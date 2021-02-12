В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине
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В Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.
Представление поступило от 45 народных депутатов. Среди них нардепы фракции "За будущее" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолий Урбанский, группы "Доверие" - Лариса Билозир, Сергей Шахов, Сергей Вельможный и другие.
Как сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, обжалование касается проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.
Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".
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"О существовании верблюдов"
А гдє же оні харчєватся будуть?
пункты Е-F-G - Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I - Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. - Широкое распространение коррупции .
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы.. Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу 115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
2. Вид избирательной системы в Конституции не указан.
это по твоему адекватность?
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Гречка, - наше всьо!
На этом фоне любопытно наблюдать за движением Украины от лучших к непонятно куда.
второй тур выборов президента в 2019 и вовсе нарушал Конституционные Права Граждан,
бюлетень ОБЯЗЫВАЛ Граждан проголосовать только за какого то из двух даже если Гражданин был против их обеих, а за яныка вообще проголосовало меньше 50% принявших участие в голосовании а больше 50% были против его президенства
ну это как раз те, кто при сохранении выборов только пропорциональной системы пролетает мимо ВР
Де сказано про партії і партійні списки, чи то закриті, чи то відкриті?
Нагадую, що Конституція України прямої дії. Може треба було почати зі змін в Конституції, потім змінювати закони. А так, це "шлюб в догонку", коли "наречена" вже вагітна.
Децентралізація - теж сюди. Знайдіть в Конституції ОТГ.