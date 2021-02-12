У Конституційному Суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні
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У Конституційний Суд надійшло подання народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.
Подання надійшло від 45 народних депутатів. Серед них нардепи фракції "За майбутнє" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолій Урбанський, групи "Довіра" - Лариса Білозір, Сергій Шахов, Сергій Вельможний і інші.
Як повідомила в Telegram представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, оскарження стосується проведення виборів виключно за пропорційною системою.
"Народні депутати вважають, що виключення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардепка.
Вона додала, що в поданні оскаржений пункт прикінцевих та перехідних положень Кодексу, згідно з якими втрачав силу закон "Про вибори народних депутатів України".
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"О существовании верблюдов"
А гдє же оні харчєватся будуть?
пункты Е-F-G - Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I - Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. - Широкое распространение коррупции .
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы.. Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу 115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
2. Вид избирательной системы в Конституции не указан.
это по твоему адекватность?
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Гречка, - наше всьо!
На этом фоне любопытно наблюдать за движением Украины от лучших к непонятно куда.
второй тур выборов президента в 2019 и вовсе нарушал Конституционные Права Граждан,
бюлетень ОБЯЗЫВАЛ Граждан проголосовать только за какого то из двух даже если Гражданин был против их обеих, а за яныка вообще проголосовало меньше 50% принявших участие в голосовании а больше 50% были против его президенства
ну это как раз те, кто при сохранении выборов только пропорциональной системы пролетает мимо ВР
Де сказано про партії і партійні списки, чи то закриті, чи то відкриті?
Нагадую, що Конституція України прямої дії. Може треба було почати зі змін в Конституції, потім змінювати закони. А так, це "шлюб в догонку", коли "наречена" вже вагітна.
Децентралізація - теж сюди. Знайдіть в Конституції ОТГ.