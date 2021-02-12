Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова"
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Ярослав Юрчишин направил в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований заявления о совершении Офисом Президента уголовного правонарушения.
Об этом сам Юрчишин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом Президента, который скрывает пребывания на должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса Президента Украины Алексея Днепровская за препятствование деятельности народного депутата Украины", - написал он.
Юрчишин пояснил, что направлял в адрес Офиса Президента запросы о том, работает ли у них по-прежнему Татаров, но вместо ответа получал одни отписки.
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"Если (то есть поскольку) Татаров остается заместителем руководителя офиса и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие против него. Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - пообещал Юрчишин.
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Заява в посольство США була би більш дієвою. Тим більше - від "соросятника"-грантоїда.
Остальное - как в Байкал.....
Шкода,що їх мало ! Вони завжди підтримують активістів,беруть на поруки.
Не бояться проти авакова-чорта виступити .Їм важко у політиці,але Україні потрібна
саме така нова генерація ! Треба до них прислухатися,єднатися !Змінювати наш менталітет
з киво-російського на проєвропейський !