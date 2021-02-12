Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что Минобразования направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования соответствующее письмо.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

Также читайте: Запасов противогололедных средств в Украине хватит до конца зимы, - Укравтодор