Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды
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В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что Минобразования направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования соответствующее письмо.
"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.
Пожалуйста, подождите...
Просто сейчас в управление образованием пробрались бывшие... прогульщики.
И теперь ищут любую отмазку лишь бы не учиться.