Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова"

Ярослав Юрчишин направил в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований заявления о совершении Офисом Президента уголовного правонарушения.

Об этом сам Юрчишин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом Президента, который скрывает пребывания на должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса Президента Украины Алексея Днепровская за препятствование деятельности народного депутата Украины", - написал он.

Юрчишин пояснил, что направлял в адрес Офиса Президента запросы о том, работает ли у них по-прежнему Татаров, но вместо ответа получал одни отписки.

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"Если (то есть поскольку) Татаров остается заместителем руководителя офиса и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие против него. Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - пообещал Юрчишин.