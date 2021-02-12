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Новости Происшествия Дело замглавы ОП Татарова
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заявление (379) Юрчишин (128) ГБР (2539) Голос партия (490) Офис Президента (1688) Татаров Олег (348) Офис Генпрокурора (2036)

Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нардеп

Ярослав Юрчишин направил в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований заявления о совершении Офисом Президента уголовного правонарушения.

Об этом сам Юрчишин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом Президента, который скрывает пребывания на должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса Президента Украины Алексея Днепровская за препятствование деятельности народного депутата Украины", - написал он.

Юрчишин пояснил, что направлял в адрес Офиса Президента запросы о том, работает ли у них по-прежнему Татаров, но вместо ответа получал одни отписки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

"Если (то есть поскольку) Татаров остается заместителем руководителя офиса и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие против него. Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - пообещал Юрчишин.

Нардеп Голоса Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП укрывает Татарова 01

Автор: Ольга Лузан
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Бордель-ОПУ как-то притихла . Шо молчит Миша Подоляк , Ермак и люся уже подписывается что она только советник ТКГ - а где ж должность советника Козыря? А, ЛЮСЬ?
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12.02.2021 16:59 Ответить
ОП - корупційна кодла.
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12.02.2021 16:59 Ответить
Толку з цієї скарги?
Заява в посольство США була би більш дієвою. Тим більше - від "соросятника"-грантоїда.
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12.02.2021 17:01 Ответить
Единственный выход - писать Байдену!
Остальное - как в Байкал.....
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12.02.2021 17:12 Ответить
Хтось справді думає, що у посольстві не занють паімьонно агентів Кремля при Вовці? як їхзнали ПРи Шапокраді, пєчєнки від Нуланд то було поминальне ...
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12.02.2021 17:22 Ответить
Татаров має на них компромат... що не зрозуміло.
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12.02.2021 17:38 Ответить
Тільки Байден "животворящій" тут допоможе!
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12.02.2021 18:01 Ответить
С таким количеством идиотов, наделенных избирательным правом, даже Байден не поможет.
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12.02.2021 18:24 Ответить
Допоможе, якщо виховувати з баранів людей!
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12.02.2021 19:20 Ответить
Складається враження,що ви всі в тій Верховній сцикуни,запроданці і сраколизи,а не є норамальні люди.
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12.02.2021 19:48 Ответить
Мені цікаво, де ті ***** подівались, що під кожною новиною про порошенко, сотнями набігають і демонструють свої неабикі знання у свинарчуках? Де ці виродки?! Чому мовчать, що медведчуковстко-ригівська гнида - татаров кришується самим члєнограєм?!
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12.02.2021 20:43 Ответить
крысы скоро будут бежать с корабля!
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12.02.2021 22:04 Ответить
Хто б що на "ГОЛОС" не казав - вони всеодно молодці ! Не зашкварені ! Освідчені !

Шкода,що їх мало ! Вони завжди підтримують активістів,беруть на поруки.
Не бояться проти авакова-чорта виступити .Їм важко у політиці,але Україні потрібна
саме така нова генерація ! Треба до них прислухатися,єднатися !Змінювати наш менталітет
з киво-російського на проєвропейський !
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13.02.2021 00:55 Ответить
 
 