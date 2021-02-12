Міносвіти пропонує школам перейти на дистанційну форму навчання через негоду

У зв'язку зі складними погодними умовами і зниженням температури повітря, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що Міносвіти направило керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників установ загальної середньої освіти відповідного листа.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів із використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", - сказано в листі.

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