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Міносвіти пропонує школам перейти на дистанційну форму навчання через негоду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти пропонує школам перейти на дистанційну форму навчання через негоду

У зв'язку зі складними погодними умовами і зниженням температури повітря, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що Міносвіти направило керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників установ загальної середньої освіти відповідного листа.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів із використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", - сказано в листі.

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Я понял прикол.
Просто сейчас в управление образованием пробрались бывшие... прогульщики.
И теперь ищут любую отмазку лишь бы не учиться.
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12.02.2021 16:50 Відповісти
Та скоро непогода закінчиться.
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12.02.2021 16:50 Відповісти
Достали бездельники в МОН своей брехней! Обычная зимняя температура -10-12 днем у них вдруг "лютые морозы нельзя ходить в школу". Лютые - это когда днем от -25 . Все поколения ходили в школу, ездили на кружки по городу и потом до ночи катались на горках и катках заливаемых во всех школьных стадионах.
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12.02.2021 17:08 Відповісти
малахольные либо бездетные в минобразования собрались? кто будет сидеть с детьми дома пока родители на работе? дороги чистить надо и школы отапливать а не уроки на плечи родителей перекладывать!
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12.02.2021 17:16 Відповісти
Звичайнісінька зима!!! Які низькі температури??? Влада нездатна прибрати сніг, а закриває школи і садки, як у Києві. Основна маса дітей живе недалеко від школи і садка!!! Знову знущання над батьками!!!
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12.02.2021 17:31 Відповісти
 
 