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Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что Минобразования направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования соответствующее письмо.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я понял прикол.
Просто сейчас в управление образованием пробрались бывшие... прогульщики.
И теперь ищут любую отмазку лишь бы не учиться.
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12.02.2021 16:50 Ответить
Та скоро непогода закінчиться.
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12.02.2021 16:50 Ответить
Достали бездельники в МОН своей брехней! Обычная зимняя температура -10-12 днем у них вдруг "лютые морозы нельзя ходить в школу". Лютые - это когда днем от -25 . Все поколения ходили в школу, ездили на кружки по городу и потом до ночи катались на горках и катках заливаемых во всех школьных стадионах.
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12.02.2021 17:08 Ответить
малахольные либо бездетные в минобразования собрались? кто будет сидеть с детьми дома пока родители на работе? дороги чистить надо и школы отапливать а не уроки на плечи родителей перекладывать!
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12.02.2021 17:16 Ответить
Звичайнісінька зима!!! Які низькі температури??? Влада нездатна прибрати сніг, а закриває школи і садки, як у Києві. Основна маса дітей живе недалеко від школи і садка!!! Знову знущання над батьками!!!
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12.02.2021 17:31 Ответить
 
 