кампании.

пункт I - Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.

пункт J. - Широкое распространение коррупции .

Пункт 38. Судебная система прогнила

Пункт 40. НАБУ работает хорошо

Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы

Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия

44. полное описание необходимых реформ судебной системы.. Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 68. СМИ у олигархов.

Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.

Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу 115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
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12.02.2021 14:00 Ответить
у вас трохи позбивалися пункти, 41 замість 42, 44 замість 45, 82 замість 84, 99 замість 102. 115 замість 119. Про непотизм зеленського не знайшов.
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12.02.2021 14:43 Ответить
1. Заголовок статьи неправильный. Не в Конституционном Суде, а в Верховной Раде.
2. Вид избирательной системы в Конституции не указан.
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12.02.2021 14:27 Ответить
Зашевелились мажоритарные денежные мешки))) Теперь тяжелее стало в Раду попасть без мажоритарки.
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12.02.2021 14:32 Ответить
взагалі то єдино адекватна виборча система - це мажоритарна система. Але, в умовах олігархічних впливів це найгірша з можливих. Хоча проблема в тому що пропорційна система так само дає можливість завести олігархам необхідну кількість своїх кнопок. Проблема в тому що нам спочатку потрібно вбити олігархів, щоб збудувати цивілізовану політичну систему.
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12.02.2021 14:48 Ответить
если будет 99 кандидатов и 98 наберут по 1% а один 2% то он станет депутатом и будет говорить что он представляет интересы всех граждан округа
это по твоему адекватность?
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12.02.2021 14:57 Ответить
А если его единственная заслуга, что он ловко уворачивался от летящих в него помидоров (в 3-х литровых банках) но зато проплатил членство в правильной партии то он уже достойный представитель округа?
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12.02.2021 15:00 Ответить
це не в контексті ********* виборчого законодавства. Але має бути якраз представник округу. Самі округи мають бути максимально просто і рівномірно сформовані, по межах районів, без розривів. Представник має бути місцевим мешканцем який довгий час проживає, нехай останні 10 років на території округу. Він забов'язаний мати приймальню, яка прийматиме вільно і регулярно(і за цим має бути контроль) місцевих жителів. Окрім того він має особисто вести свою передвиборчу кампанію від дверей до дверей. Можливо самі вибори треба проводити у декілька турів.
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12.02.2021 17:25 Ответить
взагалі то єдино адекватна виборча система - це мажоритарна система.
******
Гречка, - наше всьо! У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні - Цензор.НЕТ 7751
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12.02.2021 22:11 Ответить
розкажи про гречку в сполучених штатах
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13.02.2021 05:44 Ответить
И как это все страны входящие в G7 выживают без 100% пропорционалки, а некоторые так вообще - уходят от нее к смешаной...
На этом фоне любопытно наблюдать за движением Украины от лучших к непонятно куда.
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12.02.2021 14:50 Ответить
редко какой мажоритарник набирает 50% голосов а все орут сто они представляют большинство избирателей

второй тур выборов президента в 2019 и вовсе нарушал Конституционные Права Граждан,
бюлетень ОБЯЗЫВАЛ Граждан проголосовать только за какого то из двух даже если Гражданин был против их обеих, а за яныка вообще проголосовало меньше 50% принявших участие в голосовании а больше 50% были против его президенства
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12.02.2021 14:55 Ответить
"Представление поступило от 45 народных депутатов" Источник: https://censor.net/ru/n3247597
ну это как раз те, кто при сохранении выборов только пропорциональной системы пролетает мимо ВР
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12.02.2021 15:19 Ответить
Мажоритарні вибори це атавізм бо це вибори темної коняки від мафії.
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12.02.2021 16:03 Ответить
Може справа якраз в самій мафії? А про атавізм розкажіть американцям, британцям, чи французам.
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12.02.2021 17:32 Ответить
Пропорційна система з відкритими списками (виборець може вибрати не лише партію, але й бажаних для себе кандидатів від неї) - Бельгія, Нідерланди, Люксембург Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Греція, Польща, Словаччина, Словенія, Хорватія, Латвія, Естонія, Боснія і Герцеговина. Пропорційна система з закритими списками - Італія, Іспанія, Португалія, Чорногорія, Македонія, Сербія, Ізраїль, Албанія, Туреччина. Мажоритарна система використовується в даний час у Великобританії, Японії, США на виборах членів Конгресу, в Росії на виборах депутатів Держдуми (половина місць) і Африці. Однак, в таких країнах, як наприклад Німеччина, там по всіх мажоритарних округах можуть балотуватись виключно партійні кандидати. Там не йдуть на вибори темні коняки від районної чи міської мафії. Партійна ситсема дає змогу швидко виявити всі косяки партії і історію їх кандидатів тому вона є більш захищена від корупції ніж вибір нонейм кандидата як наприклад Зеленського. Перед тим як обурюватись прочитайте про виборчі системи.
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12.02.2021 18:27 Ответить
Конституція України "Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і ПРЯМОГО виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років...."

Де сказано про партії і партійні списки, чи то закриті, чи то відкриті?
Нагадую, що Конституція України прямої дії. Може треба було почати зі змін в Конституції, потім змінювати закони. А так, це "шлюб в догонку", коли "наречена" вже вагітна.
Децентралізація - теж сюди. Знайдіть в Конституції ОТГ.
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13.02.2021 14:28 Ответить
Это очень опасно для Украины. Мажоритарная система была на выборах 30 лет и кроме кромешной коррупции, подкупа и лоббизма в пользу олигархов Украина больше ничего не получила от этого. Украина стоит на месте в своем развитии и по этой причине тоже. Без развития партий, как идеологических организаций связанных с народом не будет нормальной демократической власти в нашей стране, именно этому способствует пропорциональная система.
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12.02.2021 19:57 Ответить
у проституційний суд потрібно подати заяву на неконституційність посади президента. Оскільки у нас вже два роки немає президента в країні. Є якийсь актор, що знімає тільки відосіки.
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12.02.2021 20:52 Ответить
 
 